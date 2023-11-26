Партнер может обидеть — любовный гороскоп на 27 ноября

Лучше встретить этот вечер в одиночестве — вторая половинка может разочаровать.

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни могут быть особенно актуальны и какие шаги можно предпринять для достижения гармонии и успеха в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов на пути может возникнуть множество препятствий, но звезды подсказывают, что все они преодолимы — все зависит от того, насколько партнеры хотят увидеться друг с другом, а также от их готовности быть предприимчивее, расторопнее и вовремя гасить раздражение чувством юмора.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть готовыми к затруднениям и не спешить при первой же заминке обрушивать гнев на своего партнера. Скорее всего, в появившихся проблемах будут виноваты внешние обстоятельства. Если продолжать упорно муссировать неприятные моменты, гармония в паре может пострадать.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит провоцировать партнера своим поведением, особенно, если он горяч и самолюбив: в данный момент это означает играть с огнем. Бросая ему вызов, важно не задеть слишком сильно его планы или самолюбие. Предоставив ему первый ход, важно дать правильную ответную реакцию.

Рак

Сегодня Ракам обстоятельства то и дело норовят создать препятствия в их любовных планах, и большинству Раков будет не под силу изменить ход событий. Звезды видят два выхода: либо подстроиться к ситуации и попробовать извлечь из нее толику пользы, либо отложить свидание до более удачного времени.

Лев

Сегодня у Львов романтические симпатии могут подвергнуться проверке, а намеченные планы встречи вынужденной корректировке. Не стоит выбирать этот день, если вы мечтаете о легком ходе событий и полном комфорте. Но если не боитесь приключений, смело идите им навстречу: они помогут сплотить вашу пару.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что они оказываются на грани серьезной ошибки, принимая даже мелкое невинное решение. Им не стоит подвергать риску гармонию любовных отношений, поддаваясь эмоциям и делая необратимый шаг. Если общение с пассией и без того является сложным, важно не усугубить положение.

Весы

Сегодня Весам беспокойные внешние обстоятельства этого дня создают дополнительные хлопоты, но ничуть не уменьшают их обаяния и не влияют на их истинные симпатии. Не исключено, что на фоне сегодняшних приключений их чувства к партнеру даже станут теплее, а природная привлекательность возрастет.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно избежать ловушек, помех и приключений в любовных отношениях. Звезды советуют не уклоняться от них, а рассматривать как неизбежный необходимый тест. Главными врагами любви могут стать нетерпение, нехватка честности и неумение управлять своими порывами, включая сексуальные.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов страстные порывы не всегда встречают понимание. Многим Стрельцам будет трудно увидеть себя со стороны, признать свою недипломатичность или осознать несвоевременность своих действий. Насмешка или сдержанная ответная реакция партнера могут ударить по их самолюбию.

Козерог

Сегодня у Козерогов страстные порывы часто подтверждают их худшие ожидания. Все старания по организации свидания и подготовке к нему могут пойти прахом. Не исключено, что встреча с любимым человеком будет отменена. Возможна нервозность из-за пустяков.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на приятное и беспрепятственное исполнение планов. Гармония отношений будет подвергнута испытанию, например, задержкой событий, ссорой, ревностью, нехваткой денег. К счастью, недоразумения этих суток не убивают любовь, а иногда и укрепляют ее.

Рыбы