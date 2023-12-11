Ищем баланс — гороскоп на 12 декабря

11 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние с участием Марса обостряет реакции, зовет к действию и подпитывает авантюризм.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен пик азарта, вспышка гнева, приключение на чужбине. Мотивировать часто будет идеал, вера. День важен для путешественников, менеджеров, тренеров, спортсменов, авторитетов. В цене смелость, чувство баланса, ловкость во владении инструментом, транспортом, снаряжением. Велик риск ложных маневров под влиянием благих порывов. Опасна неуравновешенная активность под влиянием алкоголя или внушения. Есть риск не поладить с иностранцами. Стоит быть осторожнее с огнем, животными и острыми предметами. Овен Сегодня Овны легко находят применение своей энергии, даже если их возможности чем-то ограничены, например, у них возникли препятствия к продвижению вперед, информационные заминки или навигационные трудности. Может продолжаться взаимодействие с зарубежными партнерами или увлекательный процесс расширения горизонтов. Многим Овнам поможет их ловкость, деловитость, спортивный азарт или чувство юмора. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют сочетать предприимчивость и смелость с повышенной осмотрительностью — в противном случае возрастет риск ненужных приключений с неприятным или двойственным исходом. Стоит аккуратнее выбирать в эти сутки технику и транспорт, а также партнеров и попутчиков, особенно за рубежом (среди них могут попадаться люди с авантюрными наклонностями или сомнительной репутацией). Близнецы Сегодня Близнецам трудно угнаться за чужим темпом или выдержать соперничество. Отдавать инициативу можно лишь очень надежному человеку — помня, что именно его поведение сейчас задает тон. Небезопасно дразнить импульсивных, темпераментных, вспыльчивых конкурентов. Рискованно связываться с неуравновешенными и случайными людьми, особенно гостями в своем доме или местными жителями в других краях. Рак Сегодня Ракам день сулит неотложные хлопоты: бытовую суету, деловой риск, производственный аврал. Многим из них придется искать или оказывать срочные услуги, взаимодействовать с медицинской или иной службой, с иностранцами. Может добавить приключений питомец. Важную роль может сыграть ловкость или смелость помощника, оперативность сервиса. Могут быть болезненными или рискованными лечебные процедуры. Лев Сегодня Львов в любой сложной ситуации выручит личная харизма или какой-то «активный» талант. Для многих Львов это будет ловкость, находчивость, креативность, хорошая спортивная или деловая форма. Благодаря своим способностям и удачному стечению событий им будет нетрудно преодолеть сомнение или выбраться из ловушки. День дает уроки не только в житейской, но и в духовно-мировоззренческой сфере. Дева Сегодня для Дев день может ознаменоваться острой ситуацией в семье, жилищным или деловым авралом, небезопасным приключением на родине или в гостях. Возможен бурный личный конфликт на бытовой, идейной или производственной почве. На возникшую проблему звезды советуют реагировать незамедлительно и смело, а вот с начинаниями любого рода советуют повременить: порывы этих суток обернутся большими рисками. Весы Сегодня Весам не стоит бояться дорожных и других приключений: они не только добавят волнений, но и поспособствуют развитию отношений с нужными людьми и дополнительному расширению горизонтов. Возможно, найдется альтернативный путь сотрудничества или еще один обходной маршрут вдобавок к основному. Полученную в эти сутки информацию не стоит считать окончательной, предполагаются поправки и доработки. Скорпион Сегодня Скорпионам предстоит приложить усилия для того, чтобы благополучно закончилось актуальное для них событие, например, успешно завершилась сделка, была оплачена работа или услуга. Возможно, ради этого придется «подсуетиться», рискнуть и проявить изобретательность. Скорпионам, не желающим вести свои дела (особенно зарубежные) лично, пригодится ловкий помощник и важно, чтобы он был надежным. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит помнить, что все их действия важны. Многие Стрельцы будут защищать свои идеи и полагаться на свою харизму. Им стоит аккуратнее выбирать тактику для самовыражения. Приветствуются ловкость, предприимчивость, смелость, остроумие, чувство меры. Может дорого обойтись авантюризм, вспыльчивость, спешка, небрежность, лихачество, внушаемость, несдержанность на язык, ложный маневр. Козерог Сегодня Козерогов звезды предупреждают о возможных рисках, которые могут принять для них форму коварных ловушек, например, чьи-то активных происков за спиной или удаленных маневров со стороны недоброжелателей. Могут плести интриги конкуренты, быть не во всем честны зарубежные партнеры. Опасно поддаваться импульсу: возможен провал или побочный эффект (усталость, разочарование, обострение недуга). Водолей Сегодня Водолеям или их друзьям день может создать досадные препятствия, но пасовать перед ними не стоит: приключения полезны. Преодоление барьера укрепит дружбу, сплотит команду, добавит мастерства и даст лишнюю точку опоры на будущее. Не стоит заниматься сегодня денежными вопросами и искать бытового комфорта: важнее яркие впечатления. Хорошо быть на природе, заниматься спортом или активным хобби. Рыбы Сегодня Рыбам день сулит больше проблем, чем удач. Если ситуация не является безвыходной, а проблема срочной, лучше уклониться от немедленной реакции на нее: итогом такого порыва может стать рискованная авантюра, запутывающая отношения или срывающая планы. Есть вероятность травмы, ссоры, провала. Не стоит без необходимости контактировать с враждебно настроенными людьми или разгневанным начальством.