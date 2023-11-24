Прислушиваемся к боссу — финансовый гороскоп на 25 ноября

Наш гороскоп подскажет, как провести этот день максимально удачно.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют делать ставку на усиление делового партнерского сотрудничества. Именно это направление поможет вам благополучно справиться с трудностями текущего дня. Старайтесь вести себя предельно открыто. Можно делегировать часть своих полномочий партнеру, напарнику. Не допускайте никаких договоренностей с непрозрачными финансово-юридическими схемами.
Телец
Сегодня у Тельцов день может быть связан с частыми осложнениями в делах, связанными во многом с непониманием реальной ситуации. День отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических поломок, иных сбоев в работе. Однако вы все неурядицы сумеете благополучно преодолеть, если продолжите упорно работать. Главное - проявить последовательность усилий и целеустремленность.
Близнецы
Сегодня Близнецам может быть трудно найти взаимопонимание с деловыми партнерами. Возрастает вероятность конфликтных ситуаций и недоразумений с заказчиками, покупателями, клиентами. Вам могут предъявить претензии и пожаловаться начальству, что может неблагоприятно отразиться на вашем деловом настрое. Старайтесь проявлять гибкость и быть внимательнее к запросам клиентов.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется преодолевать множество мелких препятствий. Обратите внимание на соблюдение дисциплины труда, и аккуратнее работайте с цифрами. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах, юридических и судебных службах, в туристических агентствах и транспортных предприятиях. Берегите свою деловую репутацию.
Лев
Сегодня Львы почувствуют в себе усиление духа авантюризма и стремления заработать большие деньги, не прикладывая к этому особых усилий. Те, кто причастен к спекулятивному бизнесу, рискуют получить крупные убытки. Несмотря на творческий подъем, звезды не советуют увлекаться экспериментами и пытаться усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.
Дева
Сегодня Девам может повезти в деньгах. Особенно это относится к тем, кто в своей деятельности использует ресурс недвижимой собственности (имеет магазин, гараж, офис или склад). Успешно развивается строительная индустрия, можно проводить ремонтные работы в помещениях и приобретать станки и оборудование. Мастера сервисных центров по обслуживанию автомобилей, могут успешно справиться со своей работой.
Весы
Сегодня для Весов ключевым вопросом может стать умение общаться с людьми и использовать деловые связи и информацию в своих интересах. Старайтесь в этих вопросах не выпускать инициативу из своих рук. Вы будете успешны в тех делах, которые сможете держать под личным контролем. Это также касается выбора лиц, с которыми вы бы хотели познакомиться для делового сотрудничества.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день сложился удачно, но звезды советуют держать втайне от окружающих свои намерения и не делать публичных заявлений. В этом случае никто не сможет вам помешать. Успешно могут пойти те дела, которые не привязаны к жесткому графику. Решайте вопросы в гибком режиме, по мере их поступления. Воздержитесь от обмена валюты.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов многое может зависеть от вашего личного поведения и того, насколько правильно вы сумеете распорядиться своей инициативой. Звезды советуют направлять свои усилия на работу в составе коллектива — среди единомышленников вы сможете проявить себя максимально успешно. Также успешно может пойти работа над составлением бизнес-плана.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, потребуется заручиться поддержкой начальства и добиться с ним более доверительных отношений. Это может помочь вам преодолеть трудности этого дня и продвинуться ближе к цели. Ориентируйтесь на беспрекословное подчинение начальству и готовность выполнять точно и в срок его поручения. Старайтесь использовать внешние обстоятельства в своих интересах.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на коллективной и общественной деятельности. Если вас попросят поработать в общественной организации на общественных началах, то обязательно соглашайтесь. Денег больших вы, возможно, не заработаете, а вот приобрести ценный опыт и обзавестись полезными знакомствами вполне сможете.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может пройти без серьезных осложнений, звезды советуют придержать свои амбиции и научиться дисциплинированно подчиняться воле начальства. Сегодня это вам будет нелегко, поскольку вам будет казаться, что вы лучше справитесь с делами, если будете действовать по-своему, и не прислушиваясь к указаниям руководства. Тем не менее, соблюдайте субординацию и делайте то, что требуется в соответствии с графиком работы.