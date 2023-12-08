Ищем любовь и гармонию — гороскоп на 9 декабря

8 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Венеры заставляет искать гармонии, любви, выгоды или комфорта.

Фото: rambler