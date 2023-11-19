Эмоции будут разрывать — изнутри гороскоп на 20 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что может случиться резонансное событие. Темой дня может стать опасное приключение, неудачный эксперимент, разрушение, коллективная акция или вызов, брошенный группе отдельным человеком. Луна в Водолее способна подтолкнуть к риску во имя свободы или будущего. Может сложиться травматичная, критичная или тупиковая ситуация. Небезопасно накалять обстановку: деструктивный образ действий может войти в привычку. Роковые ошибки этого дня будет трудно или невозможно исправить. Вечером страсти начнут остывать или действия станут менее открытыми.
Овен
Сегодня Овнам стоит воздержаться от опрометчивых порывов, новых стартов и энергичного участия в коллективных делах. Не стоит слишком активно поддерживать единомышленников или бурно реагировать на их действия, если они вам не по душе: итогом может стать роковая ссора, фатальная деловая ошибка, потеря друга или части перспектив в будущем. Вечер сбавит накал страстей, возможно уединение или уныние.
Телец
Сегодня Тельцам желательно избегать столкновения с конкурентами, не иметь дел со слишком горячими партнерами и стараться не обострять отношения с нужными людьми (например, с будущим руководством). И триумф, и провал повлияют на систему ценностей. Если вечером обнаружится, что ряды друзей поредели, не отчаивайтесь: самые верные единомышленники все еще рядом и планы на будущее почти не изменились.
Близнецы
Сегодня Близнецов будут волновать те или иные бурные масштабные события: они подтвердят их подозрения или укрепят их в новых идеалах на будущее. Кризисы этого дня не станут катастрофой, но его общий фон не слишком благоприятен. Лучше не спешить с важным решением или беседой, не отправляться в путь. Вечером полезно уточнить профессиональные и другие планы в свете происшедших событий.
Рак
Сегодня Ракам вплоть до наступления вечера не стоит отменять меры предосторожности, и не только технические. Нежелательно иметь дело с малознакомыми и подозрительными людьми, а также по инерции одаривать прежним расположением старых друзей и партнеров: возможно, у них сменились приоритеты. Вечер даст опору в виде проверенных идеалов и принципов, добавит уверенности в коллегах или друзьях из-за рубежа.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что они в потенциально проблемной ситуации и лучше не искушать судьбу. Стоит избегать столкновений на любой почве: цена скандала, эпатажа или разрыва может быть высокой. Опасно закладывать деструктивный алгоритм отношений на будущее. Вечер ослабит психологический или физический иммунитет после стресса, может принести недомогание, одиночество, страх или уныние.
Дева
Сегодня Девам не стоит рассчитывать на гладкий и предсказуемый ход дел. Возрастает риск неудач в экспериментах, особенно, если осваиваются новые инструменты или методики. Есть вероятность ссор с новыми коллегами или со старыми друзьями на новой почве, сложностей с питомцами. Не помешает осторожность в работах и лечебных манипуляциях. Вечером легко столкнуться с отказом, критикой или молчанием.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что многие занятия связаны для них с долей риска, любой креатив способен привести к материальному ущербу, неожиданным эффектам или лишним авантюрам. К счастью, волнения и неприятности станут полезным опытом, который не раз пригодится в будущем. Вечер напомнит о планах, обязательствах или моментах зависимости, не помешает проконтролировать состояние своего здоровья.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют следить за своим поведением и стараться формировать под влиянием событий свою новую тактику, в качестве эксперимента и пробного шага. Стоит учесть высокую вероятность ссор, разрывов, деловых рисков, производственных и бытовых осложнений. Давать оценку событиям и своему собственному поведению, как и делать прогнозы, желательно в вечернее время.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают о высокой вероятности осложнений — в любой момент, в любом деле и на любом маршруте. Не стоит выбирать этот день для плановых мероприятий. Если случится аврал, потребуется срочный ремонт, услуга или командировка, придется проявить изобретательность и приготовиться к рискам. Вечер сузит возможности, может напомнить о себе семейный долг или жилищная ситуация.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что трудно что-либо обещать и планировать. Даже самый продуманный план может рухнуть из-за рокового стечения обстоятельств или деструктивного чужого поведения. Возрастает вероятность ущерба, аврала, беспокойства. Может быть сорвана сделка. Есть риск ссоры с другом. Вечером может огорчить плохая связь, задержка вестей или отсутствие внятной конкретной информации.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит недооценивать риски этого дня. Любые разногласия и ошибки сейчас имеют стратегическое значение и «отбрасывают тень» в будущее. Не стоит без веской причины ссориться со значимыми людьми, например, с возможным работодателем, родителями или близким другом. Есть риск травмы, стресса. В конце дня не повредит та или иная форма умеренности: диета, экономия, эмоциональная сдержанность.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды предоставляют самим определить степень своего интереса к чужим делам — намекая, что во главе угла должны остаться собственные программы и обязательства, включая профессиональные. Оценивать ситуацию и уточнять планы лучше вечером, когда ослабеют внешние влияния и на первый план выйдут личные нужды. Неплохим выбором будет вечер в уединении, но при этом важно избежать уныния.