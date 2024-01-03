Позитивные перемены — финансовый гороскоп на 4 января

Наш гороскоп помогает людям понимать, какие энергии и возможности могут возникнуть в их жизни в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов удачный день для приведения в порядок своих финансовых ресурсов. Операции с банковскими счетами будут проведены своевременно и выбрана наиболее выгодная стратегия. Хорошо закрывать счета на погашение кредитов, в том числе досрочно. Можно размещать деньги на депозитных вкладах, снимать проценты, переводить деньги за границу. Успех ждет тех, кто работает в страховом и охранном бизнесе.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют наращивать темпы делового партнерского сотрудничества. Успешно проходит обсуждение любых деловых вопросов в неформальной обстановке. При необходимости вы способны сыграть роль миротворца и посредника в споре между оппонентами. Если вы вели переговоры, то постарайтесь до полудня прийти к итоговым договоренностям, и, по возможности, поставить свои подписи под договором.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут развить свои успехи, которые намечались в предыдущие дни. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все замечательно сложиться. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Договор найма на работу лучше всего подписывать в первой половине дня. Также это хорошее время для собеседования.
Рак
Сегодня для Раков, занятых творческими видами деятельности, отличное время. Многие из вас смогут улучшить показатели в работе, если вам будет предоставлена достаточная степень свободы. Особенно это относится к тем, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что ему делать. Хорошо заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров. Укрепляется ваша деловая репутация.
Лев
Сегодня у Львов могут сложиться благоприятные внешние обстоятельства. Возможно, вам даже не придется проявлять инициативу и чего-то добиваться. Чаще вам могут делать те или иные предложения, и ваша роль может сводиться к тому, примите вы предложение или нет. Хорошо совершать сделки с недвижимостью. Успешно пойдет работа над статистическими и финансовыми отчетами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Хорошее время для получения информации при прямом контакте, для деловых поездок, встреч и подписания договоров. Можно подготавливать документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Успешно могут проявить себя торговцы, консультанты, водители транспорта.
Весы
Сегодня у Весов день может сложиться удачно в плане роста доходов. Вам может поступить выгодный заказ, с которым легко справитесь. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная и деловая обстановка. Люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не обойтись без личной инициативы и принятия волевых решений. Чем смелее и напористее вы будете себя вести, тем результативнее будет итог вашей работы. Это время благоприятно отразится на деятельности тех, кто имеет отношение к миру моды и индустрии развлечений. Помните, что сегодня никто кроме вас не знает, что, как и когда вам следует делать.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться благоприятный день для урегулирования щепетильных вопросов методами тайной дипломатии. Можно организовывать акционерные общества закрытого типа и подписывать сделки с недвижимой собственностью. Могут вырасти доходы у работников гостиниц и медицинских учреждений.
Козерог
Сегодня у Козерогов с утра может активизироваться информационный обмен. Можете рассчитывать на помощь и ценный совет со стороны дружеского окружения. У бизнесменов могут появиться инвесторы, готовые вложить свои деньги в ваши проекты. Отличное время для проектных работ архитекторов и для долгосрочного планирования бизнеса.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды вселяют надежду на исполнение самых заветных желаний. Если вы ориентированы на карьерный рост и ждете повышения в должности, то сейчас эти ожидания могут стать реальностью. В этот день вам удастся успешно сочетать практику работы с планированием. Важно иметь хорошую базу профессиональных знаний – это позволит быстро и эффективно решать вопросы.
Рыбы
Сегодня Рыбы смогут добиться позитивных перемен в наиболее сложных делах. Хорошо посещать научно технические выставки, конференции. Может расшириться ваш кругозор и вы станете обладать масштабным видением ситуации. Бизнесменам это поможет выбрать наиболее прорывные, приоритетные направления. Деньги, вложенные в проведение рекламной компании, быстро принесут вам реальную отдачу.