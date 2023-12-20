Идем на крупные риски — гороскоп на 21 декабря

20 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна советует найти время для умеренной активности, например, для небольшой физической разминки, легкой авантюры, короткой прогулки на свежем воздухе.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит нервничать из-за временной задержки вестей, закрытия путей и пробуксовки мыслей — наоборот, полезно сделать перерыв в умственной работе, финансовых операциях и информационных поисках. Желательно избегать радикальных решений и масштабных стартов с нуля: спешка неуместна, пока не будут выяснены важные вопросы, подведены итоги и закрыты страницы прошлого. Овен Сегодня Овнам звезды советуют не откладывать целевую активность на вечер. Первая половина дня — лучшее время для спортивных тренировок, конкретных деловых акций, коротких авантюр и других энергозатратных мероприятий, включая сотрудничество с иностранцами. Чем ближе вечер, тем выше вероятность срывов в текущих делах, а также раздражительности, усталости и потворства своим старым вредным привычкам. Телец Сегодня Тельцам стоит помнить, что это не лучший день для их инициативы. Велика вероятность начать дело не в добрый час, без должной моральной или информационной поддержки. Если ситуация требует тех или иных активных действий, лучше делегировать их другим людям, да и то лишь в первой половине дня: с приближением вечера даже у очень надежных партнеров и помощников возрастет вероятность ошибок и сбоев. Близнецы Сегодня Близнецы могут позволить себе активность, если доверяют друзьям или партнерам. Первая половина этого дня — подходящее время для сотрудничества, в том числе с прицелом на будущее. Но при малейшем сомнении в человеке или проекте звезды советуют включать осторожность: не помешает убедиться в пользе предпринятых действий или в их безопасности. Возможно, есть смысл проверить чужую репутацию. Рак Сегодня Ракам не стоит недооценивать коварные моменты этих суток. Есть риск соблазниться мнимой легкостью выбора, согласиться на невыгодное предложение, не заметить подвох. Нежелательно принимать важные решения. Рано ставить точку в диалоге. Но важно не бездействовать, если вы хотите идти к цели, например, продолжать выполнять свои должностные обязанности или свою часть старого партнерского договора. Лев Сегодня Львы удачливее в первой половине дня. Они могут рассчитывать на устранение мелких препятствий или на временный компромисс, позволяющий им продолжать свои действия. Занимаясь текущими делами, важно параллельно создавать заделы на будущее, как противовес возможным проблемам. Итоги дня зависят от уровня энергии: если ее мало или обострилось недомогание, успехи могут быть скромнее ожидаемых. Дева Сегодня Девам не стоит отключать свой личный «режим безопасности», поскольку вплоть до ночи возможны мелкие кризисы, разочарования и тупики. Причиной проблем может стать как внешняя обстановка, так и собственное состояние, например, невнимательность или усталость. Одной из помех может оказаться нехватка данных. Не лучший день для рискованных авантюр, важных встреч и ответственных начинаний. Весы Сегодня Весам звезды советуют не упускать возможность сотрудничества с интересующими людьми, но ориентироваться при этом на их настроение: возможно, временами оно будет неровным. Наиболее продуктивной обещает стать первая половина дня. С наступлением вечера могут участиться моменты чужого недовольства или нервозности, не исключена потеря интереса к общему делу или к прежней форме взаимодействия. Скорпион Сегодня Скорпионы могут оказаться погружены в повседневную суету и раздосадованы тем, что она не приносит им быстрого результата. Вместо того, чтобы наслаждаться приятными гранями жизни и потакать своим вкусам, многие Скорпионы будут вынуждены подстраиваться к противоречивой служебной обстановке, заниматься своим здоровьем или нуждами питомцев, искать подходящую работу или решать бытовые задачи. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют найти применение своим силам и талантам, но выбирать умеренные формы активности. Полное бездействие нежелательно, но и перегрузки ни к чему. Пик энергии и азарта ожидается в первой половине суток: это подходящее время для игр, спортивных тренировок и отдельных деловых акций. Не стоит выбирать этот день для покупок, для служебных совещаний и деловой переписки. Козерог Сегодня для Козерогов день может оказаться не очень результативным и комфортным. Звезды советуют им заниматься лишь необходимыми по ситуации делами, избегать новых начинаний, лишней суеты и повышенных нагрузок. Легкая разминка отвлечет от навязчивых мыслей, поможет «перезагрузить» мозг перед новым витком разговоров, размышлений, поездок, переобучения, работы с документами или информационных поисков. Водолей Сегодня Водолеев обстоятельства могут пригласить к приключению, к той или иной форме деловой или спортивной активности. Звезды советуют принять приглашение, если такие планы не связаны с поездками, использованием точных данных и необходимостью постоянно быть на связи: с этим не исключаются проблемы. Также сейчас не стоит расширять круг общения — наоборот, будет разумнее на время его сократить. Рыбы Сегодня Рыбам лучше отложить важные встречи, поиски информации, работу с документами и текстами. Также им стоит повременить с покупками, сделками и радикальными переменами в своих долгосрочных планах. Избегая конкретных финансовых операций и целевых начинаний, можно поработать на свое благосостояние в целом: это хороший способ отвлечься от сложных тем момента и сбросить накопившееся напряжение.