Прислушиваемся к сердцу — любовный гороскоп на 11 декабря

Наш гороскоп подскажет, в каким направлении двигаться дальше.
Овен
Сегодня Овны расслаблены и предпочитают не управлять событиями, а плыть по течению. Многие Овны пойдут на поводу у ситуации, собственных инстинктов или настроений своей пассии. Если с приходом вечера появятся новые планы, возникнут препятствия к их быстрой реализации.
Телец
Сегодня Тельцам может показаться, что партнер остыл или недоволен. Он может взять паузу, исчезнуть с горизонта или уйти во «внутреннюю эмиграцию», оставив Тельца теряться в догадках. Но вечером он снова будет готов проявить инициативу, если только в его планы не вмешаются роковые обстоятельства.
Близнецы
Сегодня для Близнецов обстоятельства нельзя назвать идеальными, но звезды все же советуют им не откладывать контакт с любимым человеком: ситуация может измениться, возможны препятствия. Не исключено, что вечером партнер будет настроен негативно, разгневан, слишком упрям или ревнив.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют использовать для тесного общения с любимым человеком первую половину дня и ценить каждую минуту выпавшей гармонии. С приближением вечера обстановка изменится и об этом можно будет забыть. Если и придется общаться, то на фоне приключений, хлопот или нервозности.
Лев
Сегодня Львам день создаст помехи, испытает на прочность их чувства или проверит готовность бороться за любовь. Возможно, им придется выждать или отменить планы. В конце дня есть риск потерять веру в себя или в любимого человека, но у многих Львов появится злость на судьбу и решимость взять барьер.
Дева
Сегодня Дев в первой половине дня обстоятельства чаще идут навстречу любовным желаниям, именно ее им стоит использовать для тесного контакта со своей пассией. Вечером отношения могут развиваться в стиле борьбы. В это время возможно противостояние бытовых или других интересов и есть риск ссоры.
Весы
Сегодня Весам события мешают реализовывать свои задумки, перекрывают им путь или рушат их замыслы. Звезды советуют не испытывать судьбу, планируя свидание, и не бороться с ней, если пришлось столкнуться с досадным препятствием: лучше поберечь силы и отложить встречу до другого момента.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды намекают, что им выгоднее «плыть по течению». В первой половине дня за них говорит их привлекательность и им не нужно суетиться, чтобы привлечь к себе внимание. Во второй половине дня никакие усилия не гарантируют успеха и любовная авантюра может не удаться.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может начаться с тайных переживаний, но к вечеру они ощутят потребность заявить о себе, решат преодолеть страх, проявить инициативу или взять барьер. Им стоит помнить, что неверный шаг может принести отношениям (особенно долгосрочным) больше вреда, чем пользы.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на эмоциональный комфорт в первой половине дня: в это время сохраняются приятные чувства и сводятся к минимуму негативные переживания. А вот вторая половина дня может дать неудачи и разочарования, лучше взять под контроль свои романтические порывы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что они отчасти ответственны за психологический климат в своих личных отношениях утром. Если накануне был допущен промах, есть время отыграть ситуацию на шаг назад. Во второй половине дня многим Водолеям придется смириться с внешним препятствием, например, отсрочкой.
Рыбы
Сегодня у Рыб звезды приветствуют желание взаимодействовать с объектом симпатий в первой половине дня и категорически против тесного контакта с ним во второй. Рыбам, которые к вечеру столкнутся с внешним или внутренним барьером, не стоит огорчаться: возможно, так судьба уберегла их от разочарования.