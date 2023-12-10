Прислушиваемся к сердцу — любовный гороскоп на 11 декабря

10 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит убавить голос логики и ориентироваться только на свое сердце.

Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"