Грядет хаос — гороскоп на 26 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что вплоть до вечера возможны задержки, сомнения, тупики, повисшие в воздухе вопросы. Энергии станет меньше, а ошибок больше. Может появиться забывчивость, усталость от физических или вербальных нагрузок. Вечером вступление Луны в знак Рака и в зону Полнолуния окажет благотворный эффект. Удастся отвлечься от суеты или полемики, получить надежду или поддержку, вернуться домой или найти приют на чужбине, дать волю чувствам без лишних слов.
Овен
Сегодня Овны начнут чаще попадать в тупиковые и неясные ситуации. Запас энергии у многих Овнов будет истощаться, но их все же выручит удачливость. По мере развития будет нарастать усталость, могут участиться ошибки и разочарования. Не стоит выбирать этот день для новых стартов и приключений. Вечером лучший выбор — вернуться домой. Путешественникам потребуется место для отдыха, паркинг или отель.
Телец
Сегодня для Тельцов этот день может сопровождаться ощущением дискомфорта или дезориентации. К некоторым моментам (суете, задержке, непониманию) они будут относиться излишне тревожно и раздражительно. Но вечером их ждут хорошие перемены. Многие Тельцы получат шанс восстановить свое реноме, вернуться к своим планам и идеалам, найти моральную поддержку, а вдали от дома — связаться с родней или земляками.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит возлагать больших надежд на диалоги: несмотря на усилия, точку ставить рано. Возможно, разговор станет бессмысленным ввиду нечестности аргументов или неясности будущего. Не стоит спешить с подписанием договора или началом учебы, давать окончательную оценку знаниям. Вечер предложит обратить внимание на реальные ценности, например, семью, дом или финансовые «тылы».
Рак
Сегодня для Раков важен вечер. Пока он не настал, у них есть время для сбора дополнительных данных или завершения срочных дел. В конце дня появится шанс найти правильный баланс между своими и чужими потребностями, что добавит стабильности сейчас и уверенности на будущее. Не стоит стремиться при этом к идеальной ясности и гармонии в деталях, так как пока это невозможно по объективным причинам.
Лев
Сегодня Львам важно учитывать неясность ситуации. Могут делаться ложные предположения и даваться сомнительные обещания, оставаться туманными фрагменты будущего, вести в тупик маршруты. Не стоит обвинять во лжи друзей: они могут заблуждаться, не владея всей информацией. Вечером полезно побыть дома или в уединении. К ночи станет яснее важный вопрос, связанный с семьей, здоровьем или безопасностью.
Дева
Сегодня для Дев основная часть этого дня не слишком благоприятна. Им лучше сохранять осмотрительность: отменить совещания и командировки, не спешить с утверждением планов и начинаниями. Небезопасно по горячим следам исправлять ошибки, есть риск дополнительно все запутать. Перемены ожидаются к ночи: в это время частично прояснится будущее, придет официальная, дружеская или семейная поддержка.
Весы
Сегодня Весам основная часть дня не сулит крупных неудач, но и бурного прогресса не обещает. Есть риск зря растратить силы, пытаясь ускорить дело, разгадать истину или выйти из тупика. Могут задерживаться вести, отменяться встречи и поездки, искажаться данные и учащаться случаи непонимания. Вечером возможен ответственный момент в связи с карьерой, здоровьем, значимыми отношениями или семейными планами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит вплоть до вечера иметь в виду коварство обстановки. Важно учитывать и вероятность пропуска уже сделанных ошибок, и риск появления новых загадок или ловушек. Нежелательно отправляться в путь, начинать дело и доверять кому-либо, включая себя. Проблему вряд ли удастся решить полностью, но к ночи ситуация улучшится: появится вера, надежда или ориентир, придет поощрение или награда.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит надеяться на полное понимание своих слов и действий. Они могут получить невнятный ответ, поскольку неудачно задали вопрос, а также столкнуться с критикой и насмешкой. Многие Стрельцы сбавят темп и начнут чаще ошибаться. Может «сесть» голос, задержаться письмо, быть пропущен звонок. Вечер укажет на материальную или духовную опору, ею может стать родственник или земляк.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит минимизировать список дел. Вплоть до вечера продлится полоса путаницы и неудач. Будут подводить инструменты, помощники и знакомые алгоритмы. Лучше отложить несрочные работы, поездки и лечебные процедуры. Вечер поможет позиционировать себя в отношениях с группами и отдельными лицами — прежде всего, в общении с семьей, земляками, уважаемыми людьми и «родственными душами».
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что этот день способен принести ложную информацию или завести в тупик. Не стоит опираться на мысли этих суток всерьез: планы, выстроенные на столь шатком фундаменте, окажутся воздушными замками. К счастью, заблуждения и сомнения этого дня не бесполезны: они дарят прекрасную пищу для размышлений, помогают перерабатывать идеи прошлого или готовиться к новому образу жизни.
Рыбы
Сегодня Рыбам желательно отложить все важные дела и решения на вечер. Именно в это время они добьются успеха, получат моральную или материальную поддержку, вернут себе душевную стабильность и объективнее оценят ситуацию. Основная часть дня может держать в неведении, подпитывать сомнения и неконструктивные переживания, создавать стресс из-за критики, недопонимания или обрыва разговора в неудачный момент.