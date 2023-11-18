Общаемся бесконечно — гороскоп на 19 ноября

18 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня утром преобладают приятные тенденции (дружелюбие, лояльность, обмен симпатиями, неформальное общение), но в течение дня начнут исподволь накаляться страсти.

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Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Водолее будет акцентировать коллективные интересы, ценности и идеалы будущего, темы свободы. Любая инициатива и акция, особенно групповая, к вечеру может принять опасный оборот, например, подтолкнуть к рискованной авантюре. Не лучший момент для начинаний, для выбора друзей и вступления в сообщество: если риск ввязаться в опасное непредсказуемое мероприятие с долгими последствиями или примкнуть к тупиковому направлению. Овен Сегодня Овны прикованы к коллективным событиям, которые не всегда совпадают с их сиюминутными нуждами. День приглашает к приятному неформальному общению и обмену новостями, но также способен подтолкнуть к лишним авантюрам, подпортить плоды недавних усилий и жертв. Это не лучший момент для участия в чужой акции или поиска соратников в сложном деле. Нужна мера и в любовных приключениях. Телец Сегодня для Тельцов день может стать важным для профессиональных планов, для их социальных или карьерных амбиций, отношений с друзьями. В течение суток будет нарастать нервозность, есть риск сюрпризов и обострения разногласий. Желательно следить за новостями, участвовать в совещаниях и поддерживать связи. Важно избегать роковых личных ссор, чреватых крахом планов, потерей авторитета или утратой позиций. Близнецы Сегодня Близнецам стоит следить не только за деловым или житейским срезом событий, но и за их морально-этическим и духовным подтекстом. Особого внимания требуют ситуации в далеких краях и связи с далекими друзьями. День важен для Близнецов, которые получают образование, путешествуют, симпатизируют людям другой культуры, работают или развивают бизнес за рубежом, много контактируют с иностранцами. Рак Сегодня Ракам звезды рекомендуют принять меры безопасности, но скорее для профилактики. Один из самых простых способов предупредить проблемы — осведомленность. Чтобы вовремя получать информацию, особенно медицинскую и финансовую, важно следить за новостями и поддерживать связь с друзьями: возможно, этого хватит, чтобы предупредить острый кризис, смягчить проблему или извлечь пользу из сюрприза. Лев Сегодня Львам звезды советуют как можно аккуратнее выстраивать свои контакты с внешним миром: друзьями, социумом, рабочей группой. День приглашает к приятному неформальному общению, но сохранять дипломатичность и дружелюбие будет непросто: в любой миг могут вспыхнуть знакомые критичные раздоры. Есть риск подпортить плоды предыдущих усилий и создать почву для нового длительного витка разногласий. Дева Сегодня Девам не стоит строить точных планов. Скорее всего, будет нарушено привычное расписание, придется решать нестандартные задачи и адаптироваться к новым условиям. Лучше смотреть на ситуации этого дня как на тренинг: не исключено, что это прообраз нового режима, в котором предстоит работать или поддерживать здоровье. Возможны отдельные неудачи и кризисы. Стоит принять меры против травм. Весы Сегодня Весам лучше смотреть вперед, а не назад. Пора ломать часть шаблонов — особенно там, где речь идет о свободе, творчестве, любви, дружбе или взаимодействии с детьми. Все сюжеты дня имеют приятные стороны (например, общение), но есть и поводы для волнения, беспокойства. Стоит избегать рисков и крайностей. Не помешает подстраховка при проведении эксперимента, при занятии экстремальным хобби. Скорпион Сегодня Скорпионам события настойчиво намекают, что им пора выбирать для себя новую жизненную стратегию. Приятные стороны этого дня не так важны, как напряженные: они напоминают об уже имеющихся разногласиях и создают предпосылки для их нового витка. Стоит подумать, прежде чем обострять своими действиями ситуацию: велик риск развалить семью, лишиться друзей или дома. Важно идти на контакт. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит быть чуткими к скрытому второму плану ситуации, который в любую минуту может стать явным. Это прекрасный день для романтического и приятельского общения, но лишь до того момента, пока не вступили в силу внешние роковые обстоятельства или внутренние раздоры в паре (группе). Чем ближе вечер, тем выше риск приключений и критичных сюрпризов, в том числе в пути и на работе. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют перед любым шагом собрать информацию, но не считать ее надежной страховкой: в любой миг возможен сюрприз или ущерб. К счастью, приключения и эксперименты этого дня не только создают проблемы, но и дают ценные уроки, помогающие подготовиться к смене финансовой стратегии. На фоне волнений возможны отдельные удачи, например, заработки или приятные целевые покупки. Водолей Сегодня Водолеям стоит отнестись внимательнее и к собственным настроениям, и к событиям вокруг себя: это звенья одной цепи, ведущей к смене жизненного уклада. Хорошие стороны дня — общение, поиск гармонии, обмен симпатиями, знаниями или информацией. Однако этого может оказаться мало, если в игру вступили роковые факторы. Возрастает риск ссор, разрыва, краха проекта, создания проблем на будущее. Рыбы Сегодня Рыбам желательно следить за социальными событиями: осведомленность поможет не делать грубых ошибок в будущем или минимизировать их. Самая полезная информация может прийти в «несерьезном» формате, например, в виде нового сетевого мема. А вот принимать активное участие в групповых акциях сейчас чревато: вместе с возможными коллективными выгодами придется разделить и коллективные риски.