Строим планы на каникулы — гороскоп на 29 декабря

28 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва напомнит о близости Нового года и о том, что в жизни есть место празднику.

Фото: rambler