Держимся подальше от босса — финансовый гороскоп на 29 ноября

Наш гороскоп расскажет, как вести себя на работе, чтобы укрепить карьеру.
Овен
Сегодня у Овнов в течение всего дня может наблюдаться напряжение в деловых связях. Звезды рекомендуют отложить все запланированные ранее командировки, во избежание осложнений в дороге. Деловые поездки и встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. Будьте осмотрительнее при обслуживании клиентов — есть риск что-то важное забыть, упустить из виду.
Телец
Сегодня для Тельцов может сложиться достаточно напряженный день. Деньги в этот день даются вам нелегко. Вы, возможно, будете вынуждены прилагать большие усилия для увеличения своего уровня доходов, и дела могут идти с препятствиями. В торговле товары могут не пользоваться высоким спросом. В сфере услуг заказы могут идти по большей части невыгодные, либо их нет вовсе.
Близнецы
Сегодня у Близнецов этот день может сложиться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. Необходимо учитывать, что в целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно. Бизнесменов могут попытаться оттеснить с рынка услуг конкуренты. Звезды не советуют подписывать договоры и соглашения о сотрудничестве. Контакты с представителями официальной власти могут осложниться.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, предстоит пройти достаточно непростой день. Прежде всего, на вас может навалиться большой объем по текущей работе. Справиться с ней будет непросто ввиду осложнения отношений с коллегами по трудовому коллективу. Из-за больших перегрузок может ухудшиться самочувствие и снизиться уровень работоспособности. Также это неблагоприятное время для служебных командировок.
Лев
Сегодня для Львов, вовлеченных в разного рода спекулятивные финансовые дела может сложиться неблагоприятный день. Попытки привлечь инвестиции к вашим проектам, акционерным обществам, кооперативам, товариществам могут не принести желаемой отдачи. Звезды не советуют вам заниматься операциями по обмену валюты. Воздержитесь от проведения рекламных мероприятий.
Дева
Сегодня у Дев этот день может быть связан с усилением напряжения в карьере и по линии делового партнерства. Внешние обстоятельства могут препятствовать вашим инициативам. Сейчас от ваших личных усилий мало что зависит. Инициатива будет в руках у вашего основного делового партнера. Однако его действия могут носить деструктивный характер. Не лучшее время для подписания договоров о сотрудничествве.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться вовлечены в напряженные события, связанные с нестабильным информационным фоном. Основная проблема будет в том, что вам может поступать огромный поток информации. Как с этим разобраться и при этом не наделать ошибок. Деловая переписка, контакты, поездки - все эти темы могут идти с препятствиями.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать острую потребность в деньгах, в увеличении доходов. Однако звезды советуют вам именно в финансовых вопросах проявить осторожность. Это особенно актуально, если вы собираетесь потратить немалые деньги под масштабные проекты, вложить их в крупные покупки. Сейчас неблагоприятное время для капиталовложений и принятия финансовых решений.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть сконцентрированы на своих личных ощущениях и готовы действовать сообразно своим представлениям. Однако звезды советуют проявить осмотрительность и не торопиться. Наиболее проблемно могут пойти дела у строителей и коммунальщиков. Не лучшее время для передачи готового объекта заказчику. Возможно, сейчас не пришло время для завершения ваших основных дел и проектов.
Козерог
Сегодня для Козерогов, занятых индивидуальной трудовой деятельностью или являющихся самозанятыми, этот день может пройти вполне благополучно. Опираясь на личный профессионализм и трудолюбие, вы способны добиться успеха. Однако работа в контакте с другими людьми может стать достаточно проблематичным занятием. При работе с партнером могут возникнуть споры и разногласия.
Водолей
Сегодня у Водолеев, занятых творческими видами деятельности, может сложиться не самый лучший день. Это относится к тем, кто, так или иначе, связан с индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом. Не рекомендуется составлять бизнес-планы на перспективу и делать инвестиции в развитие бизнеса. Любые спекуляции сегодня могут оказаться убыточными. Вместе с тем, это хорошее время для дополнительной подработки.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды настоятельно советуют умерить свои амбиции и стараться не привлекать внимание начальства к своей персоне. Прежде всего, это относится к тем, кто ориентирован на карьерный рост. Попытка заявить о себе публично может привести к обратному эффекту от того, на который вы рассчитывали. Ваша репутация может пострадать. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки.