Разговоры помогут во всем — гороскоп на 23 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что этот день подходит для учебы и саморазвития, обмена идеями, общения с иностранцами, поиска дополнительной информации, сравнения вариантов. Хорошо подбирать маршруты и средства связи, переводить тексты, озвучивать видео, искать учителей, учеников, попутчиков, добровольцев для исследований. Предметом интереса могут стать средства перемещения, транспортные узлы, карты, путеводители и навигаторы.
Овен
Сегодня Овны удачно продвигают свои интересы благодаря находчивости, общительности, остроумию и растущей личной энергии. Они ловко используют доступные им альтернативы и, если нужно, становятся искусными дипломатами. Для них нет тупиков и неразрешимых задач — в частности, они легко найдут дорогу в чужих краях и общий язык с попутчиками. Возможны новости и интересные предложения из-за рубежа.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что их взгляды и убеждения не играют особой роли в достижении успеха. Гораздо важнее могут оказаться такие качества, как коммуникабельность, ловкость, легкость на подъем, умение быстро ориентироваться в противоречивой обстановке и оперативно реагировать на поступающие сигналы. Добавочным плюсом может стать знание языков, дипломатичность или чувство юмора.
Близнецы
Сегодня для Близнецов события развиваются удачно, дают им подсказку или альтернативу. Есть условия для диалога, а попутно — для обучения, расширения кругозора, практики в языках и социальных навыках, поиска друзей, партнеров или попутчиков, налаживания отношений в любви и браке. Если в текущих делах тупик, можно работать на будущее, например, пополнять список связей в других городах и странах.
Рак
Сегодня Раки смогут продвинуться на пути к своим целям благодаря определенному набору качеств: общительности, находчивости, расторопности, готовности к компромиссу. Вместо стремления к однозначному и окончательному решению всех проблем попробуйте извлечь пользу из сложившейся временной ситуации: это поможет сберечь силы или здоровье, найти работу, сделать шаг к карьере или сохранить партнерство.
Лев
Сегодня Львам день поможет выровнять настроение и увидеть возможные пути решения своей проблемы. Неоднозначные ситуации будут обогащать интересными идеями. Могут прийти вести издалека. Это подходящие сутки для общения, расширения кругозора, литературного творчества, разъездов, контактов с иностранцами. Хорошо заниматься сравнением и выбором, например, учебных программ или маршрутов для путешествий.
Дева
Сегодня для Дев может стать актуальным общение с домочадцами, земляками или братьями по духу. Возможен интерес к теме жилья, переездам, учебе. Обсуждение житейских проблем может соседствовать с изучением мировых новостей. Не будет лишним самообразование. Все контакты и информационные поиски этого дня полезны тем, что способствуют расширению кругозора и подсказывают остроумные антикризисные меры.
Весы
Сегодня Весам день помогает активнее контактировать с внешним миром, получать обратную связь от нужных людей, искать информацию или расширять кругозор. Возможны интересные предложения, в том числе параллельные и повторные. У многих Весов есть выбор, например, между двумя партнерами, маршрутами или каналами связи. Хороший момент для обмена симпатиями, переговоров, поиска попутчиков или посредников.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов события этого дня могут стать хлопотными, но подарят им не только заботы. Многим Скорпионам обстановка этих суток поможет узнать что-то новое и перестроиться на другой лад, например, стать более гибкими в своих действиях или начать осваивать другую тактику ведения дел. Возможно, придется заниматься сразу несколькими задачами, сравнивать варианты или идти на компромиссы в мелочах.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день добавляет энергии и страсти к самовыражению, повышает их жизненный тонус и пробуждает в них креативный дух. Он активизирует их красноречие или литературный талант, а также подсказывает им отличные идеи (возможно, их окажется несколько и они будут совместимыми). Это прекрасный момент для общения, работы с текстами, сбора информации или налаживания связей перед важным шагом.
Козерог
Сегодня Козероги могут использовать этот день для самообразования, для поддержки нужных связей, включая зарубежные, а также для небольшой перестройки в своих делах, вызванной новыми обстоятельствами. Может стать необходимым совещание с домочадцами, руководством или подчиненными. Желательно не настаивать на собственном мнении, а собрать как можно больше разных данных, чтобы иметь материал для размышлений.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на приток информации из разных источников, а также на дополнительные поводы для общения со своими друзьями и знакомыми. Возможно, захочется пофлиртовать или поучаствовать параллельно в двух дискуссиях. Возрастают шансы найти попутчика или нужное средство связи. Отличный день для того, чтобы отточить остроумие и пополнить список контактов, включая зарубежные.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит торопиться с ответственным шагом — лучше заняться сбором данных, позволяющих подойти к нему во всеоружии знаний. Если в планах возникла заминка, именно информированность поможет ее устранить. Возможно, для этого придется учесть несколько факторов. Отдельно стоит позаботиться о предупреждении возможных осложнений (ненужной авантюры, делового конфликта, обострения недуга).