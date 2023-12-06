Не расслабляемся — финансовый гороскоп на 7 декабря

Наш гороскоп даст рекомендации по использованию энергии этого дня для достижения успеха и гармонии в жизни.
Овен
Сегодня Овнам необходимо строгое соблюдение графика работы, сроков выполнения заданий и исполнения договорных обязательств. Между вами и деловыми партнерами сегодня могут усилиться разногласия. Вместе с тем это не будут непреодолимые противоречия. Настройтесь на конструктивный подход к делу. При работе в сфере услуг проявите максимум выдержки и дипломатичности.
Телец
Сегодня Тельцы могут проявить готовность к интенсивному труду. Необходимо усилить требовательность к себе с точки зрения исполнения дисциплины. Начальство будет строго следить за тем, чтобы вы вовремя приходили на работу и не отлучались с рабочего места раньше положенного срока. При очень напряженном рабочем ритме делайте короткие паузы для отдыха.
Близнецы
Сегодня у Близнецов не лучший день для финансовых операций. Работники банков, страховых агентств и бухгалтерий могут столкнуться с непредвиденным техническими сбоями. Перед вами будут стоять в некотором роде новые задачи, требующие совершенно иного подхода, чем вы привыкли. И чтобы не допускать ошибок, потребуется какое-то время, чтобы правильно сориентироваться.
Рак
Сегодня Ракам может быть проблематично в срок завершить запланированные дела. Особенно это относится к офисным служащим, занятым составлением отчетов. Не лучшее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Постарайтесь успокоиться и определиться, что вам важнее и на этом сконцентрировать свои усилия. Тихая незаметная работа будет намного успешнее.
Лев
Сегодня Львам не рекомендуется планировать проведение деловых встреч. Знакомства могут пройти в нервозной обстановке, не способствующей последующему продолжению диалога. Также это непростой день для торговцев, консультантов и водителей транспорта. Основная сложность бизнесменов может быть связана с логистическими неувязками, а также с необязательностью деловых партнеров.
Дева
Сегодня у Дев желание с большим размахом тратить деньги может в итоге привести вас к перерасходу средств. Дефицит наличных денег чаще всего бывает именно из-за бесконтрольных расходов, а не потому, что мало денег. Как правило, сегодня деньги могут приходить к вам, но надолго в вашем кошельке не задерживаются. Чтобы это положение поправить, воздержитесь от шопинга.
Весы
Сегодня Весам, возможно, захочется проявить себя в каком-то активном деле. Однако, несмотря на вашу напористость, сегодняшний день может представить для вас определенные трудности. Особенно это относится к тем, кто работает не индивидуально, а с партнером. Вместе с тем это хороший день для принятия финансовых решений. Хорошо мониторить интернет-магазины и искать вариант выгодной покупки со скидками или по акции.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют крайне недоверчиво отнестись к поступающей информации. Дело даже не в том, что эта информация может оказаться ложной, и вы рискуете наделать много ошибок. Также вы можете чувствовать ограничивающие влияния, и вам будет сложно действовать в свободном режиме. Могут быть проверки и контрольные закупки с целью выявить нарушения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется действовать самостоятельно и не слушать советы друзей и единомышленников. Будьте готовы к тому, что многие дела пойдут не по плану. Внешние условия могут неожиданно поменяться, вам придется в оперативном порядке подстраиваться под новые обстоятельства. В условиях нестабильности не следует заниматься краткосрочным и среднесрочным планированием.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется воздерживаться от личной инициативы. Во избежание неприятностей в карьере старайтесь строго исполнять поручения начальства. При этом действуйте незаметно, не привлекая к себе внимания. Сейчас вам выгоднее плыть по течению и не придерживаться жесткого плана. Решая вопросы по мере их поступления, вы добьетесь лучшего результата.
Водолей
Сегодня Водолеям, проходящим профессиональное обучение, будет сложнее сосредоточиться на учебе. Не исключены конфликтные ситуации с преподавателями. Уровень ваших знаний во многом будет определять вашу деловую репутацию в глазах окружающих. Также это непростое время для тех, кто работает вахтовым методом и находится вдали от родного дома.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, благоприятно может сложиться этот день. Вы сможете провести свои решения с минимальными потерями и максимальной прибылью. Вместе с тем не следует расслабляться. Не исключены внезапные сбои в рабочем ритме, связанные с техническими поломками и задержками с поступлением финансовых средств. Старайтесь опираться на надежных подчиненных.