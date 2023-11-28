Устраиваем день семьи — гороскоп на 29 ноября

16-17 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рака усилит потребность в доме и семье, в постоянном или временном пристанище.

Гороскоп на сегодня говорит, что возрастет интерес к делам, связанным с жильем, придомовой средой, автостоянкой, гостиницей. Рекомендуется сделать привал в пути. Вдали от родных мест может обостриться ностальгия. Полезно навести базовый порядок в жилище или офисе, уточнить планы строительства или границы владений. Также этот день подчеркивает ценность прошлого и традиций, напоминает не только о материальном наследстве, но и о духовном наследии. Не помешает выразить уважение старшему поколению и семейным авторитетам.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не забывать о доме и семье, а если они путешествуют или находятся в гостях, то о своей родине, «корнях» и традициях. Этот день усиливает потребность в оседлости и заставляет искать пристанище. Желательно побыть в своих владениях, навестить родителей или сделать паузу в пути. Возможен интерес к делам, связанным с арендой жилья или машины, гостиницей или паркингом.

Телец

Сегодня Тельцы чувствительны к эмоциональной атмосфере в своем близком окружении. Для них важны семейные планы, или совместные программы на будущее, составленные вместе с друзьями, которых они воспринимают как свою семью. Многие Тельцы получат возможность подкрепить свой личный авторитет среди родственников, земляков или единомышленников, а также встретить от них ответную моральную поддержку.

Близнецы

Сегодня Близнецам день дает надежду на рост благосостояния. Возможно, речь пойдет о семейных нуждах и о возможности купить что-то в дом. Возрастает вероятность получить аванс, гонорар, компенсацию, материальную помощь, процент от вклада или выгоду от тайных сбережений, удачно распорядиться доходом от профессиональной должности. Стоит быть внимательнее: в таких ситуациях вероятны «подводные камни».

Рак

Сегодня Ракам звезды обещают удачи стратегического характера и советуют не распылять свое внимание на мелочи. Этот день подходит для уточнения долгосрочных программ и частичного расширения прежних горизонтов планирования, для формального подтверждения образования и общей профессиональной компетенции, а также для укрепления своих позиций среди коллег-иностранцев или в группе единомышленников.

Лев

Сегодня Львам не стоит стремиться на первый план. Этот день не располагает к публичности, большим нагрузкам и лишней суете. Он подходит для отдыха, наведения порядка, погружения во внутренний мир или в прошлое, тренировки самодисциплины и смирения. В приоритете может оказаться приватность, семейственность или безопасность, тайное чувство долга или необходимости. Возможно вынужденное уединение.

Дева

Сегодня Девам день поможет уточнить близкую и отдаленную перспективу, а также вновь обрести свои опоры, поддержать эмоциональную и духовную связь со своими друзьями, земляками или наставниками. Девы, пребывающие в гостях, временно оказавшиеся чужаками в своих владениях или уставшие от нервозной обстановки в своей семье, получат возможность побыть в другой компании, где почувствуют себя, как дома.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют стать более целеустремленными и ответственными, не думать слишком много о своем комфорте и личных вкусах, поставить на первое место долг и необходимость. В зависимости от обстановки, приоритетом могут стать профессиональные планы, должностные обязанности или семейные ценности. В решении задач могут сыграть роль приватность, протекция, родственные или земляческие узы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов события этого дня могут не решить всех проблем, но сделают их увереннее в себе. Они получат моральную и духовную поддержку. Улучшатся их отношения с иностранцами, иногородними, дальней родней, с влиятельными партнерами, покровителями и контрагентами в сделках. В спорном случае у них появится надежда на подтверждение их правоты и на законное урегулирование юридической стороны вопроса.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не готовы оставаться лидерами, отчаянными авантюристами и смелыми предпринимателями, так как рискуют навредить своему имуществу или семье. День повышает сентиментальность, требует осмотрительности, подчеркивает роль прошлого, происхождения, кровной близости, долга перед родными и близкими. Частью повестки может стать проверка границ или контроль за безопасностью владений.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют укреплять свои отношения с нужными людьми, а также с семьей и близким кругом. По возможности, стоит стремиться к стабильности, надежности, доверию и ясности. Акцент желательно сделать не на поверхностном светском общении, а на подлинном эмоциональном и духовном глубоком единстве, которое не всегда можно выразить словами. Не время начинать новый важный диалог.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит поставить на первое место свои служебные обязанности или семейные хлопоты. Самое время позаботиться о родных и близких, уделить внимание подопечным и питомцам. Для успеха в эти сутки важна доверительная обстановка в доме или «семейная» атмосфера в офисе. Не помешает иметь определенный план, составленный с учетом состояния здоровья, бытовых нужд и материальных возможностей.

Рыбы

Сегодня Рыбам день поможет стабилизировать свое умонастроение и самочувствие, вернуться к своему расписанию или основным принципам. Подходящий момент для того, чтобы вспомнить о своем родительском долге, профессиональных планах или базовой творческой концепции. Утро — время дисциплинированности, умеренности и ответственности. Вечером возможен момент удачи, можно позволить себе чуть больше минимума.