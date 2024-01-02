Отдаемся судьбе и ситуациям — гороскоп на 3 января

2 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

22 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит, что что-либо планировать – плохая идея.

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Гороскоп на сегодня говорит, что обстоятельства ставят палки в колеса наших дел. Так что не думаем лишний раз о сценарии на день – отдаемся судьбе и ситуациям. Новости будут просто обалденными – поднимут настроение и заставят смело идти вперед, веря в свои силы. А еще полезно вспоминаем о хобби – наши таланты, наконец-то, заметят и оценят. Тратить деньги нужно с умом – сейчас не стоит поддаваться порывам или идти на поводу у своих маленьких желаний. Читайте личный гороскоп и перепроверяйте сделанное – может закрасться серьезная ошибка. Овен Сегодня Овнов вдохновляют близкие люди. Захочется добиваться больших высот ради них. А еще полезно общаться с домашними о будущем – планируйте все до мелочей. Мелкие проблемы могут подпортить настроение. Благо, справитесь с ними вы быстро. Гороскоп на сегодня для знака Овна заготовил для вас сюрпризы, которые обязательно порадуют. Нужно только подождать. Телец Сегодня у Тельцов просто бомбический день – будет много эмоций, интересных разговоров и отличного настроения. Рождество не за горами, а значит, Телец будет вновь закупаться продуктами и нарезать салаты. Новости будут только отличными – они-то и решат следующую неделю. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует отложить любые решения на завтра, сейчас велик риск ошибиться. Близнецы Сегодня у Близнецов четкий план может за секунду развалиться – обвинять в этом можно звезды. Именно они сейчас будут ставить палки в колеса ваших дел. От этого будет неспокойным весь день. Говорите чаще и со всеми вокруг – это снизит уровень стресса. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует все решения отложить на завтра – сейчас можно совершить ошибку. Рак Сегодня Ракам придется заводить серьезные и сложные разговоры – от них будет зависеть и карьера, и личная жизнь. Вам поможет ваш дар дипломатии и убеждения. Только не заходите за чужие личные границы, иначе не добьетесь своего. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует браться только за те задачи, которые вы сможете решить в этот же день, ведь позже они станут проблемными. Лев Сегодня Львам стоит уединиться – этот день лучше провести в одиночестве, общаясь только с самим собой. При таком положении дел вы сможете расслабиться, да и избежите споров и ссор. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует помогать нуждающимся – в ближайшем будущем эти люди тоже протянут вам руку помощи. Реже заглядывайте в кошелек – можно значительно потратиться. Дева Сегодня у Дев отличный шанс завести важный серьезный разговор – к вам будут прислушиваться, с вами будут соглашаться. Только не откровенничайте – лучше держите свои и чужие тайны при себе. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует соглашаться на предложения – они круто изменят вашу жизнь. Начинайте готовиться к Рождеству – закупитесь продуктами и пригласите гостей. Весы Сегодня Весам даже самые злющие неприятности будут казаться мелкими проблемами, которые можно решить по щелчку пальцев. Вообще, многие задачи в этот день будут казаться квестом, итог которого вас порадует. Так что относитесь ко всему как к игре. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует держать хвост пистолетом – даже вечером в вашу дверь могут постучаться беды. Деловые переговоры лучше отложить на понедельник. Скорпион Сегодня Скорпионам придут приятные новости. Их могут принести как малознакомые, так и близкие люди. Так что общайтесь с охотой. Каждая встреча может быть судьбоносной, поэтому не отказывайтесь от знакомств. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует отправляться в мини-путешествия – в этот день не стоит сидеть на месте. А вот работать звезды не советуют – это все же выходной, когда стоит расслабляться и отдыхать. Стрелец Сегодня у Стрельцов время отличных новостей. Разговоры будут только кстати и информация будет только радовать. Так что чаще общайтесь и не бойтесь подойти знакомиться первым. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует залезть в тот самый долгий ящик и решить хотя бы парочку вопросов – на это у вас будет предостаточно времени. Вечером стоит устроить званый ужин и пригласить близких в гости. Козерог Сегодня Козерогам поможет четкий план – он убережет от серьезных ошибок. Так что следуйте своему сценарию, это очень важно. Но день не без проблем – мелкие неприятности будут раз за разом отвлекать от важных дел и раздражать. Вы быстро со всем справитесь, но нервные клетки все же потеряете по пути. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует быть ближе к любимым – они вылечат вас от стресса. Водолей Сегодня Водолеям хочется высказывать свое мнение налево и направо. Это, конечно, хорошо, но стоит не заходить за личные рамки других людей – разрушите отличные отношения. Кто-то может принести неприятную новость, которая испортит все настроение – будьте мудрее и найдите причину произошедшего. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует хлопотать по дому – это будет сродни медитации, вы успокоитесь и настроитесь на позитив. Рыбы Сегодня Рыбам стоит посмотреть в будущее – некоторые отношения, закрепленные сейчас, могут иметь неприятные последствия. Так что просчитайте каждый свой шаг и возможные риски. Полезно побаловать себя покупками – не бойтесь тратить на себя деньги, скоро они вернутся к вам. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не браться за все дела разом – лучше двигаться по плану постепенно, завершая каждую задачу.