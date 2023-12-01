Все пойдет не по плану — финансовый гороскоп на 2 декабря

Наш гороскоп помогает лучше понять энергию, царящую вокруг, и дает советы, как использовать ее наилучшим образом для личного роста и достижения целей.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих свободный график работы, день может сложиться неудачно. Звезды не советуют немедленно приступать к работе, как только к вам придет интересная идея. Переход от идей и теорий к практике - в этом состоит наибольшая сложность. Поэтому, если запрос на ту или иную работу поступит от начальства, то вам может оказаться нелегко его исполнить.
Телец
Сегодня у Тельцов день может быть связан с мелкими, но досадными осложнениями. При попытке выполнить работу в срок вы можете столкнуться с трудностями из-за недостаточной квалификации. Получение дополнительных профессиональных знаний для восполнения пробелов может занять слишком много времени и не дать вам ясного понимания вопроса.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, работающих в сфере транспорта, день может быть связан со множеством мелких сложностей. Возможно, вы не сможете доставить нужный груз по месту назначения из-за пробок на дороге или из-за поломки транспортного средства. В конце дня у офисных служащих может часто ломаться техника. Будьте внимательнее при аналитической работе с информацией и документами.
Рак
Сегодня для Раков, связанных финансовыми обязательствами с деловыми партнерами, первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Нежелательно давать деньги взаймы или делать инвестиции. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в контактах с начальством. Не торопитесь отправлять докладные записки начальству. Ваши идеи и наблюдения могут не оценить по достоинству.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется заниматься текущими вопросами. Ваши инициативы могут не получить понимания и поддержки со стороны коллег по трудовому коллективу. Старайтесь не привлекать к себе внимания коллег и сдерживать эмоции, если вам сделают критические замечания. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями во время служебных командировок и при работе на вахте.
Дева
Сегодня Девам в первой половине дня лучше не рассчитывать на получение высоких доходов от спекулятивных сделок. Не стоит соглашаться на предложения сделать оптовую закупку товара с последующей перепродажей. Так вы рискуете купить неликвидный товар. Вторая половина дня может быть связана с усилением ваших эмоциональных реакций, которые могут привести к техническим поломкам. Не нужно торопиться.
Весы
Сегодня у Весов, имеющих отношение к сделкам с недвижимостью, в первой половине дня может неожиданно сорваться сделка. Поэтому лучше не вести важных переговоров, согласований. А вторая половина дня может привести к потере клиента. В целом к концу дня вы можете почувствовать, что ваши возможности как-то влиять на ситуацию резко сузились.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занимающие руководящие должности, с утра могут получить недостоверную информацию. Не торопитесь принимать важные решения, пока не убедитесь, что вас не пытаются обмануть или ввести в заблуждение. Вторая половина дня может быть связана со спонтанными конфликтами в трудовом коллективе, спровоцированными техническими сбоями. Не стоит ждать помощи от коллег.
Стрелец
Сегодня Стрельцов, работающих в государственной службе, у которых запланированы аттестационные экзамены с целью повышения разряда в тарифной сетке, ожидает нелегкий день. В самый ответственный момент вы рискуете забыть правильный ответ. Также этот день неблагоприятен для всех тех, кому приходится подтверждать свою профессиональную квалификацию. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу.
Козерог
Сегодня Козерогам следует быть осмотрительнее при работе с техникой. Дело в том, что в это время может возрастать вероятность поломок и всевозможных нештатных ситуаций с техникой и инструментами. Есть риск сломать дорогостоящую деталь. Не исключены неожиданные технические сбои. Вторая половина дня неблагоприятна для проведения ремонтно-строительных работ и выполнения коммунальных услуг.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют доверяться поведению деловых партнеров. При проверке вы можете обнаружить, что слова и обещания партнера далеки от реальности. С утра не лучшее время для переговоров и подписания важных документов. Вторая половина дня может быть связана с задержками на транспорте в деловых поездках. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками при оформлении документов.
Рыбы
Сегодня Рыбам с утра не рекомендуется заниматься планированием. Необходимо иметь в виду, что этот день с самого начала может пойти не по плану и вам придется заниматься совсем не теми делами. У бизнесменов могут быть сложности с инвестициями. Не исключены трения с коллегами. Вторая половина дня может быть связана с претензиями клиентов и, возможно, с выплатой штрафов.