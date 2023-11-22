Разговоры помогут во всем — гороскоп на 23 ноября

22 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня формирующийся аспект Луны и Меркурия наделяет красноречием, чувством юмора и даром убеждения.

Фото: rambler