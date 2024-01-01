День веселья и отдыха — гороскоп на 2 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен особый интерес к медицине, учебе, путешествиям, сфере услуг и содержанию животных. Сменивший фазу Меркурий обещает ответы на вопросы, но не гарантирует ясности: возможно, останутся сомнения или часть сведений придет с искажениями. Несмотря на неясности, информация этого дня поможет подвести некую черту. Может подойти к концу путешествие, авантюра, исследование, тренировочный или обучающий цикл. Среди трудностей этого дня — болтливость, суета, раздражительность, небрежность, мелкие травмы, приключения в самом конце пути или истории.
Овен
Сегодня Овнов ждет хлопотный день. Возможны срочные заботы, заминки и приключения в самом конце пути или дела. Атмосфера будет нервозной, а настроение и самочувствие нестабильными. Есть риск ссор, путаницы, лишней суеты, недоразумений при взаимодействии с иностранцами и международными службами. Возможно, придется что-то поискать или прояснить. Хорошие грани дня — добрые вести и пополнение копилки знаний.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит бояться затруднений: все задачи решаемы, если приложить усилия. Есть шанс найти истину, освоить полезный навык общения, учебы, вождения или ведения дел. Однако знания не достанутся даром: придется пройти через тупик, сомнение или приключение. День подходит для исследований, практики в иностранном языке, развития сообразительности и любознательности у детей и учеников.
Близнецы
Сегодня для Близнецов это не лучший день. Нервозными, суетливыми и многословными могут быть как они сами, так и люди из их окружения. Не стоит поднимать сегодня новые темы или переходить к следующей ступени диалога. Опасно возвращаться и к старому спору: есть риск расстаться врагами там, где можно было сотрудничать. Нежелательно портить отношения с иностранцами, гостями, будущими учениками и спутниками.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить о риске затруднений в дороге и в общении. Велика вероятность сбоев связи, ложных слухов, информационной путаницы и проблем с навигацией. Путь могут осложнить тупики, объезды, мелкие аварии или поломки. Могут появиться помехи при попытке добраться до магазина или аптеки, дозвониться до сервиса, выгулять питомца, договориться с помощниками, соседями или попутчиками.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отложить несрочные дела и задумки, так как всюду есть риск помех. Силы, предназначенные для приятных занятий, могут уйти на преодоление мелких преград или уточнение деталей. Велика вероятность ошибок в расчетах, неудачных покупок, мелких сомнений и разочарований. Пора завершать цикл активных занятий, например, интенсивных тренировок или рискованных любовных авантюр.
Дева
Сегодня у Дев настроение зависит от обстановки в их доме, а в нем не все гладко. Могут напоминать о себе тупиковые ветви споров, возникать бытовые авралы и срочные хлопоты. Возможны ситуации сомнения или обмана, ссоры с домочадцами или хозяевами помещения, травмы при домашних и других работах. Не тот день, когда стоит искать жилье или машину, затевать ремонт или переезд, приглашать гостей.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют минимизировать добровольную активность, но быть готовыми к вынужденным хлопотам. Не исключено, что какое-то неотложное дело или срочное сообщение заставит выйти из зоны комфорта. Возможно, придется затронуть неприятную тему, разобраться в важных деталях, заняться чем-то в неурочный час или отправиться в поездку в неудачный для себя момент. Стоит поберечь здоровье.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит аккуратнее вести текущие дела: быть внимательнее, проверять любую информацию, свести к минимуму лишнюю суету, не полагаться на чутье и «честное слово». От новых инициатив лучше воздержаться: велик риск напрасно потратить время и ресурсы, зайти в тупик или заплатить за ошибку материальным ущербом. Это не тот день, когда стоит совершать сделки или заводить новых друзей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше избегать встреч и собеседований, так как общение вряд ли будет конструктивным. Возможна излишняя придирчивость, горячность, нечестность, склонность к ошибкам. Если ситуация все же требует срочного совещания, желательно контролировать свою речь, чтобы не испортить отношения с нужными людьми. Стоит аккуратнее закрывать дела, чтобы не добавить себе проблем в последний момент.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит полагаться на удачу и случай. Изначально благоприятную ситуацию может в любой момент подпортить внешнее влияние или собственная недоработка. Это может быть след прошлого, например, ошибка в выборе маршрута или учебного плана, погрешность в лечении, исследовании или ведении дел. Есть риск заминок в пути и общении с иностранцами. Возможны ложные известия или их задержка.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить новые дела и незамедлительно реагировать лишь на отдельные критичные случаи. Не исключено, что придется срочно что-то предпринять ради лечения недомоганий, исправления неполадок, преодоления путаницы или исправления ошибки. В таких ситуациях пригодятся любознательность, дотошность и готовность рискнуть в мелочах. Стоит быть внимательнее, оказывая и принимая услуги.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют уклоняться от важных начинаний, собеседований, совещаний и необратимых ответственных решений. Также имеет смысл избегать тесного контакта с малознакомыми людьми и общения с возможными недоброжелателями. В этот день под вопросом конструктивный диалог, возможны моменты нервозности и метаний. Может болезненно восприниматься ошибка, критика, насмешка, неопределенность.