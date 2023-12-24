Проявляем себя — гороскоп на 25 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Близнецах усилит непоседливость и любопытство, может подтолкнуть к суете, непоследовательности, лукавству, импульсивности, болтливости, продолжению полемики. Возможны недоразумения, авантюры, интриги, приключения в пути. Легко «наступить на старые грабли» в ходе коммуникаций или учебы, за рулем или в разговоре на чужом языке. В то же время, есть повод для тренинга. Можно вспомнить забытый маршрут, освежить знания, восстановить связи, вернуться к беседе, отточить навык общения, вождения или работы с информацией. Неплохой день для комментаторов, репортеров.
Овен
Сегодня Овнам непросто: все вокруг пребывает в движении и часто они сами вовлечены в круговорот событий. Ситуации этого дня информативны, помогают восстанавливать знания или связи. Несмотря на сообразительность и ловкость, многим Овнам не избежать затруднений. Высока вероятность приключений в пути, мелких размолвок в ходе общения, недоразумений в процессе поиска, учебы или взаимодействия с иностранцами.
Телец
Сегодня Тельцов не всегда спасает личный авторитет или имеющийся уровень знаний, им также не обойтись без общительности и находчивости. Многим из них пригодится расторопный помощник, особенно, если они находятся за рубежом или взаимодействуют с иностранцами. Если они хотят вести свои дела самостоятельно, им важно оставаться гибкими и восприимчивыми, быть не учителями, а учениками.
Близнецы
Сегодня Близнецам важнее контролировать себя, чем пытаться управлять чужим поведением. Лучше не повторять своих прежних ошибок в ситуации конкуренции, критики и полемики, в том числе с иностранцами. Не стоит провоцировать раздражительных людей. От продолжения некоторых споров можно уклониться: обстановка меняется, а с ней и аргументация. Не стоит унывать, если пока не дается иностранный язык.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что они легко становятся заложниками обстановки. Велик риск попасть под влияние своих или общих иллюзий, столкнуться с цепочкой досадных помех в дороге, совершить логическую ошибку в рассуждении, ввязаться в чужой спор или авантюру, получить «медвежью услугу» или критику вместо помощи. Это не лучший момент для командировок, спокойных разговоров, начала сложных работ.
Лев
Сегодня Львам стоит учитывать беспокойный событийный и информационный фон этих суток. Любая акция, включая поездку или собрание, пройдет неровно. Придется преодолевать суету или путаницу, мириться со ссорами или неизбежными приключениями, вскрывать опасные секреты или бороться с заблуждениями. Этот день больше подходит не для официальных стартов, а для тренировочных мероприятий и промежуточных совещаний.
Дева
Сегодня Девам нужно самообладание, чтобы из-за спешки, гнева или других обстоятельств не совершить промах. В этот день легко забыть о здравом смысле и снова «наступить на старые грабли» — особенно в гостях, в жилищных делах, в деловой суете, в пути, в момент защиты своих владений или ценностей. Возможно повторение старого спора и ослепление иллюзиями. Лучше отложить начинания и договоренности.
Весы
Сегодня Весы могут надеяться на успех, но им не стоит думать, будто он достанется им даром. В значимой ситуации для дальнейшего прогресса потребуется усилие. Возможно, придется «нажать на газ», пройти через спор или недопонимание, проявить смекалку и изворотливость. Бонус к суете — расширение кругозора. Могут пригодиться познания в иностранных языках, старые связи или альтернативные маршруты.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно оставаться настороже: не отключать системы наблюдения и подстраховки, быть готовыми к путанице или коварству. В этот день ценны гибкость, ловкость, общительность, опыт маневрирования в чужой или неясной обстановке. Может пригодиться проводник, посредник или переводчик, но помощника или сервис стоит выбирать аккуратнее — так же, как средства перемещения и связи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит аккуратнее выбирать линию поведения. Многие Стрельцы окажутся болтливыми, язвительными, непоследовательными и склонными к авантюре. В полемическом азарте они готовы перебивать оппонентов, а в пылу конкуренции перехватывать инициативу. Им стоит помнить, что нетактичной речью они рискуют задеть других, а сомнительным маневром дискредитировать себя и навредить своим близким.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют запастись трудолюбием, коммуникабельностью, быстрой реакцией и психологической «отходчивостью». Этот день способен создать суету и путаницу, добавить раздражительности, привести к мелким травмам, обострить недомогания. Придется бороться с последствиями прежних недоработок. Не лучший момент для начинаний, поездок, лечения, выбора постоянного помощника или сервиса.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что процесс важнее результата и не стоит стремиться к идеальному решению задачи. Нежелательна и пассивность. День хорош для тренировок, поиска скрытых ловушек и недочетов, возврата к прошлым работам или текстам с целью доработки. События этих суток не только раздражают, но и будят мысль, помогают освежить знания и навыки, способны взбодрить или развеселить.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит вести себя осмотрительнее. Этот день подчеркивает сложности общения, провоцирует обидчивость и гневливость, может склонить к ложному шагу, резкой критике, продолжению спора. Легко допустить промах, навредить своей карьере, здоровью, планам, отношениям или репутации. Лучше отложить командировку, собеседование, начинание. Нежелателен тесный контакт с домочадцами и руководством.