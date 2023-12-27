Эмоциональный тупик — любовный гороскоп на 28 декабря

Сегодня нам будет непросто общаться со второй половинкой.

Наш гороскоп может помочь читателям понять потенциальные события и вызовы этого дня, а также использовать эту информацию для принятия более осознанных решений.

Овен

Сегодня Овнам важно ценить минуты эмоциональной гармонии и уметь наслаждаться душевной близостью с любимым человеком. Если в отношениях что-то идет не так и ваше терпение на исходе, не пытайтесь прямо сегодня принять меры: в ближайшие дни настроение партнера само изменится в нужную вам сторону.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют всемерно укреплять взаимную гармонию в отношениях и стараться делать это как можно мягче. Тельцам, не принявшим чужую любовь, важно не ставить точку в романе слишком грубо: не исключено, что отвергнутый поклонник или поклонница затаит нешуточную обиду.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит удивляться собственному молчанию, а также пассивности своего партнера: ему тоже требуется передышка. Не исключено, что каждый будет заниматься своими делами. Если свидание состоится, лучше не затрагивать острые темы, попытка их обсудить окажется не очень продуктивной.

Рак

Сегодня Ракам день позволяет получить удовольствие от взаимной любви, влечения и согласия, но им важно помнить, что это может быть прощальный подарок судьбы, а не аванс на будущее. Не стоит забывать об оставшихся разногласиях, в ближайшие дни они еще могут стать причиной для спора или выяснения отношений.

Лев

Сегодня Львам трудно быть открытыми и зажигательными. У них могут быть свои тайны или слабости — которые они с удовольствием раскроют по-настоящему близкому человеку, но которыми вряд ли поделятся с новой пассией. Звезды советуют повременить со знакомствами и романтическими инициативами.

Дева

Сегодня Девам обстоятельства этого дня позволяют поймать последние отблески былой любовной гармонии. Это подходящий момент для примирения или спокойного красивого прощания. Если роман в разгаре, сегодня можно не касаться его сложных сторон, обойтись без бытовых ссор и обсуждения болезненных противоречий.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться чересчур внушаемыми и впечатлительными, вновь поддаться привычным негативным эмоциям по реальному или воображаемому поводу. Лучше не планировать на эти сутки свидание и избегать знакомств. Даже если отношения складываются удачно, не стоит их форсировать.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день позволяет наслаждаться любовью и производимым впечатлением, но также намекает им, что «льготный период» в их романе закончен. Одновременно завершается более долгий период прошлого, сформировавший их вкусы и привычки. Если чувства ушли, это удачный момент для красивого прощания.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что настало время закрыть в любви прежнюю страницу. Если сюжетная линия обрывается, желательно завершать ее мягко, например, не стоит таить зла за прошлое. Если чувства живы и рвутся наружу, или хочется новых знакомств и начала с нуля, стоит подождать с инициативой.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют ценить тех, чьей любовью они дорожат. Речь может идти и о дружеской симпатии, прикрывающей более глубокие чувства. Если партнер пытается сохранить гармонию и доверие, не стоит отвергать его порыв. В новом романе лучше не давать слишком щедрых авансов на будущее.

Водолей

Сегодня Водолеев день может завести в событийный или эмоциональный тупик. Не исключено, что они временно утратят свой энтузиазм или обстановка окажется не слишком подходящей для стремительного развития их романа. Стоит повременить с поиском знакомств и новым ходом в действующих отношениях.

Рыбы

Сегодня Рыбам ничто не мешает наслаждаться обществом любимого человека, или мечтать о его идеальном образе, если он далеко. Этот день помогает сохранить и удержать любовь, но он также может вызвать желание «законсервировать» отношения в их нынешнем виде. Одинокие Рыбы могут погрузиться в прошлое.