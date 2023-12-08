Ищем любовь и гармонию — гороскоп на 9 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что общий фон дня помогает налаживать контакты и изучать документы, подходит для приватных встреч, закрытых совещаний и тайной переписки. Внимание могут привлечь финансы, налоги, курсы валют. В течение дня возрастет желание узнать или получить больше, есть соблазн лишних трат. Особый интерес могут вызвать выгоды за счет общего бюджета, кредиты, займы, скидки, подарки, льготные и компенсационные выплаты. Возможен интерес к раритетам, старым вещам, наследству, кладам и сокровищам, к денежной и любовной магии.
Овен
Сегодня для Овнов день может сделать скрытными, впечатлительными и чувствительными. В зависимости от ситуации, их может интриговать чужой секрет, преследовать навязчивая фантазия, манить любовь и эротика. Также интерес могут вызвать дорогие, старые или редкие вещи, совместные финансы или выгоды за счет общего бюджета, дополнительные доходы или выплаты, вопросы о валютных платежах, налогах или займах.
Телец
Сегодня Тельцам важно держать баланс между своими и чужими интересами: это залог стабильного будущего, особенно в профессии и в браке. День подходит для конструктивного диалога, обмена симпатией, подтверждения взаимовыгодных долгосрочных отношений и согласования планов. Звезды советуют ценить чужую заинтересованность, не отказываться от приглашений, принимать дары и рассматривать предложения.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют налаживать нужные отношения (лучше посредством приватных контактов): это хороший бонус в решении любых сложных комплексных вопросов, включая финансовые, медицинские и бюрократические. Может пригодиться контакт с женщинами, особенно коллегами, помощницами и персоналом учреждений. Возможно, потребуется подключение к секретным каналам связи или изучение документов.
Рак
Сегодня для Раков день обещает стать удачным. Везение может выражаться в стабилизации настроения, приливе любви, подтверждении идеалов, уточнении планов, возможности получить информацию или переговорить с нужными людьми в подходящей обстановке, официальной или доверительной. Приятным бонусом окажется отсутствие лишней суеты: будет время целиком погрузиться в приятные чувства или в обсуждаемую тему.
Лев
Сегодня Львов может ждать частная жизнь. Многим Львам придется позаботиться о поддержке порядка, бытовом или психологическом комфорте в жилище, решить хозяйственный или финансовый вопрос, сделать покупки в дом, поговорить с семьей или приходящим персоналом (особенно женщинами). Возможен интерес к нюансам наследства. Некоторых Львов аналогичные темы будут волновать в их офисе или бизнесе.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что для них это потенциально удачный день. Помехи и раздражающие факторы (спешка, конфликтность, риски) сведутся к минимуму. Ожидаются приятные новости. Есть надежда уложиться в график, вовремя встретиться с нужными людьми, заключить выгодную сделку, в полном объеме изучить необходимые документы. Правильный распорядок поможет найти время и для дел, и для личной жизни.
Весы
Сегодня Весов волнуют нюансы личной жизни, но важнее могут стать финансово-имущественные и хозяйственные темы. Возможны приятные траты, попытки заключить сделку или взять кредит. Важно рассчитать бюджет, иначе проблемы превысят выгоду, например, будут ждать благодарности спонсоры, возрастет процент по платежам или налоговый груз. Возможно, стоит поговорить с близкими или получить консультацию.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов все сложится удачно — особенно, если они настроены на планомерное последовательное выполнение своих желаний, не любят спешку и риск. Их магнетическое очарование будет сочетаться с ответственностью и самоконтролем. Многие Скорпионы получат и обсудят выгодные предложения, мягко и уверенно поведут диалог, укрепят свои позиции в браке, в отношениях с иностранцами и спонсорами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды предлагают сбавить темп, стать менее открытыми и прямолинейными, отказаться от лишних рисков. День может напомнить о зависимости или обязательствах, заставить быть осторожнее, вынудить к приватному общению, к изучению служебного или семейного архива, работе с секретной документацией. Возможно, придется скрывать чувства, контролировать ресурсы или закрывать долги прошлого.
Козерог
Сегодня Козерогам день добавит уверенности и позволит им спокойнее смотреть вперед. Он даст им надежду на любовную или финансовую стабильность, подарит ключ к решению стратегически важной задачи или окончательному закрытию надоевшего сюжета, подтвердит верность их мыслей или поможет им извлечь пользу из роковых обстоятельств. Возможна хорошая новость, находка, покупка, поддержка от друзей-женщин.
Водолей
Сегодня для Водолеев это важный день, если они решают профессиональный или финансовый вопрос, хотят договориться с начальством, сделать карьеру, заключить сделку, сохранить должность или сберечь любовь. Может иметь значение собеседование или тайный разговор, правильное оформление документа, визит в учреждение, налоговую инспекцию, страховую организацию. Уместна экономия средств ради долгосрочной цели.
Рыбы
Сегодня Рыбам день сулит хорошие новости, полезные идеи, удачные покупки или приятные эмоции. Возможны вести из-за рубежа, сообщения от коллег или партнеров, официальные подтверждения из инстанций. Многие Рыбы станут спокойнее, получат моральную или правовую поддержку. Они смогут уточнить свои планы и обязательства, оптимизировать график или бюджет, добавить стабильности в важные для себя отношения.