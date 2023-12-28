Строим планы на каникулы — гороскоп на 29 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что на фоне приятной суеты будут временно забыты обиды и споры. Самое время открывать сезон развлечений и распродаж, готовить креативные идеи для новогодней ночи или зимних каникул. Среди проблем этого дня — отсутствие чувства меры. Не исключается рост запросов, волнение, игровой азарт, переедание. Может разрастись бюджет путешествия, романтического, спортивного, рекламного или детского мероприятия. Вероятны добавочные расходы на развлечения, подарки, игрушки или кулинарные эксперименты.
Овен
Сегодня у Овнов хороший уровень энергии и креативности. В идеях недостатка не будет, но их реализация может быть недешевой или требовать необычного распоряжения ресурсами. Многие Овны столкнутся с перспективой дополнительных трат, например, на праздничные мероприятия, новогодние подарки, путешествия, развлечения, на спортивное или иное активное хобби. Могут возрасти расходы на нужды детей.
Телец
Сегодня Тельцы оживятся, а их запросы возрастут. Близость нового года может разжечь их гастрономический или финансовый аппетит. Многих Тельцов воодушевит надежда применить свои таланты, расширить круг своих связей или сферу влияния. Мощной мотивацией может стать предстоящий праздник дома или перспектива увлекательных каникул за рубежом. Вплоть до ночи вероятна полоса некоторой неопределенности.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстановка вокруг станет более яркой, позитивной и оживленной. Многие Близнецы отчетливее ощутят приближение новогодних праздников и начнут активнее к ним готовиться: присматривать подарки знакомым или маршруты поездок, налаживать контакты с друзьями, партнерами или вероятными попутчиками, восстанавливать взаимные симпатии и искать пути к примирению в случае затянувшихся ссор.
Рак
Сегодня Раки легко соблазняются идеей предновогоднего шопинга и другими креативными задумками. Родители захотят побаловать детей. Будет естественным повышенный интерес к ярмаркам и распродажам, ярким тонам, подаркам и эксклюзивным товарам. Стоит помнить, что обстановка этих суток склоняет к экспериментам и превышению бюджета, к приобретению излишне экстравагантных или вредных для здоровья вещей.
Лев
Сегодня Львам, особенно июльским, трудно держать свои эмоции и запросы в строгих рамках. Они становятся увлекающимися натурами с большими надеждами и амбициями. В зависимости от ситуации, они не готовы довольствоваться серой рутиной, скучным стандартом, пресной диетой или скромным бюджетом, подавлять свои чувства или творческие порывы. Конкретные траты и задуманные шаги лучше отложить до завтра.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют отгораживаться от внешнего мира и «вариться в собственном соку». Навязанный стиль мышления или образ действий может оказаться несколько утомительным, зато подбросит остроумные креативные идеи, помогающие решить сложную задачу: снять напряжение, нейтрализовать угрозу, выйти из тупика, узнать истину. Не исключено, что забавный ход подскажут дети или любимые.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют сменить обстановку, вспомнить о друзьях или о нуждах детей, подумать о возможных сценариях близкого или далекого будущего. Не стоит отбрасывать идеи, подразумевающие путешествия, экскурсии и пребывание в гостях: вполне возможно, что такой шанс представится. Важно не забывать о материальной базе: не исключено, что своих средств для реализации плана будет недостаточно.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день может подтолкнуть к большим аппетитам и завышенным ожиданиям. Может появиться дорогостоящий каприз или масштабная творческая идея. Высокие амбиции возможны в связи с детьми, жильем, бизнесом, карьерой. Звезды не советуют слишком быстро поддаваться порыву, особенно в материальной части. Стоит повременить с покупкой, сделкой, договором, приглашением гостя, транзакцией за рубеж.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день несет всплеск оптимизма, местами чрезмерного. Звезды советуют не опережать события и помнить, что в данный момент часть идей неуместна, например, в силу занятости или состояния здоровья. Но и унывать нет причин: намечаются хорошие перемены и скромные, но приятные подарки судьбы. Новые надежды могут появиться в связи с личной жизнью, творчеством или финансовым положением.
Козерог
Сегодня Козерогов день может лишить равновесия. Фоном дня могут стать волнующие ожидания и надежды на чудо. Причиной волнений часто будут дети, любовные приключения, возможные доходы, близкие праздники. Обстановка склоняет к излишествам (дополнительным расходам, перееданию экзотическими продуктами, игре и авантюре с долей риска), а также к всплескам романтических чувств или творческого вдохновения.
Водолей
Сегодня для Водолеев важна окружающая их обстановка: она создает позитивный настрой, но также может таить в себе некоторые сложности на будущее. Возможно, наметится компания для встречи Нового года или появятся дельные предложения на перспективу. Будьте дальновиднее, выбирая линию поведения: есть риск оказаться не в той группе, привлечь к себе ненужное внимание или взять на себя слишком много.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит учитывать, что этот день лишает чувства меры. В порыве азарта и вдохновения возможен успех, но у него есть цена: добавится расходов или хлопот, от перенапряжения может пострадать здоровье. Есть риск сбиться с ног, выполняя капризы детей или питомцев. Лучше поддаваться порыву с определенной целью, например, выполнить срочную работу или дать значимым людям доказательство своей правоты.