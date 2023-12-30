Расслабляемся по полной — финансовый гороскоп на 31 декабря

Наш гороскоп содержит предсказания относительно возможных событий, эмоционального состояния и рекомендаций для каждого знака на этот особенный день.
Овен
Сегодня у Овнов этот предновогодний день может сложиться благоприятно для деловой активности. Вы с удовольствием будете браться за любую работу, и у вас все будет получаться легко и быстро. Используйте этот день для наведения порядка на рабочем месте и в деловых документах. Отношения с коллегами могут сложиться вполне конструктивные и доброжелательные. Так вы сможете раньше времени покончить с делами.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют активнее браться за дела и ставить перед собой масштабные задачи. Обязательно ищите новые подходы к традиционным видам деятельности, поскольку это поможет вам вскрыть резервы для роста производительности труда и повысить качество работы. Особое внимание уделите использованию имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментам.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для использования ресурса недвижимой собственности для роста доходов. Владельцам магазинов, офисов, складов и гаражей рекомендуется делать капиталовложения в эти объекты. Прекрасное время для приобретения и монтажа технического оборудования. Обращение к работодателю с просьбой благоустройства рабочего места не останется незамеченным.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют использовать этот день для укрепления и развития деловых связей. Ваши интеллектуальные способности заметно вырастут, что позволит вам успешно применять полученные знания в работе. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. Более всего могут преуспеть в делах торговцы и водители транспорта.
Лев
Сегодня Львы, возможно, будут способны проявить необычайную практическую смекалку и трудолюбие. На это может повлиять подъем энергетики вашего организма. Вероятно, вам удастся существенно повысить уровень доходов. Особенно это относится к тем, кто привык зарабатывать деньги благодаря высокому профессиональному мастерству. Это хорошее время для совершенствования навыков работы с инструментами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют никому ничего не делегировать и держать наиболее важные вопросы под личным контролем. Принимайте решения, руководствуясь исключительно собственным мнением по тем или иным вопросам. Эмоциональный подъем, оптимизм и нерушимая уверенность в своих силах позволят вам добиться существенного прогресса в делах.
Весы
Сегодня для Весов, имеющих дополнительные доходы помимо основной работы, удачно может сложиться этот день. Рекомендуется не афишировать на публике свои намерения и стараться не привлекать к себе внимания. Такой стиль поведения может оказаться наиболее выгодным для вас. Старайтесь обходиться собственными силами в любом вопросе. Однако при серьезных осложнениях можно обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют настроиться на перемены и творчество. Успешно могут решаться вопросы внедрения и освоения новейших технологий, использования новинок науки и техники в развитии бизнеса. Возрастает роль друзей и единомышленников — обязательно прислушивайтесь к их советам. Бизнесменам могут открыться новые перспективные направления.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности, благоприятно может сложиться этот день. Если вы давно ждали нового назначения, то сегодня ваши ожидания могут исполниться. Это замечательное время для контактов с вышестоящим руководством. Вообще, старайтесь быть на виду, чтобы вас и вашу работу могли заметить и оценить.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют подумать о перспективах развития своего бизнеса. Прежде всего, рекомендуется предпринять шаги по рекламированию своих товаров и услуг. Если вы ориентированы на экономическую экспансию, то вам помогут в этом. Публикация объявлений в средствах массовой информации может дать быстрый положительный результат. Успешно проходят служебные командировки.
Водолей
Сегодня у Водолеев, имеющих свой бизнес, удачный день для страхования имущества от всевозможных рисков. Подписав договор со страховой фирмой, вы обеспечите себе условия для спокойной работы на длительный срок. Банковские служащие смогут провернуть выгодные финансовые операции. Хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Рыбы
Сегодня для Рыб характерно расширение деловых партнерских связей и приток клиентов и заказчиков. Звезды советуют ориентировать свое внимание на запросы клиентов и деловых партнеров. Забудьте о своих личных амбициях, действуйте предельно открыто, думайте лишь о том, как лучше обслужить клиента. Так вы сможете привлечь клиентов и повысить свои доходы.