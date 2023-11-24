Позволяем себе большее — гороскоп на 25 ноября

24 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и ретроградного Юпитера в знаке Тельца увеличит благоприятные возможности и дома, и за рубежом.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что есть надежда на рост благосостояния, на выгодную сделку, вклад, покупку, подарок, отдачу от инвестиции, на дополнительный заработок, бонус, скидку или финансовую поддержку от друзей. Также этот день может склонить к лени, повышению аппетита, расточительности, широте души. Возможен интерес к кулинарии, особенно блюдам зарубежной кухни и экзотическим продуктам. Хорошо заниматься материальной базой начинаний, например, закупкой провизии, материалов или товаров для путешествия. Овен Сегодня Овнам лучше отложить новые старты (например, отправку в долгую дорогу, начало нового цикла работ или тренировок), а также все дела, требующие подвижности, находчивости и авантюрного духа. В этот день хорошо заниматься материальной частью планов, в том числе закупкой товаров и провианта для путешествий. Возможно, наконец будут сделаны крупные приобретения, которые раньше откладывались. Телец Сегодня Тельцам везет, но они могут не ценить свою удачу или упускать ее из-за лени. День способен принести повышение аппетита, расточительность, дополнительные потребности или неожиданные капризы, усилить тягу к комфорту или престижу. В стратегическом плане он напомнит об уникальных дарах фортуны, включая шансы расширения кругозора и духовного роста, которые необходимо развивать и использовать. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют обратить внимание на свои личные материальные тылы, играющие роль подушки безопасности в период перемен. Это могут быть тайные накопления, доходы от удачных инвестиций, домашние заготовки или состоятельные друзья, благодаря которым в любой ситуации есть «запас прочности». Если настала пора воспользоваться одним из таких ресурсов, не стоит тратить все сразу. Рак Сегодня Раков ждет счастливый случай в виде материальной удачи, морального поощрения или хороших перспектив на будущее. Возможны подарки от друзей или выгоды благодаря членству в группе. Подходящий день для инвестиций в проверенные ценности, а также для участия в больших распродажах и посещения неформальных мероприятий с гастрономической составляющей («шашлыки», посещения ресторанов, дегустации). Лев Сегодня Львов звезды приглашают стать практиками и реалистами, рекомендуют поставить стратегические вопросы выше тактических. В центр внимания может попасть материальная база или материальная цель, например, финансирование прогрессивного проекта, работа над подъемом общего благосостояния или конкретное приобретение, расширение или обновление имеющегося бюджета. Возможен рост запросов и трат. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу. Благоприятное стечение обстоятельств дает им шанс избежать иллюзий, обойти препятствия и найти для любой задачи наилучшее решение из возможных. Не стоит терять время Девам, заинтересованным в поиске жилья за рубежом или управляющим зарубежной недвижимостью, ищущим жильцов или попутчиков, принимающим гостей издалека или надеющимся на чужое гостеприимство. Весы Сегодня Весам не всегда достаточно личных средств для получения желаемого. Путь к успеху будет пролегать для многих Весов через доступ к общим ресурсам. Ключом к удаче может оказаться совместный бюджет, бизнес-кредит, аванс, бонус, дружеский займ, банковский вклад, прошлая инвестиция в оригинальный прогрессивный проект или в какие-то ценности. Может помочь наличие зарубежных связей или активов. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют считаться с чужим авторитетом — особенно, если речь идет о влиятельных друзьях, состоятельных инвесторах или выгодных клиентах. Желательно отнестись лояльнее к зарубежным партнерам. Также стоит учесть взгляды и потребности партнера по браку: возможно, придется поставить их выше своих. Темой дня могут стать материальные, морально-этические или правовые вопросы. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют мыслить прагматично и в любом деле быть реалистами. На первое место лучше поставить заботы, связанные с заработком, здоровьем или бытовыми нуждами (кулинарией, закупкой продуктов). Дополнительного внимания потребуют домашние животные. Стоит помнить, что в этот день трудно придерживаться ограничений, например, соблюдать строгую диету. Возможны добавочные расходы. Козерог Сегодня Козерогов фортуна не обойдет стороной. К ним придет моральная или материальная поддержка, вернется надежда, источник творческого вдохновения или духовный ориентир. Козероги-родители получат помощь в воспитании детей или отдачу от родительства. Если удача задерживается, можно самостоятельно чем-то побаловать себя, например, долгожданной покупкой или своим любимым блюдом в новой вариации. Водолей Сегодня Водолеям придется посвятить больше времени и душевных сил своему жилью или близким. День склоняет к щедрости, может подтолкнуть к перееданию или гастрономическому творчеству, помогает найти приют на чужбине. Желательно избегать излишеств, включая материальные и эмоциональные: вскоре они могут обернуться проблемами (например, могут навредить чрезмерные гостеприимство и сентиментальность). Рыбы Сегодня Рыбы могут рассчитывать на материальные подарки судьбы или на обнадеживающие события, которые подбодрят их морально. Может порадовать пополнение бюджета, выгодная покупка, удачная находка. В благоприятных обстоятельствах этого дня можно расширить свои запросы и позволить себе чуть больше, чем предусматривали планы. Это подходящий момент для того, чтобы дать ход приостановленной сделке.