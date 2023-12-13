Знакомимся налево и направо — гороскоп на 14 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что уточненное утреннее соединение Луны и Меркурия поможет в обмене информацией и профессиональных контактах. Совещания, визиты, значимые личные встречи предпочтительнее утром. Важно учесть промежуточный или предварительный характер любой информации, приготовиться к временной задержке, к частичному изменению сведений или мнений. Потребует внимания старая тема, без которой нельзя завершить работу, оформить документ или закрыть сюжет. Необходимо дать себе и другим время переосмыслить имеющиеся данные, запланировать дополнительные расчеты или согласования.
Овен
Сегодня Овнам стоит мыслить дальновиднее и конструктивнее. Актуальны темы, связанные с профессией, карьерой, материальными делами и оформлением документов — особенно, если у вас меняются цели и назревает выход в сферу фриланса. Важно избегать спешки, брать время на раздумья и поправки. Можно получить выгоду, если начальник или коллега успел стать другом. Целевые совещания предпочтительнее утром.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на удачу. День начнется для них с приятного предложения, полезной мысли, конструктивного диалога или доброй вести. Может напомнить о себе далекий друг или партнер, вновь вызвать интерес забытый маршрут, старый источник знаний или ценная идея из прошлого. Повезет Тельцам, занятым в сфере науки, образования или права, путешествующим или ведущим дела с иностранцами.
Близнецы
Сегодня для Близнецов работает правило «как день встретишь, так его и проведешь». Многих Близнецов с раннего утра и до вечера будет преследовать навязчивая мысль, напоминающая им о прошлом и призывающая окончательно разобраться в критичном вопросе. Возможно, их мысли будет занимать извещение из банка, налоговой инспекции или страховой организации, грядущая проверка или переоформление документа.
Рак
Сегодня Ракам нужна обратная связь, часто по старым каналам или от давних знакомых. В общении будут вновь затронуты старые темы. И для официальных встреч, и для личных бесед предпочтительнее утро. Не стоит бояться сложных вопросов: несмотря на тени старых обид, сегодня можно надеяться на дружелюбие и великодушие. Разговор может иметь продолжение в будущем. Возможен тест на чувство юмора.
Лев
Сегодня Львам лучше поставить на первое место детали быта, служебной рутины или здоровья. Этот день может начаться с переписки, с домашнего или делового совещания. Важны детали прошлого: незакрытое дело, неоформленный документ. Может прийти повторное извещение из учреждения или из сервиса, наметиться проверка результатов работы или лечения. Возможны вести от прежних коллег или бывших подчиненных.
Дева
Сегодня Девы могут рассчитывать на информационную и моральную поддержку. Многие Девы удержат равновесие в сложной ситуации благодаря своим талантам, опыту, эрудиции или кругу общения. Одной из опор могут стать резервные линии связи, запасные контакты, старые идеи или маршруты, забытые знания. Возможны известия издалека. Деловую или бытовую проблему компенсируют удачи в учебе, любви и творчестве.
Весы
Сегодня Весам день напомнит о жилищных или семейных делах, бытовых или офисных условиях. Многие Весы столкнутся с необходимостью поговорить с домочадцами, арендодателями или жильцами, банком или страховой компанией, чтобы обсудить реконструкцию прежнего уклада. Разговор может быть непростым, но тема позитивной (долгожданный финал проблем). Может наметиться целый цикл совещаний, поездок или платежей.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это информативный день. Многие из них коммуникабельны, привлекательны и проницательны. Они легко найдут приятного попутчика или собеседника, удачно изложат ему свое мнение. Им будут часто помогать старые связи, например, контакты с бывшими коллегами и соседями. Также этот день может повести их забытыми, но все еще полезными маршрутами. В пути возможны встречи с давними знакомыми.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют обратить внимание на свои профессиональные контакты и финансовые вопросы. Важны детали, связанные с прошлым. Возможно, пора закрыть долговое обязательство, вернуться к отложенной покупке, потребовать компенсацию или пристроить в хорошие руки старую вещь. Не стоит спешить с выбором, платежом или сделкой — вначале полезно собрать сведения или восстановить связь.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть веский повод для размышлений, стимул для общения или мотив для интеллектуальной работы. Возможно, они получат известие, решат подвести итог трудного периода своей жизни или вернутся к отложенной творческой идее. Многие Козероги станут контактнее и любознательнее, запланируют серию уроков, встреч или поездок, вспомнят про свои прежние любовные симпатии или дружеские связи.
Водолей
Сегодня Водолеев обстоятельства могут пригласить к приватному общению, уединенной интеллектуальной работе или скрытым раздумьям. Подходящий момент для работы с архивами, обращения к старой служебной переписке или специальной документации. Важной темой может стать подведение итогов или сохранение тайн прошлого. Целевые встречи, исследования и точные расчеты желательно проводить в утренние часы.
Рыбы
Сегодня Рыбам день помогает мыслить практичнее и дальновиднее, суммировать уроки прошлого и отчасти предвидеть будущее, в том числе профессиональное. Звезды советуют обратить внимание на оставшиеся контакты с коллегами (или единомышленниками по серьезному увлечению): не помешает еще раз встретиться с ними перед тем, как вместе шагнуть в новую реальность или окончательно пойти разными дорогами.