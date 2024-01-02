Следим за деньгами — финансовый гороскоп на 3 января

Сегодня мы можем серьезно потратиться.

Наш гороскоп содержит предсказания и рекомендации, ориентированные на личную жизнь, отношения, работу и общее благополучие каждого знака.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не доверять деловым партнерам и представителям официальной власти. Договориться о чем-то с ними вам вряд ли удастся. Переговорный процесс сегодня лучше приостановить, поскольку обсуждаемые вопросы могут впоследствии быть пересмотрены. Не исключены штрафные санкции. В целом этот день может быть связан с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут препятствовать вашим инициативам.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от контактов с иностранцами и не совершать дальних командировок. Также могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу — вам может не хватить квалификации. Постарайтесь не относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с высокими финансовыми рисками. Звезды советуют не оформлять кредиты и не брать взаймы. Распорядиться чужими деньгами с выгодой будет чрезвычайно сложно. Старайтесь не совершать поспешных действий, связанных с деньгами. Также очень важно не допускать просрочки при оплате счетов по кредитам.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, придется побеспокоиться о сохранности своего недвижимого имущества. Рекомендуется быть осмотрительнее при проведении строительных, отделочных и ремонтных работ — в противном случае можно нечаянно повредить ценное имущество или техническое оборудование. Не лучшее время для оформления договора аренды.

Лев

Сегодня у Львов достаточно нервный день с точки зрения отношений с коллегами по трудовому коллективу. Вас могут часто отвлекать от решения текущих вопросов. В результате вы можете начать допускать ошибки, и график работы окажется под угрозой срыва. Поэтому звезды советуют не отвлекаться на посторонние разговоры. При этом воздержитесь от высказывания критических замечаний, дабы не услышать ответную критику в ваш адрес.

Дева

Сегодня у Дев основной задачей может стать сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Дело в том, что вы можете быть склонны легко тратить деньги, не особенно задумываясь о целесообразности тех или иных расходов. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает оптовая торговля и обмен валюты.

Весы

Сегодня Весам может быть сложнее контролировать свое поведение. Из-за повышенной эмоциональности может нарушиться устойчивость нервной системы. Одной из причин напряженности могут стать неблагоприятные отношения в семье или с кем-то из близких родственников. Чем меньше от вас будет исходить инициативы, тем лучше будет для вас и всех окружающих. Также могут возникнуть сложности при соблюдении сроков выполнения работ.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют заниматься частной подработкой без соответствующего оформления трудового договора. Если вы специализируетесь на выполнении частных заказов, то обязательно берите полную предоплату. В поле вашего зрения часто будут появляться люди с не вполне честными намерениями. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Рекомендуется проявить осторожность в работе с информацией.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут много энергии вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако ваше финансовое положение может не поменяться к лучшему и денег больше не станет. Причина в том, что расходные статьи бюджета неожиданно могут вырасти, а в части доходов, наоборот, вы можете недополучить. Это не лучшее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют воздерживаться от инициатив в делах и стараться не попадать в поле зрения начальства. Дело в том, что у вас сегодня усиливаются амбиции и эмоциональная неуступчивость. А начальству ваши инициативы могут не понравиться. И ваши самостоятельные поступки могут быть расценены как самоуправство и выход за пределы компетенции.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть связан с проверками, ревизиями, контрольными закупками и другими проявлениями фискального надзора и контроля. Звезды советуют строго соблюдать букву закона в своей работе. Не дайте поймать себя на нарушениях. Водителям транспортных средств следует строже соблюдать правила дорожного движения. Нежелательно подавать исковые заявления.

Рыбы