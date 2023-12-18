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Слушаем интуицию — любовный гороскоп на 19 декабря

18 декабря 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня внутренний голос подскажет нам правильные маршруты и слова.

Слушаем интуицию — любовный гороскоп на 19 декабря
Фото: Кадр из фильма "Запретная любовь"

Наш гороскоп расскажет о ключевых тенденций дня, помогая читателям принять лучшие решения и гармонизировать свою жизнь в соответствии с космическими влияниями.

Овен

Сегодня Овны могут дать волю своим эмоциям. День создает предпосылки для эмоциональной и сексуальной гармонии, но ставит условием интимную обстановку. Не тот момент, когда стоит активно афишировать свои личные симпатии. Также это неподходящее время для инициативы, лучше подстроиться к ситуации.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит терять время, если они хотят убедиться во взаимности и сберечь счастливые отношения. Этот день создает атмосферу интимности, подходит для ужина при свечах и для совместных воспоминаний. Он может побудить признаться в прошлых поступках или чувствах, включая не совсем благовидные.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно помнить, что они могут оказаться во власти старых иллюзий и соблазнов, а также рискуют столкнуться с заблуждениями, обидами или нечестными играми своей пассии. Не тот день, когда стоит проявлять инициативу, закручивать интригу или идти на вызывающий отчаянный шаг.

Рак

Сегодня Раки витают в виртуальных мирах, где добирают недостающие эмоции или реализуют свои тайные мечты. В зависимости от обстоятельств и своего собственного природного темперамента, они способны основательно погрузиться в эротические фантазии или искренне отдаться платонической любви.

Лев

Сегодня Львов нельзя назвать стабильными. Многих Львов бросает от самоуверенности к тайным страхам и обратно. Не исключена мнительность, тяга к ревности или авантюрам. Львы, совладавшие с бурей своих эмоций, смогут погрузиться вместе с партнером в приятный чувственный транс.

Дева

Сегодня Дев любовь не лишает способности мыслить логически. Благодаря своему уму или прошлому любовному опыту они смогут многое просчитать и объяснить. Но в какой-то момент они все же могут столкнуться с необъяснимой загадкой. Если партнер обижается и молчит, не навязывайтесь и дайте ему время.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют отложить важное романтическое свидание или первую встречу, а в остальном полагаться на собственное настроение. В случае размолвки лучшим решением будет временный отдых друг от друга, так как этот день ничего не решает и способен лишь дополнительно запутать ситуацию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам обстоятельства идут навстречу и дарят им главное — шанс на эмоциональное и духовное единство с близким человеком. Если имеются те или иные досадные помехи, к вечеру они исчезнут или потеряют значение. При правильной настройке на одну волну день пролетит, как мгновение.

Стрелец

Сегодня Стрельцы балансируют в личных отношениях на тонкой грани между гармонией и бурей. Многие представители знака пожнут плоды своей горячности, не всегда приятные. Это не лучший день для новой романтической инициативы, первого знакомства, примирения после ссоры и встречи после долгой разлуки.

Козерог

Сегодня Козерогов обстановка обеспечивает и мощным наплывом эмоций, и пищей для раздумий. На фоне завершения старых программ и перехода к новому стилю жизни многие Козероги думают о дальнейшей судьбе романа: стоит ли создавать «якоря» на будущее или пора ставить в истории точку.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит слепо доверять своим и чужим эмоциям, но им все же полезно прислушиваться к своим тонким ощущениям и пытаться оценивать их. Не исключено, что некоторые мысли и чувства захватывают сознание по инерции и уже не соответствуют наступающей новой действительности.

Рыбы

Сегодня Рыбам линию поведения подсказывает интуиция, но лишь в состоянии гармонии и покоя. При сильном волнении подсказки внутреннего голоса могут быть ложными. Если в паре царит согласие, свидание приветствуется, а если между партнерами «пробежала черная кошка», лучше его отменить.
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