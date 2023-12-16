Не игнорируем предчувствия — любовный гороскоп на 17 декабря

Сегодня нам стоит слушать свой внутренний голос.

Наш гороскоп расскажет, как астрологические аспекты могут повлиять на ваш день и как использовать их в свою пользу.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что стоит аккуратнее затрагивать вопросы будущего и дружбы, а также быть осторожнее с экспериментами в отношениях. Если партнер относится к подобным вещам настороженно (например, ревнует к друзьям или боится нового), лучше не акцентировать эти темы.

Телец

Сегодня Тельцам день не позволяет расслабиться в личных отношениях, постоянно напоминая им о переменах и их возможном влиянии на дальнейший ход романа. Не исключено, что в паре будет царить волнение или нервозность. Не время для важных решений. Серьезный разговор уместен поздно вечером или ночью.

Близнецы

Сегодня Близнецам день помогает сохранять в любви надежду, даже если они разочарованы или запутались. Несмотря на радикальную новизну, странность и необычность, предчувствия этих суток вполне могут сбыться, надо лишь немного подождать. Нежелательно затягивать общение с любимым человеком допоздна.

Рак

Сегодня Раков могут посещать «новаторские» идеи, мало совместимые с их истинным темпераментом и природными базовыми потребностями. Звезды советуют им не жертвовать настоящим чувством в угоду моде, друзьям или веяниям момента: в долгосрочной перспективе это может сыграть плохую шутку.

Лев

Сегодня Львы приветствуют оригинальные увлечения и привычки своего партнера и часто с энтузиазмом их поддерживают. Им стоит помнить о «подводных камнях» такой ситуации: не исключено, что однажды она приведет к неожиданному эффекту. Потакая экстравагантным капризам пассии, стоит знать меру.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что в любовных отношениях не работает привычная стандартная логика. Могут удивлять события или эмоциональные реакции, остро чувствоваться «прелести» переходного периода. Не исключено, что шанс спокойно поговорить с партнером выпадет только с приближением полуночи.

Весы

Сегодня к Весам личная жизнь может повернуться странной или непривычной стороной. Не все события и реакции можно будет предугадать заранее. Наиболее уверенно будут чувствовать себя на свидании Весы, склонные к приключениям, ищущие острых ощущений или жаждущие в любви новшеств любой ценой.

Скорпион

Сегодня Скорпионы являются в любви дипломатами поневоле, вынуждены приспосабливаться к новой обстановке и великодушно уступать капризам пассии. Любовь поможет им смириться с тем, на что они не пошли бы, руководствуясь логикой, привычкой или расчетом. Заводить серьезные беседы лучше около полуночи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам необычность ситуации дает надежду обновить отношения. Но подход может не сработать: «корень зла» останется и продолжит напоминать о себе. Многим Стрельцам не хватит психологической гибкости. Возможно, они попытаются остаться друзьями с тем или той, кто этого не хочет.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют следовать за ходом событий и не считать неожиданные повороты сюжета загадочной случайностью. Например, не просто так будут возникать паузы в общении или задерживаться письма. Возможно, пора пересмотреть ценность романа или важность своих прежних идеалов.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит забывать, что все их действия сейчас «отбрасывают тень в будущее». Романтические порывы и дружеские жесты могут толковаться превратно. Легко не заметить капкан, из которого будет не так-то просто вырваться. Лучше не игнорировать знаки судьбы и собственные предчувствия.

Рыбы