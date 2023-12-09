Наслаждаемся выходным — гороскоп на 10 декабря

9 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня есть риск снижения энергии и концентрации внимания.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна без курса в знаке Скорпиона склоняет к погружению в мир чувств и инстинктов. Важно прислушиваться к своим ощущениям, учитывать коллективные настроения и обращать внимание на необычные тенденции вокруг: они не случайны и часто являются симптомами перехода к новому формату жизни. Хорошо погружаться в виртуальные миры и подпитываться от коллективных духовных источников. Возможен интерес к магии, ритуалам, тайным ресурсам и всему, что помогает понять логику будущего: фантастические фильмы, сны, предчувствия, прозрения, пророчества. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это подходящий день для отдыха от активности. Уместна пауза в интенсивных тренировках, путешествиях, приключениях, деловой суете. Вместо физических нагрузок эти сутки предлагают максимально загрузить воображение или чувственные рецепторы. Вплоть до ночи возможна психологическая зависимость от привычек (в том числе вредных), от эротических или других ярких ощущений. Телец Сегодня Тельцам желательно быть более чуткими к общей эмоциональной атмосфере вокруг, терпимыми к чужим нуждам и чувствам. Важно не прерывать раньше времени деловой диалог или чужую «исповедь». В преддверии непростых времен не помешает брать на заметку чужие секреты и тщательнее оберегать свои уязвимые места, ценить чужую симпатию и моменты сходства, стараться ладить с чуждыми по духу группами. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что исчерпывается стандартный информационный потенциал ситуации. Чтобы узнать и понять больше, вникнуть в критичные детали, придется включить профессиональное или иное «шестое чувство»: без него будет труднее подводить итоги и нейтрализовать остаточные следы проблем прошлого. Может многое сказать психологическая атмосфера в учреждении или рабочем коллективе. Рак Сегодня Ракам день обещает относительную эмоциональную устойчивость внутри и отсутствие резких перемен вокруг — отличное сочетание, если хочется избежать суеты, посвятить себя любви, друзьям или близким людям. Подходящий момент для погружения в виртуальные миры, музыкальное творчество, старинное хобби или духовную жизнь, в процесс совместных воспоминаний или интригующих коллективных предчувствий. Лев Сегодня Львам лучше отложить активные занятия. Это не лучший день для интенсивной спортивной тренировки, для бытовой суеты или проведения сложных работ на производстве. Наиболее насыщенные области - внутренняя жизнь и внешняя психологическая обстановка. Важно улавливать новые настроения и тенденции в своем доме, команде или социуме в целом, регистрируя очевидные новшества и возможные осложнения. Дева Сегодня Девам не стоит бояться неожиданностей: они либо приятны, либо помогают планам. Кроме того, многие сюрпризы информативны. Отрицательная динамика ожидается лишь по шкале продуктивности: чем ближе вечер, тем чаще рассеивается внимание или теряется конкретика, а логика замещается чутьем. Если нужно закрепить договоренность, найти документ или совершить целевую поездку, лучше делать это утром. Весы Сегодня Весам звезды советуют обращать внимание на сюрпризы материального характера: они подскажут приблизительную дальнейшую стратегию управления ресурсами, уберегут от запоздалых попыток что-то исправить или от преждевременных трат. Неслучайны перемены в поведении партнеров, друзей, спонсоров, финансовых учреждений. Также стоит обращать внимание на новые ощущения в связи с личной жизнью. Скорпион Сегодня Скорпионы относятся к людям-барометрам, чутко улавливающим колебания атмосферы. Их предсказания и предчувствия часто верны. Наибольшие волнения им могут принести новшества в их доме, семье или группе друзей. Многие Скорпионы будут смягчать оценки, надеяться на комфортный переход к новому формату жизни, чрезмерно уповать на свое персональное обаяние, на свои личные таланты или ресурсы. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют воздержаться от новых порывов и лишней активности, а также от чрезмерной публичности, авантюризма и бесстрашия. Если не закончены вчерашние неотложные дела, лучше заняться ими утром, а вечером отдохнуть. Стоит учесть, что полный покой будет маловероятен из-за тайных волнений. Не исключается сюрприз от друзей, новшество на работе или в финансово-налоговой сфере. Козерог Сегодня Козерогам не стоит подавлять свой внутренний голос, но им также важно следить за событиями вокруг и за настроениями среди друзей. Суммируя собственные ощущения и наблюдения за обстановкой, многие Козероги предскажут базовые тенденции общего и своего личного будущего. Звезды напоминают, что следует пользоваться и плодами прошлого, пока они не обесценились в собственных и чужих глазах. Водолей Сегодня Водолеям звезды рекомендуют не обольщаться приятными сторонами ситуации: в отсутствие внешних проблем вероятен тайный подвох. Возможен неожиданный поворот событий, внезапный перепад настроения. Важно помнить, что все нюансы текущей обстановки роковым образом отразятся на будущем. Стоит подумать прежде, чем повышать ставки, делать смелые заявки или брать на себя большие обязательства. Рыбы Сегодня Рыбы могут спокойно завершать вчерашние дела или более давние сюжетные истории в своей жизни, а также готовиться к новому повороту событий. Многим Рыбам поможет в этом их личное или коллективное прошлое, в котором для них имелись определенные бонусы и которое позволило им наработать их нынешний профессиональный потенциал. Этот день дает не столько техническую, сколько духовную поддержку.