Время побеждать — финансовый гороскоп на 16 декабря

Наш гороскоп подскажет, как не свернуть с выбранного пути.
Овен
Сегодня у Овнов могут ярко проявиться творческие способности и умение видеть перспективные направления развития бизнеса. Прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Советы друзей будут вас полезны. Хорошее время для использования технических новинок в своей работе. Рекламные акции лучше проводить в первой половине дня.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, может быть выгодно сотрудничать с крупными коммерческими фирмами и государственными структурами. Уровень доходов в бизнесе может существенно повыситься. Особенно это заметят те, кто связан с финансово-кредитным сектором экономики. Есть неплохие шансы получить выгодный госзаказ. Также банк может открыть вашему бизнесу кредитную линию.
Близнецы
Сегодня Близнецы проявят себя прекрасными переговорщиками и миротворцами в спорах оппонентов. Вы можете найти оптимальные варианты сотрудничества с деловыми партнерами и подписать соответствующие договоры. Особенно успешно идут дела с иностранными партнерами. Наиболее успешное время для переговоров будет в первой половине дня. Используйте это время для повышения уровня квалификации.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, предстоит большая и весьма конструктивная работа. Это может быть удачный день для тех, кто работает в ремонтных мастерских и в финансовом секторе. Хорошо идет работа по ремонту и отладке станков и оборудования, конвейерного производства. Любые капиталовложения, направленные на повышение производительности труда, могут быть экономически оправданы.
Лев
Сегодня у Львов удачный день для деловой активности. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, издательств. Творческие работники смогут продемонстрировать свои таланты и достижения на публике. Не отказывайтесь от участия в конкурентных видах деятельности, в том числе и творческих конкурсах, кастингах.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места. Можно обращаться с соответствующими просьбами к работодателю. Бизнесменам рекомендовано поинтересоваться условиями труда своих работников и сделать все необходимое, чтобы улучшить их положение - это положительно отразится в дальнейшем на работе. Хорошее время для передачи строителями готовых объектов заказчикам.
Весы
Сегодня Весы лучше всего смогут реализовать свои профессиональные качества в деловых контактах. Благодаря возросшей внимательности и ответственности, вы сможете значительно повысить свою популярность. Настройте себя на новые знакомства, договоренности, контакты и поездки. Успех ожидает работников торговли, транспорта и сетевого маркетинга.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут успешно поработать над благоустройством недвижимости. Прежде всего, речь идет о вашем рабочем месте — чем более удобным и функциональным оно будет, тем больших результатов вы сможете добиться в работе. Если вы ищете помещение для его аренды, то вам удастся найти наиболее выгодный вариант. Успешно могут поработать фрилансеры.
Стрелец
Сегодня Стрельцы с самого утра могут почувствовать в себе прилив оптимизма и творческой активности. Успех этого дня может целиком и полностью зависеть от вашей личной инициативы. Это благоприятное время для деловых встреч, расширения и укрепления связей, появления новых деловых контактов. Информационные вопросы решаются легко и естественно. Вы сможете быстро оформить нужный документ.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на удачные сделки и получение доходов. Возможно, дополнительные деньги придут к вам от выполнения частных заказов, удаленной подработки на фрилансе. При необходимости вы сможете воспользоваться помощью влиятельного покровителя.
Водолей
Сегодня у Водолеев с утра может быть хорошее настроение и повышенный уровень самооценки. Это может положительно отразиться на деловой активности. Возможно, это будет связано с позитивными переменами в делах, которые произойдут сами собой, без каких-либо ваших усилий. Перед многими сегодня откроются грандиозные перспективы. Вы почувствуете в себе желание и способности к поиску новых деловых знакомств.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться удачное время для деловой активности и карьерного роста. Вы можете иметь хорошие шансы на получение особого расположения у вышестоящего начальства, которое может доверить вам ответственные задания. Многих из вас ждет не только увеличение доходов на основной работе, но и получение дополнительной прибыли за счет подработки.