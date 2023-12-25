Грядет хаос — гороскоп на 26 декабря

25 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Утром Луна, пребывающая под влиянием ретроградного Меркурия, продолжит сеять хаос в умах, мешать конструктивной беседе, дезориентировать и запутывать следы.

Фото: rambler