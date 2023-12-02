Живем в моментах — любовный гороскоп на 3 декабря

Наш гороскоп даст ключевые советы и предупреждения, подходящих для каждого знака зодиака в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не отказываться от встречи с любимым человеком и быть внимательнее к его настроению. Если в паре присутствует напряженность и партнер пребывает не в лучшем расположении духа, самое время сгладить противоречия, убрать причину дискомфорта или скрытого недовольства.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит начинать любовные отношения с нуля. В текущем романе лучше не увлекаться и вовремя ставить в свидании точку. Эмоции этих суток не во всем предсказуемы, может неожиданно нахлынуть усталость или наступить разочарование. Главная ценность дня — мелкие, но приятные нюансы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что день не подходит для резких перемен в личной жизни. Также он не располагает к заблаговременному планированию свидания: в течение дня может внезапно что-то измениться. Главная задача этих суток - поддерживать взаимную симпатию, несмотря на любые сюрпризы.
Рак
Сегодня Ракам нет смысла корить себя за любовные ошибки и обольщаться своими любовными победами: и то, и другое может быть игрой случая, а не личным провалом или заслугой. Если в отношениях не все гладко, стоит выждать день-другой, пока не появятся условия для разговора или не придут новости.
Лев
Сегодня Львы склонны поддаваться своим случайным настроениям или экстравагантным капризам, но могут также стать заложниками непредсказуемых порывов своего партнера или необычной обстановки. Не исключен сюрприз. Возможны недоразумения из-за разного понимания новизны, свободы или оригинальности.
Дева
Сегодня Девам придется подстраиваться под ситуацию — в противном случае они могут оказаться лишены возможности общаться с объектом своих симпатий. Многим Девам вплоть до ночи предстоит поневоле играть в чужие игры, шутить на тему отношений полов и молчать о своих настоящих чувствах.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют пытаться предсказывать свою любовную перспективу в деталях: в переходной ситуации прогнозы грешат забавными неточностями. К тому же, не стоит лишать себя возможности пережить однажды в будущем приятное удивление, а это непременно случится, если опережать события.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит заранее учесть непредсказуемость событий, иначе они могут оказаться разочарованы результатом своего порыва или поведением своей пассии. Важно помнить, что день подчеркивает не сходство, а различие характеров и взглядов, которое однажды может стать критичным.
Стрелец
Сегодня Стрельцы уверены в собственной правоте. Их не смутят отдельные непредвиденные побочные эффекты, которые не вписались в их планы или не оправдали их ожиданий. Им лучше пока не ставить себе в любви новых грандиозных задач и наслаждаться плодами своей недавней предприимчивости.
Козерог
Сегодня Козерогам день сулит необычные переживания, которые вполне могут стать для них позитивным стимулом. Например, мотивировать их на дальнейшую трансформацию и реконструкцию своей личной жизни, в которой не будет места прежним огорчениям. Убирая одни проблемы, важно не создавать другие.
Водолей
Сегодня Водолеям предстоит решить для себя самих, согласны ли они мириться с капризами любимого человека или с определенными особенностями своего романа. Если такое решение будет отложено, дальнейшее развитие событий начнет создавать все больше проблем, подобно растущему в размерах снежному кому.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют жить в любви моментом, если они доверяют своему партнеру и уверены в собственных чувствах. Если эти два условия не выполняются, лучше не позволять себе лишнего и быть начеку: не исключено, что любовная игра вдруг примет нежелательный новый оборот или зайдет в тупик.