Не откладываем дела в долгий ящик — гороскоп на 1 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что чувствительная и мнительная Луна в Раке напомнит о старой неприязни и давних обидах, включая семейные и супружеские. Стоит подождать с покупкой, договором, обменом жилья. Вечерняя ингрессия Луны в знак Льва принесет всплеск энергии и новую динамику, добавит азарта, смелости, предприимчивости и авантюризма, подарит силы спортсменам, тренерам, путешественникам, бизнесменам, менеджерам, промоутерам, активным творческим натурам. Возможно приглашение к поздней работе, ночному приключению, игре или марш-броску.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют браться за важные дела: вплоть до вечера может оставаться неподходящей обстановка, подводить настроение или физическая форма. Не исключено, что внимание будут отнимать бытовые дела или контакты с членами семьи, особенно женщинами. Новый прилив энергии ожидается в конце дня, личная продуктивность может неожиданно возрасти в поздние вечерние часы или в ночное время.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют учитывать свои мелкие разногласия с близким окружением, но не зацикливаться на них: идеальных людей не существует, а общность кровных или духовных уз дорогого стоит. Вечером не исключено желание взяться за дом, расширить свои владения, проверить силу своего авторитета среди друзей или домочадцев. Вместе с энергией может разгореться пищевой или сексуальный аппетит.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сохранять придирчивость и разборчивость, занимаясь финансовыми делами, совершая покупки, обменные операции и денежные переводы. Особого внимания требуют следы прошлого, например, нюансы прежних налоговых задолженностей и остатки на закрываемых банковских счетах. Вечером может внезапно измениться настроение, появиться тяга к развлечениям, романтике или авантюрам.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют взять паузу в значимых для себя делах. Стоит воздержаться от необязательных приобретений и поспешных шагов. Лучше повременить с важным диалогом, не форсировать любовный роман, не спешить с визитом в учреждение. Поддаваясь вечернему всплеску креатива, стоит помнить, что желанный приз не достанется даром: скорее всего, он потребует дополнительных работ или затрат.
Лев
Сегодня Львам не стоит планировать важные дела, так как нужная для них энергия появится слишком поздно — возможно, ближе к ночи. Нежелательно форсировать события, даже если вы полны сил: преждевременная инициатива вряд ли даст желаемый результат и может сопровождаться неприятным побочным эффектом. Лучше отложить старт на поздний вечер, когда появится готовность к приключениям и сверхзадачам.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют продлить паузу в важных делах. События развиваются удачно, но не всегда быстро: могут задерживаться известия, оставаться закрытыми нужные маршруты. Поспешив, легко сделать неверный ход или неудачно потратить деньги. Если вечером появится креативная энергия, лучше направить ее на внутренние дела, например, уборку дома, настройку техники или укрепление безопасности.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства остаются не очень комфортными, но выхода у них нет: пока не доведены до конца нужные дела и не пережиты сопутствующие эмоции, расслабиться вряд ли удастся. В этот день не стоит приступать к новым проектам и сделкам, лучше отложить шопинг. Если останутся силы, вечером можно сменить обстановку, вспомнив про активный отдых, друзей, игры с детьми или необычное хобби.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше дождаться известий. Не стоит спешить с ответственным шагом, если задерживается важное сообщение, сохраняется неясность по поводу маршрута или средства связи, нет уверенности в чувствах, финансах или в сделанном выборе. Если вечером обстоятельства вынудят к срочным действиям, то при нехватке данных придется пойти на авантюру, бросить вызов судьбе или авторитетным людям.
Стрелец
Сегодня Стрельцам основная часть дня оставляет простор для колебаний и опасений. Многие Стрельцы будут готовы к действию физически и технически, но не эмоционально и духовно. Однако к ночи многие Стрельцы воспрянут духом и решатся на отважный шаг, который даст им шанс взять барьер, поднять самооценку и поверить в себя. Благодаря азарту и энтузиазму они будут играть на пределе своих возможностей.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют во всем быть умеренными и не форсировать события без крайней необходимости, например, не спешить с заключением договора. Пока не настал вечер, трудно рассчитывать на однозначность чужих решений и действий, за фасадом симпатии может ощущаться неприязнь. В конце дня важно не медлить в срочной ситуации, но лучше избегать приключений и суеты без веского повода.
Водолей
Сегодня Водолеям вплоть до вечера придется мириться с остаточными заминками или рутиной. Часть ситуаций будет иметь негативную эмоциональную окраску. Желательно не расходовать силы по пустякам, так как самые важные события ожидаются в конце дня и могут иметь значение для будущего. Нужна осмотрительность при вступлении в дружеское партнерство: в нем кроются зачатки острой конкуренции или других проблем.
Рыбы
Сегодня Рыб основная часть дня склоняет к отдыху или эмоционально насыщенным занятиям, может привлечь внимание к личной жизни. Чтобы неплохо провести время, важно не рассчитывать на полный комфорт и однозначный результат. Вечером может наметиться срочное хлопотное дело, выполнение которого приблизит к карьерной, творческой или иной цели. Возможно, придется позаботиться о здоровье или о нуждах детей.