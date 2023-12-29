Бегаем в три ноги — гороскоп на 30 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что также она приветствует романтический или авантюрный настрой, рекомендует чем-то занять детей и дать порезвиться питомцам. Это подходящий день для игр и упражнений в остроумии, вручения подарков, познавательных экскурсий, плановых и спонтанных вечеринок, проведения спортивных состязаний, посещения выставок, ярмарок, зрелищных мероприятий и мест развлечений. Хорошо заниматься рассылкой поздравлений и приглашений, освещением и украшением помещений, покупать яркие праздничные наряды и аксессуары.
Овен
Сегодня Овнам стоит сделать как можно больше, чтобы завтра не наверстывать упущенное в спешке. Этот день хорош для творчества, общения, разъездов, веселья, романтики и любых активных занятий. Он помогает добиться успеха в любви и учебе, в сфере бизнеса, спорта и рекламы, во взаимодействии с детьми. Неожиданный поворот событий будет держать в тонусе творческую мысль и заставит импровизировать.
Телец
Сегодня Тельцов ждет насыщенный день. Не стоит пропускать его, если хочется провести увлекательный эксперимент, подготовить свою территорию к празднику или приему гостей, найти место оригинальной новинке. Не исключено, что полем для игры и экспромтов станет собственный дом, а к делу будут привлечены дети. Стоит помнить, что обратной стороной игры, веселья и творчества может стать переутомление.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит терять время понапрасну, упуская отличные возможности для общения, поездок, игр, обмена симпатиями и согласования планов. Не стоит отказываться от спонтанных вечеринок, гостевых визитов и забавных приключений, откладывать обмен подарками, сюрпризами и поздравлениями. Конкуренты, критики и партнеры смягчаются, есть надежда наладить контакт или получить приглашение.
Рак
Сегодня Ракам не стоит откладывать разъезды, поздравление коллег, шопинг и другие формы предпраздничной суеты. Также не стоит тянуть с нужными по ситуации мелкими хлопотами, например, лечебными процедурами, поиском помощников, закупкой недостающих деталей, заботами о питомцах, выполнением поручений или приобретением необходимых лекарств (в первые дни нового года с этим возможны трудности).
Лев
Сегодня для Львов это хороший день. Он позволяет им переключиться с повседневной рутины на более приятные темы, например, на приближающийся Новый год, на свои хобби, личные связи, творческие или романтические планы. Многие Львы найдут применение своим техническим, литературным или другим талантам. Родители-Львы смогут теснее пообщаться с детьми. Не обойдется без минуты волнений, сюрприза или новшества.
Дева
Сегодня у Дев успехи и самочувствие зависят от того, насколько они готовы подстроиться к ситуации. Возможно, тон будут задавать интересы друзей, капризы детей, модные тенденции или семейные дела. Есть повод для того, чтобы потренироваться в лояльности, чувстве юмора и уживчивости — особенно, если сейчас вы в гостях или на чужбине, не ладите с домочадцами, с владельцем или арендатором вашего жилья.
Весы
Сегодня Весам день сулит хорошие новости или приятные перемены в близком окружении. Часть возможностей при этом будет закрыта, но если закрыт один путь, ничто не мешает найти другой. Это подходящий момент для переключения на веселые новогодние темы, на свободное общение с друзьями и детьми, на обмен поздравлениями и приглашениями. Если нет готовых планов, можно творить и импровизировать на ходу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют активнее вести свои текущие дела и не бояться проявить при случае творческий подход к решению задачи. От расторопности и креативности может зависеть получение дохода, деловой успех или карьерный рост. Не помешает отнестись внимательнее к финансовой стороне дела: не исключены важные ограничения, например, в виде контроля за сделкой или строгих платежных лимитов.
Стрелец
Сегодня к Стрельцам ситуация поворачивается благоприятной стороной. Им не стоит медлить, если в их планы входит поездка, целевой разговор, учебное занятие, спортивная тренировка, свидание или важная деловая акция. Самое время пустить в ход свое красноречие или обаяние, продемонстрировать ловкость или смелость. Лучше не откладывать на завтра выбор подарков, праздничных нарядов и аксессуаров.
Козерог
Сегодня Козероги способны с энтузиазмом заниматься каким-то делом или предаваться каким-то эмоциям. Многие Козероги будут не прочь провести эксперимент, решиться на авантюру или чем-то рискнуть. Темой дня может стать интенсивная творческая работа, интересный разговор или романтичное приключение. Звезды намекают, что завтра азарт может остыть, и советуют вовремя остановиться: все хорошо в меру.
Водолей
Сегодня Водолеи могут использовать этот день для налаживания связей, поиска друзей или попутчиков, развития романтических симпатий или взаимовыгодных деловых отношений. Скромным и необщительным Водолеям эти сутки дают возможность социализации. Водолеи, стремящиеся к популярности или к участию в больших проектах, могут готовить себе почву на будущее, например, собирая свою публику или создавая команду.
Рыбы
Сегодня Рыбам придется настроиться на сочетание творчества и рутины, нужный баланс подскажет обстановка. В эти сутки маловероятна полная свобода выбора, зато есть риск суеты и срочных дел. Не исключены звонки от коллег, задания от руководства, интенсивные контакты с сервисами. Может потребоваться уборка или лечебная процедура. В круговороте приятных предпраздничных хлопот и шуток легко устать.