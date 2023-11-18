Учимся преодолевать преграды — любовный гороскоп на 19 ноября

Наш гороскоп поможет лучше понять, какие события или эмоции могут возникнуть, и даст советы по тому, как использовать эти влияния на благо.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать роль случая, в личной жизни он не всегда будет на их стороне. Обстановка этих суток благоприятствует неформальному общению с уже найденным объектом симпатий или новым приятным знакомствам в компании друзей, но порой подталкивает к ненужным экспериментам и авантюрам.
Телец
Сегодня Тельцам волнующая атмосфера не только подбросит в любовные игры искру страсти, но и обострит тлеющие в их личной жизни противоречия. Может получить подпитку свободолюбие самих Тельцов или ревность их партнеров. События, реакции и последствия этого дня могут оказаться непредсказуемыми.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют поддерживать контакт с объектом своих симпатий на любом расстоянии, задействуя для этого все доступные линии связи. Напряженный внешний фон событий не станет препятствием к общению, а возможно, даже подарит удачный повод для флирта или для спонтанной встречи.
Рак
Сегодня Ракам стоит контролировать свои эмоциональные и сексуальные порывы, чтобы не создать в отношениях взамен старых проблем новые. Не лучшую роль может сыграть тяга к новизне и эксперименту, а также поиск свободы любой ценой. Роман, завязанный в эти сутки, будет непростым и непредсказуемым.
Лев
Сегодня Львам стоит быть начеку, так как гармония отношений вряд ли будет прочной. Велика вероятность рокового сюрприза. Достаточно легкой тени недовольства или напоминания о давней проблеме, чтобы вновь разгорелось пламя ссоры с непредсказуемыми и далеко идущими последствиями.
Дева
Сегодня Девам непросто: звезды не склонны заранее давать прогнозы, но могут обещать им одно, романтическое свидание не будет спокойным и стандартным. Приятные знакомые моменты будут соседствовать с напряженными и необычными. Не исключается волнение, авантюра, частичный срыв планов или сюрприз.
Весы
Сегодня Весам день принесет приятные переживания, связанные с их личной жизнью, и поможет приоткрыть в ней новую страницу. Ситуация останется гармоничной вплоть до ночи, если во всем, включая сексуальный аспект, придерживаться меры. Решаясь на тот или иной экспромт, стоит помнить о риске осложнений.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов отношения с любимым человеком остаются непростыми, приятный старт свидания не гарантирует столь же гармоничного продолжения. Избежать сюрпризов, ссор и сцен в сложившейся ситуации для многих представителей знака будет «высшим пилотажем». Не стоит винить себя, если это не удалось.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется приложить усилия для сохранения гармонии в своих личных отношениях. Беспечность — не самый мудрый выбор. Чтобы минимизировать возможные помехи и огорчения, звезды рекомендуют не затягивать романтическое свидание до вечера и на назначать его на слишком поздний час.
Козерог
Сегодня у Козерогов природная тяга к планированию всего и вся не работает в личной жизни. Решаясь на свидание или даже невинный флирт, представителям этого знака придется заранее согласиться с непредсказуемым ходом событий. Не стоит заранее его бояться: многие сюрпризы и волнения окажутся приятными.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть надежда удержать в личных отношениях гармонию, но это будет нелегко. Стоит помнить, что ссора может стать фатальной, привести к разрыву или сделать дальнейшие отношения мучительными. Чтобы сберечь любовь на будущее, важно не бежать от проблем, а учиться их преодолевать.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше отказаться от свидания, которое они считают для себя важным: оно может сопровождаться нежелательными помехами и приключениями. Также это не самый удачный момент для беседы на деликатную тему: не исключено, что серьезный разговор будет обесценен легкомысленными шутками.