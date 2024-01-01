Мошенники повсюду — финансовый гороскоп на 2 января

Сегодня стоит следить за своим добром.

Наш гороскоп помогает людям лучше понять возможные события и влияние планет на их жизнь в данное время.

Овен

Сегодня Овнам может оказаться нелегко повлиять на внешние обстоятельства, которые не всегда будут благоприятными. Чтобы не попасть в неприятную историю, ограничьте насколько возможно контакты с деловыми партнерами и вышестоящим руководством. Могут осложниться дела у вашего основного партнера. Косвенно это может негативно отразиться на ваших интересах. Возможно, придется приспосабливаться.

Телец

Сегодня у Тельцов эмоциональное состояние может оказаться неустойчивым. Уделите максимум внимания отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Рекомендуется не слишком эмоционально реагировать на ошибки в повседневной работе и воздерживаться от критических замечаний, дабы не нагнетать напряженность. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с нестабильной финансовой ситуацией. Если ваш бизнес связан с финансовыми операциями, то обходите стороной варианты с рискованными инвестициями. Не лучшее время для оптовых закупок товара с целью его перепродажи. Не торопитесь с обменом валюты. Могут осложниться отношения с кредиторами при наличии непогашенной задолженности.

Рак

Сегодня Раки , так или иначе причастные в своей деятельности к недвижимости, могут понести убытки. Это тем более вероятно, если вы ведете бизнес вместе с деловыми партнерами и членами семьи. В зону рискованного бизнеса может попасть строительство, коммунальные услуги, сельское хозяйство, агентства по сделкам с недвижимостью. Не торопитесь начинать работу над финансовыми и статистическими отчетами.

Лев

Сегодня Львы могут избежать многих осложнений в работе, если сознательно ограничат поступающий поток информации. Ваш главный враг сегодня — спешка и суетливость. Не исключены нервные срывы в результате нелицеприятных выяснений отношений с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь дистанцироваться от неадекватных и агрессивно настроенных людей. Спокойнее воспринимайте реальность.

Дева

Сегодня у Дев в центр внимания могут попасть материальные и финансовые вопросы. Чтобы не тратить силы понапрасну, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и практике работы. Сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы сегодня гораздо важнее, чем пытаться их преумножить. Поэтому пока лучше воздержаться от крупных покупок.

Весы

Сегодня Весы , у которых имеются нерешенные вопросы с недвижимостью, могут столкнуться с тем, что эта проблема станет перед вами в самой острой форме. Особенно это касается тех, кто работает вдали от родного дома. При оформлении недвижимой собственности вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов работа будет связана с поездками и деловыми бумагами, но от этого труднее может быть справиться с осложнениями в делах. Одна из основных причин неприятностей может быть связана с недостаточно достоверной информацией, поступающей в ваше распоряжение. При использовании деловых связей вы можете столкнуться с невыполнением обязательств.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют настроиться на то, что события будут развиваться совсем не так, как вы планировали. Уровень доходов может складываться нестабильно. Кроме того, из-за поломки техники может возникнуть потребность в дополнительных расходах, что не лучшим образом отразится на состоянии вашего бюджета. Воздержитесь от принятия финансовых решений. Старайтесь не терять инициативу.

Козерог

Сегодня у Козерогов карьерные устремления могут оказаться под вопросом. Если вы не желаете получения взысканий от вышестоящего руководства, то звезды советуют, прежде всего, ограничить до нуля свои личностные амбиции. Не стоит проявлять инициативу без предварительного согласования с начальством. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину. По мере возможности сегодня лучше дистанцироваться от контактов с начальством.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может сложиться весьма проблематично. Возможные осложнения могут быть связаны с заграницей: внешняя торговля, туризм, совместные предприятия и дальние перевозки грузов. Вообще любые поездки и деловые связи сейчас попадают в зону риска. Возможны сложности при оформлении юридических документов. Также не исключены проверки со стороны представителей фискальных властей.

Рыбы