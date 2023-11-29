Держимся подальше от негатива — гороскоп на 30 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что это не всегда хорошо, например, могут приниматься близко к сердцу шутки о родственниках, неизбежные противоречия во вкусах и привычках, забавные житейские ситуации, семейные и супружеские разногласия из-за несходства вкусов или привычек. Многое можно уладить путем дипломатии и компромисса. Положение Меркурия советует повременить с новыми контактами, поездками и официальными заявлениями. Не стоит выбирать этот день для заключения брака или родственного соглашения, для покупки, обмена и продажи недвижимости.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться с неоднозначной обстановкой у себя дома. Этот день подчеркивает разногласия, возникшие на почве разных вкусов или бытовой неуживчивости, особенно между женщинами. Возможны и смешные эпизоды, и моменты скрытой неприязни. Семейная и супружеская дипломатия даст половинчатый эффект. Не лучшие сутки для заключения брака, старта совместной жизни, покупки и обмена жилья.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на родственное по духу или крови окружение. Если его не видно поблизости, велика вероятность найти его в других краях. День подходит для поддержки семейных, земляческих и дружеских связей, помогает сохранять незримый духовный контакт с единомышленниками на любом расстоянии. Возвышенную картину единства могут портить нестыковки на бытовом или эстетическом уровне.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит взять паузу в важных делах и контактах. Не повредит придирчивость в финансовой сфере, в областях, связанных с творчеством, хобби и личной жизнью. Любое хорошее явление в этот день может содержать забавную деталь или «червоточинку». Может не понравиться подарок, быть чем-то подпорчено приятное мероприятие. При покупке, сделке, выплате гонорара важно учесть налоговые нюансы.
Рак
Сегодня у Раков в приоритете их личные привычки и вкусы, порой противоречивые — что отражается на их контактах, денежных делах, покупках или домашней обстановке. Могут быть двойственными цели, невыгодными компромиссы, неоднозначными финансовые, юридические и эстетические решения. Возможны некомфортные моменты в быту, в любви и браке. Наиболее ровными будут отношения с друзьями, особенно далекими.
Лев
Сегодня у Львов чуть меньше энергии и везения. Даже самые активные Львы могут стать менее выносливыми, а удачливые зайти в тупик. Не исключена впечатлительность, сентиментальность или капризность, особенно у женщин. Звезды советуют отложить трудоемкие задачи и новые старты, сделать перерыв в интенсивных тренировках, деловой суете и занятиях спортом, повременить с любовной и творческой нициативой.
Дева
Сегодня Девам лучше отдыхать. День подходит для перерыва в хлопотах и тренировках, а также для ментальной перезагрузки, но это не повод лишать себя пищи эмоциональной и духовной. Стоит побыть в неформальной атмосфере, среди друзей, родни или земляков. Нежелательно заниматься финансовыми делами, обменными операциями, покупками, сделками: возможна неоднозначная ситуация и подвох в последний момент.
Весы
Сегодня Весов день может сделать сентиментальными, задеть их семейные чувства, напомнить им об их прошлом или о жилищных делах. Ради выполнения долга или достижения поставленной цели многим Весам придется пожертвовать частью своего комфорта или привычек. Возможна неоднозначная ситуация и тайная раздражительность в ответ на нее. Нежелательно открывать проекты, оформлять документы и делать покупки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на везение в целом, но им стоит быть внимательнее к деталям — особенно, когда речь идет о юридической части дела или партнерстве. Если договор или буква закона требует переступить через личные идеалы, многих Скорпионов утешит сознание моральной правоты. Возможна задержка известий. Стоит повременить с началом путешествия, оформлением документа, отправкой письма.
Стрелец
Сегодня Стрельцы продолжают метаться между авантюрами и осторожностью, между эгоцентричной потребностью в самовыражении и ответственностью перед близкими. В таком настроении рискованно проявлять инициативу и приступать к важным задачам. Стрельцам, опоздавшим высказаться, не стоит пытаться «вскочить в уходящий поезд»: скорее всего, момент упущен, надо менять тон или пересматривать контекст.
Козерог
Сегодня Козерогам важно быть дипломатами и психологами, улавливать чужие настроения и эмоциональные нюансы: это поможет им вовремя сориентироваться, особенно в двойственной и коварной обстановке. Слабая сторона дня — контакты. В любой ситуации лучше промолчать, чем высказываться. Не стоит спешить с ответом, вопросом, изложением своего мнения, с целевыми поездками и оформлением личных документов.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что в любых делах и контактах возможны заминки. Может не состояться совещание, потеряться рабочий документ, обнаружиться просчет. Не исключены ошибки поведенческого психологического характера, двойственные или забавные моменты в окружении. Вероятны недоразумения в общении с женщинами. Желательно повременить с плановым визитом к врачу, оформлением заказа или услуги.
Рыбы
Сегодня для Рыб общий эмоциональный фон благоприятен. Однако в течение дня их могут ждать отдельные недоразумения, способные лишить душевного равновесия. Не исключены двойственные ситуации в личной жизни, в финансовых делах и партнерстве, в творческой сфере или при взаимодействии с детьми. Звезды советуют запастись чувством юмора и не паниковать заранее: скорее всего, тревога окажется ложной.