Свобода действий и мыслей — гороскоп на 23 декабря

22 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце создает тягу к стабильности, но ситуация в целом напоминает о важности прогресса, ценности свободы и необходимости обновлений.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день может принести неожиданные моменты в финансовых делах, дружеских отношениях или в любви, подарить оригинальные находки, спровоцировать странные прихоти, подтолкнуть к эксперименту или нестандартному выбору. «Пограничный» Меркурий предлагает вернуться к недавним идеям, маршрутам и контактам, чтобы внести ясность в изучаемый вопрос. Стоит остерегаться излишеств и потворства приятным, но вредным привычкам: это может создать проблемы на будущее. Овен Сегодня Овнам звезды советуют не выпускать из поля зрения дела финансовые. В этой сфере не исключен сюрприз или обновление, может появиться шанс на пересмотр задолженностей или получение задержанных выплат. Для восстановления нужных данных может потребоваться возврат к прежним маршрутам и каналам информации, в том числе, возможно, к зарубежным связям. Преждевременны покупки и сделки на будущее. Телец Сегодня для Тельцов день может быть связан с новой порцией волнений и ожиданием будущего, которого они и хотят, и опасаются. Одни Тельцы будут досадовать на вынужденные задержки, а другие благословлять судьбу за возможность отсрочки и надежду укрепить свои позиции в преддверии перемен. Стоит помнить, что эти сутки ломают шаблоны, могут спровоцировать странные вкусы или внезапную смену настроений. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют оставаться практичными, держать на контроле свои зарубежные связи и материальные дела. Чтобы в близком будущем перейти к новому формату общения или взаиморасчетов, сейчас следует тщательно доводить до конца сюжеты прошлого и приводить в порядок свои «тылы». Возможно, придется еще раз встретиться с конкурентом, недружелюбным человеком или неприятным собеседником. Рак Сегодня Ракам желательно быть в курсе социальных и финансовых новостей, держать связь с друзьями. Этот день может принести нестандартный поворот в материальных делах, личной жизни или творчестве, создать почву для волнующих ожиданий, поманить свободой, подарить неожиданную находку. Преждевременна точка в коллективной дискуссии или персональном диалоге: к поднятой теме еще придется вернуться. Лев Сегодня Львам важно быть реалистами, но не консерваторами. Планируя свои дела и пытаясь прогнозировать дальнейший ход событий, стоит учитывать высокую вероятность сюрпризов: обновлений, перемен в общении с нужными людьми, перепадов в материальном положении, смены руководства или должности. Этот день может подтолкнуть к неожиданным финансовым решениям и оригинальным покупкам, к любовным волнениям. Дева Сегодня Девам не стоит бояться нештатных ситуаций этого дня: часто они к лучшему. Но пользоваться удачей стоит быстрее, особенно в любви, дружбе, финансовой сфере и зарубежных делах: то, что сейчас является даром фортуны, вскоре может стать помехой. К сожалению, не все тенденции момента приятны. Обстоятельства могут вынудить вернуться к неприятному домашнему разговору, деловому или семейному конфликту. Весы Сегодня Весам стоит учитывать возможную нестабильность в материальной сфере, а также в своей личной жизни и в общении с друзьями. Может продолжаться реорганизация бюджета, меняться план покупок или взаиморасчетов. Звезды напоминают, что с идущими обновлениями сейчас не стоит бороться — лучше присматриваться к ним, вовремя корректировать планы и пытаться прогнозировать возможные риски на будущее. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть готовыми к сюрпризу, например, к перепаду настроений у партнера или объекта симпатий. Придется принять чужую тягу к новизне или свободе. В любви и браке важно идти на уступки, беречь гармонию на пороге перемен. В деловых вопросах лояльность лучше сочетать с осторожностью: не исключено, что пауза берется для прикрытия недочетов или маскировки неблаговидных намерений. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше не ориентироваться на стандарты, штатное расписание и привычные детали: есть вероятность сюрпризов и обновлений, внезапных капризов у друзей, подчиненных или питомцев. Может потребоваться возврат к недавним контактам, доработка каких-то идей или новый взгляд на лечение недуга. В этот день лучше отложить рутинные шаблонные задачи, заняться модернизацией или экспериментами. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять душевное равновесие. Их «точкой сборки» может оставаться оригинальный проект, который они продолжают считать важным. Также их может поддерживать любовь или дружба. Внутренняя целостность поможет им не раздражаться, если их идеи забуксовали, им требуется переобучение, доработка мысли или текста, у них назрели неприятные контакты или вынужденные хлопоты. Водолей Сегодня Водолеи могут стать жертвами собственных оригинальных вкусов или взглядов. Их базовые потребности или сиюминутные настроения не всегда будут совпадать с нуждами домочадцев или атмосферой в группе друзей. Они могут удивлять своим поведением коллег, партнеров или руководство, принимать не самые мудрые и взвешенные решения в финансовой области, в жилищных вопросах и в своих любовных делах. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют ценить старую дружбу и другие ценности своего прошлого, но помнить, что ориентиры меняются и часть прежних идеалов теряет актуальность. Не все проблемы следует считать окончательно решенными, возможен возврат к неприятной теме и неразрешенному спору. Стоит на время удвоить осторожность в профессиональных и других целевых контактах, а также в общении с иностранцами.