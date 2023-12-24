Не вспоминаем былое — любовный гороскоп на 25 декабря

Наш гороскоп может помочь читателям понять основные тенденции дня, предостеречь об определенных возможных ситуациях и подсказать, как наилучшим образом использовать энергию этого времени для достижения желаемых целей.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства помогают реализовать свой горячий темперамент, а заодно удовлетворить свое любопытство. Также у них есть шанс блеснуть перед любимым человеком эрудицией или коммуникабельностью. Этот день предлагает динамичный ритм жизни, подходит для совместной поездки или авантюры.
Телец
Сегодня Тельцу может быть нелегко поспевать за темпами любимого человека, за смыслом его шуток или причудливым ходом мысли. Дополнительные затруднения, смешные или раздражающие, могут появиться в общении влюбленных, говорящих на разных языках или воспитанных в разных ценностных системах.
Близнецы
Сегодня у Близнецов велико искушение подхватить резкий тон партнера и «отзеркалить» его поведение, ответив ему тем же. У некоторых Близнецов может появиться желание дразнить и провоцировать. Оба партнера рискуют вновь наступить на старые грабли непродуктивного спора, предубеждений или иллюзий.
Рак
Сегодня Ракам имеет смысл отложить романтические мероприятия, если они хотят покоя и предсказуемости. Общительные и подвижные Раки могут положиться на случай: не исключено, что на фоне всеобщей суеты и неразберихи подвернется повод поддержать связь с любимым человеком или встретиться с ним лично.
Лев
Сегодня Львы могут искать свой дополнительный романтический шанс: не исключено, что, невзирая на сложную ситуацию, он им все-таки представится. Если в настоящий момент помех слишком много, можно искусно лавировать в обстоятельствах с расчетом на будущее.
Дева
Сегодня Дев день грозит лишить рационального мышления и душевного равновесия, сделать вспыльчивыми, непоследовательными и неуживчивыми. Под влиянием обстановки они способны проявить не лучшие черты своей натуры и создать у любимого человека иллюзию, что совершенно не дорожат его обществом.
Весы
Сегодня Весам приключения и недоразумения этого дня могут создать определенные сложности, но они также освежат их чувства и оживят отношения с любимым человеком, заставив взглянуть на них под другим углом. Случайные ссоры принесут пользу, напомнив, что в будущем все еще остается много общего.
Скорпион
Сегодня Скорпионов события этого дня способны запутать, добавить им беспокойства, соблазнить нечестной игрой или сомнительной интригой. Возможно, в результате сегодняшних событий будут вскрыты какие-то компрометирующие подробности или подчеркнуты уязвимые точки в общении с любимым человеком.
Стрелец
Сегодня Стрельцы нуждаются в общении, но не пресном и скучном. Большинству Стрельцов необходимы элементы спора, драйва или интриги. В попытке захватить лидерство или настоять на своем мнении они могут вести себя грубовато. Спасением в такие моменты может стать общее чувство юмора в паре.
Козерог
Сегодня Козерогов обстоятельства этого дня лишают полного контроля над событиями, что нередко равносильно для них потере уверенности в себе и своем партнере. Даже если все хорошо, нервозный настрой или запутанная обстановка «испортят» их характер. Лучше не рисковать, назначая на этот день важное свидание.
Водолей
Сегодня Водолеям необходимо приготовиться к приключениям и нервирующим моментам, но не стоит заранее их бояться. Это подходящий момент для того, чтобы разрушить злые чары душевной зависимости и всколыхнуть болото застоя, придать отношениям более легкий, веселый и динамичный оттенок.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше уйти от обсуждения опасной или болезненной темы: спор может не только подпортить настроение, но и нарушить гармонию отношений. Звезды советуют сдерживать собственные импульсы и не поощрять партнера, если тот решит именно сегодня возобновить непростой разговор.