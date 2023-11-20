Держимся в тени — финансовый гороскоп на 21 ноября

Сегодня не стоит выделяться среди коллег.

Наш гороскоп содержит рекомендации и предсказания для успешного проведения дня с учетом особенностей энергии и влияний планет.

Овен

Сегодня Овны могут запомнить этот день как один из самых проблемных в карьере. Основной горячей темой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Вам могут выдвинуть претензии по поводу несоблюдения в полном объеме договорных обязательств. Рекомендуется воздержаться от ведения переговорного процесса. Тем не менее, это удачное время для тайных договоренностей.

Телец

Сегодня на Тельцов может быть взвалена большая нагрузка в текущих делах, и вам непросто будет выдержать напряженный график работ. Кроме того, приготовьтесь к тому, что значительно усилится требовательность к соблюдению дисциплины труда. Возрастает вероятность ухудшения самочувствия из-за перегрузок. Старайтесь вести себя сдержаннее при общении с коллегами. Из-за участившихся ошибок, кое-какие дела, возможно, придется заново переделывать.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с разного рода неожиданностями, из-за которых придется корректировать планы, сдвигать сроки. Не следует сегодня заниматься перспективным планированием и полагаться на удачу. Внешние обстоятельства могут затруднить вам решение важных вопросов. В зону рискованного бизнеса попадают финансовые спекуляции.

Рак

Сегодня у Раков могут возникнуть дополнительные хлопоты в семье, и это может оказать негативное влияние на общее положение в делах. Если на повестке дня у вас будет стоять вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе, то лучше отложить их на другой день. Также могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Лев

Сегодня Львы могут быть настроены на активную деятельность, однако звезды советуют проявить осмотрительность в деловых контактах. Новые знакомства и встречи лучше отложить на другой день. Дело в том, что сейчас возрастает риск столкнуться с человеком, имеющим по отношению к вам недобрые намерения. Взаимопонимания с коллегами и подчиненными добиться будет труднее. Затруднена работа с информацией.

Дева

Сегодня у Дев могут быть осложнены пути к доходной деятельности. Это касается как вашей основной работы, так и разовым подработкам, работе по совместительству и выполнению частных заказов. Падение доходов может отразиться на вашей покупательской способности. Старайтесь не прибегать к финансовым заимствованиям.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться в затруднительном положении, связанном с отсутствием поддержки. С деловыми партнерами могут испортиться отношения. Попытка делегировать часть полномочий напарнику может привести к ухудшению в делах. Некоторые важные договоренности могут быть сорваны, что внесет хаос в общую ситуацию. Постарайтесь действовать более тонко и дипломатично, обходя потенциальные конфликты.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут оказаться в ситуации, которая ограничит вашу инициативу и не позволит действовать в свободном режиме. Это может быть связано с ухудшением самочувствия, чувством усталости. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, либо вы будете по каким-то причинам испытывать психологический дискомфорт. Не ищите обходных путей.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют заниматься акционированием бизнеса, принимать участие в коллективных собраниях, совещаниях, обмениваться опытом и составлять планы на будущее. Работа, ориентированная на получение результата в будущем может оказаться неоправданным расходом ресурсов. Сегодня вам, вероятно, будет сложно найти взаимопонимание с теми людьми, которых еще недавно вы считали своими единомышленниками.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют на день забыть о своих амбициях и стараться держаться в тени. Попытка навязать кому-либо свою точку зрения и добиваться реализации своей воли в ущерб другим, может привести к прямо противоположному результату от того, на который вы рассчитывали. Ваши инициативы в карьере могут не получить должной поддержки.

Водолей

Сегодня для Водолеев , деятельность которых может оказаться под прицелом проверки со стороны представителей фискальных властей, не самый лучший день. Могут активизироваться ваши недоброжелатели, что может привести к проверкам и контрольным закупкам. Превыше всего берегите свою деловую репутацию. Неблагоприятный день для служебных командировок.

Рыбы