Якорим идеи — гороскоп на 19 декабря

18 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в царстве Нептуна, предлагает временно поставить дела на паузу.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что, например, поспать, побыть в тишине, послушать музыку, посмотреть фильм, уйти в виртуальный мир, отдать дань любви, возвышенным идеалам или духовной стороне жизни. Абстрагироваться от всех проблем может быть нелегко, но попытаться стоит. День может принести знаковые образы, ностальгические воспоминания или пророческие сны, напомнить о давней тайне. Сложной стороной дня может стать внушаемость, зависимость от вредной привычки, самообман. Нужна осторожность при водных процедурах, приеме лекарств и массаже. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не лучший день для активности. Он склоняет к мягкости, чувствительности и мечтательности, может толкать к ошибкам и создавать путаницу. Возможно снижение тонуса, лень или рассеянность. Необходимыми делами лучше заниматься утром, пока в силе вчерашний настрой. Основная часть дня подходит для отдыха. Самое время выспаться, побыть в тишине или в одиночестве. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют поддерживать контакт с единомышленниками и намекают, что для этого не обязательно прямое вербальное общение: в коллективном поле успешно работает невидимая связь умов и душ, создающая условия для «телепатического сеанса». День хорош для пассивного отдыха, совместных воспоминаний, неформального подведения итогов, для свиданий с налетом интимности и таинственности. Близнецы Сегодня Близнецам лучше отложить ответственные начинания, а также все занятия, требующие точности и сосредоточенности. Этот день располагает к фантазиям, мнительности, ошибкам, ложным маневрам и рискованному отходу от правил. Не стоит выбирать его для планирования или оформления документов с нуля. Не рекомендуются скоропалительные решения в ситуации острого противостояния и неравной конкуренции. Рак Сегодня Ракам день поможет выйти на верный путь или примириться с обстоятельствами. И в том, и в другом случае они получат выгоду, например, сберегут ресурсы или создадут неявный задел для успеха в близком будущем. В случае неудачи (например, небрежно оказанной услуги) можно надеяться на материальную или моральную компенсацию. В приоритет сегодня лучше ставить возвышенные идеалы или духовную жизнь. Лев Сегодня у Львов день подчеркивает явные или скрытые уязвимости. В зависимости от обстановки, они могут пожинать плоды своей технической небрежности, любовных или духовных иллюзий, наивности в деловых или финансовых вопросах. Возможна внушаемость, сентиментальность, неуверенность, внутренняя незащищенность. Даже если все хорошо, не стоит выполнять в эти сутки сложные маневры и приступать к новым делам. Дева Сегодня Девам непросто: обстановка вокруг полна загадок и не всегда поддается прямому толкованию. Например, неровным и нелогичным может быть поведение нужного человека. Многим Девам придется добавить к своему природному рациональному мышлению чутье и опыт общения, полученный в прошлом. Звезды советуют иметь дело лишь с людьми, настроенными лояльно, избегая тех, кто затаил обиду и способен скрыто мстить. Весы Сегодня Весам день может принести снижение тонуса, непостоянство эмоций или зависимость от обстановки. Преобладающим настроением может быть мнительность или нервозность. Есть риск лекарственных отравлений, мелких травм при выполнении рутинных работ и лечебных процедур. Стоит поберечь здоровье, отложить трудоемкие дела и не раздражаться из-за осечек. Не лучший момент для поиска работы или помощника. Скорпион Сегодня для Скорпионов идеальным выбором окажется отдых. Если вас что-то нервирует, попробуйте выбросить из головы раздражающие подробности и забыть о них до завтра: скорее всего, решение задачи найдется, и даже не одно. День хорош для уединения, но одиночество не обязательно, например, можно провести время в обществе любимого человека. Хорошо погрузиться в виртуальный мир кино, игр или музыки. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют снизить темп и отложить все дела до завтра. В эти сутки сложно «оседлать волну»: будет разумнее отступить, восстановить силы и перегруппироваться. Не стоит упорствовать в ошибке, срочно брать реванш или начинать новый проект. Чтобы хорошо отдохнуть, важно не поддаваться вредным нелогичным привычкам, например, не пытаться расслабиться при помощи горячительных напитков. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что напряженные тенденции в их окружении слабеют, но не исчезают полностью. Сохраняется риск проблем при попытке совершить поездку, выполнить сложный маневр, узнать правду или с кем-то договориться. Не исключается обман, тупик. По возможности, звезды советуют вести спокойный образ жизни, предпочесть суете наблюдения и сбор материала для своих важных размышлений. Водолей Сегодня Водолеям стоит взять паузу в своих делах. Независимо от направления интересов, лучше не поддаваться порывам. День не сулит полного спокойствия и мешает мыслить ясно. Он может усилить мнительность, подтолкнуть к фантазиям, зависимостям и непрактичности. Стоит подумать о ресурсах и ценностях своего прошлого: возможно, часть из них пора утилизировать, спрятать или «отдать в добрые руки». Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют вынести все волнения и тревоги «за скобки» и постараться отдохнуть. День позволяет провести время в согласии с собственными идеалами, привычками и природными потребностями и лучше не позволять никому вмешиваться в этот таинственный процесс самовосстановления. Источником духовной подпитки может стать любовь или музыка, а лучшим лекарством от переутомления хороший сон.