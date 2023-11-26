Соблюдаем дедлайны — финансовый гороскоп на 27 ноября

Лучше поторопиться, если не хотим оправдываться перед начальством.

Наш гороскоп содержит предсказания и рекомендации, основанные на позициях планет и их влиянии на различные аспекты жизни: от любовных отношений до карьеры и здоровья.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют обратить самое серьезное внимание на соответствие вашей экономической деятельности нормам законодательства. Не исключены проверки, тайные и явные следственные действия типа контрольной закупки просроченного товара или обыска на складе. Также важно своевременно оплачивать счета по кредитам и за коммунальные услуги.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться весьма неспокойный день, сопряженный с множеством препятствий в работе. Форс-мажорные обстоятельства могут спутать вам все карты. Особенно это касается тех, кто занимается финансовой деятельностью, привлекает инвестиции в проекты. Это не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях, планерках.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , занимающих руководящие должности, этот день может сложиться проблематично. Прежде всего, это касается неблагоприятных внешних обстоятельств, из-за которым могут возникать препятствия в работе. От участия в публичных мероприятиях сегодня лучше воздержаться - велика вероятность того, что вы окажитесь в эпицентре скандала. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Не рекомендуется вести переговоры.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют набраться терпения, поскольку этот день может оказаться для вас непростым. С наибольшими проблемами могут столкнуться те, кто работают в иностранных компаниях за границей или в совместных предприятиях. То же самое касается работы на вахте вдали от родного дома. Вы можете почувствовать увеличение нагрузки по работе и ужесточение требований к качеству.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют умерить свои амбиции и не ввязываться в финансовые авантюры. Многим из вас может казаться, что путем спекулятивных финансовых операций вы сможете без труда заработать крупные суммы денег. Однако сегодня фортуна не на вашей стороне. Отложите на другое время обмен валюты и оптовую закупку товара. Не торопитесь вкладывать свои деньги в рискованные коллективные проекты.

Дева

Сегодня Дев , основным видом деятельности которых является предоставление услуг населению, может ожидать непростой день. Количество клиентов и заказчиков может уменьшиться, в результате чего вы будете вынуждены много времени оставаться без дела. Будьте предусмотрительнее с теми клиентами, которые пожелают воспользоваться вашими услугами. Не рекомендуется заключать договор аренды.

Весы

Сегодня для Весов , чья работа связана с частыми поездками, контактами, встречами, неблагоприятно может сложиться этот день. С оформлением и визированием деловых бумаг также не все благополучно. Вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Вам, возможно, многое придется заново переделывать и исправлять. Вы будете ощущать тормозящие влияния.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов в финансовом отношении этот день может сложиться достаточно напряженно. Могут нарастать деструктивные влияния, которые могут привести к материальному ущербу. Крайне нежелательно в этот период вкладывать деньги в покупку товаров, предназначенных для последующей их перепродажи. Этот товар может оказаться неликвидным и ваши вложенные деньги могут зависнуть.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут отчетливо почувствовать, что кто-то или что-то препятствует вашим инициативам. Те, кто причастен к семейному бизнесу или к удаленной работе на дому, могут столкнуться с трудностями в работе из-за разногласий в семье и, следовательно, неудовлетворительных условий на рабочем месте. Офисные служащие могут столкнуться с трудностями при подготовке отчетной документации.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать тормозящие влияния при попытке установить деловые контакты. Запланированные на сегодня встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. Вам может быть непросто добиться взаимопонимания с деловыми партнерами. Опасайтесь мошенничества и обмана при заключении торговых сделок. Рекомендуется воздержаться от коротких поездок.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, придется пересматривать свои прежние планы. Ваше финансовое положение может оказаться хуже, чем вы рассчитывали и поэтому некоторые инвестиции придется сокращать. Особенно это касается тех, кто получал доходы благодаря участию в коллективной деятельности. На собрании акционеров может быть принято решение об уменьшении выплаты по дивидендам.

Рыбы