Растворяемся в человеке – любовный гороскоп на 7 января

Наш гороскоп станет путеводителем, помогающим понять потенциальные возможности и вызовы, с которыми могут столкнуться люди разных знаков Зодиака в этот день.
Овен
Сегодня Овнов день заставляет быть начеку и не исключено, что даже в приятном обществе пассии им будет трудно расслабиться. Однако эмоциональная разрядка им необходима. В течение дня их могут преследовать те или иные наваждения: сексуальные фантазии, тайные приливы ревности, опасения насчет будущего.
Телец
Сегодня Тельцы легко поладят с любимым человеком, если будут тактичнее, не станут осаждать его настойчивыми вопросами или требовать от него обещаний. Также им стоит быть эмоционально отзывчивыми. Если у вашего партнера сложный период, найдите способ морально поддерживать его в минуты кризиса.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что не лучший момент для романтической встречи или важного разговора с любимым человеком. Откровенности и эмоциональной гармонии может мешать какой-то психологический или бытовой нюанс. Если свидание состоится, то лучше, чтобы оно оказалось не очень долгим.
Рак
Сегодня Раков многое связывает с любимым человеком и им не хочется терять эти драгоценные нити. По возможности, им стоит отложить необязательные дела и провести с партнером побольше времени. Не тот момент, когда стоит задавать прямые вопросы, лучше довериться своим впечатлениям и ощущениям.
Лев
Сегодня Львы предпочитают жить в мире воспоминаний или фантазий, легко впадают в чувственный транс. Даже если в настоящий момент в их личной жизни все хорошо, их может преследовать тайная тревога о будущем отношений, особенно при виде изменений в обстановке или в поведении партнера.
Дева
Сегодня Девам лучше не настаивать на встрече или разговоре с любимым человеком, если он к этому не расположен. В общении не исключены моменты загадочности, но дело вовсе не в интригах. Возможно, партнер ждет, что вы сами поймете его чувства, или пребывает в полной уверенности, что они вам известны.
Весы
Сегодня Весам день может помешать выразить чувства. Если они все же решатся их высказать, то рискуют выбрать не те слова и тон, неподходящий момент или способ. Звезды советуют повременить со знаменательным разговором или отправкой романтического послания, не ждать слишком многого от затеянного флирта.
Скорпион
Сегодня Скорпионы верны своим чувствам и ждут того же от партнера. Перемены в жизни не заставят их изменить своим романтическим идеалам. Если поведение любимого человека не отвечает их ожиданиям, они способны смотреть на ситуацию сквозь призму своих мечтаний и надежд, игнорируя действительность.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день вынудит помалкивать о своих чувствах перед посторонними людьми, а иногда придется что-то скрывать и от любимого человека. Свидание в эти сутки требует тайны, может сопровождаться загадками, странностями или нехваткой искренности. Не лучший момент для флирта и переписки с нуля.
Козерог
Сегодня Козероги испытывают сильные чувства и готовы в любви на многое, но им требуется стабильная и защищенная обстановка, что не всегда в их власти. Если в данный момент ситуация не в их пользу, они предпочтут пока жить воспоминаниями о прежних временах или надеждой на будущие перемены.
Водолей
Сегодня Водолеям день может принести сильные переживания и любовные искушения, усилить их психологическую зависимость от любимого человека или создать для нее предпосылки. Не лучший момент для важных решений в личной жизни. Будьте внимательны к своим ощущениям: сегодня это могут быть знаки судьбы.
Рыбы
Сегодня Рыбы плывут по течению, оправдывая свою принадлежность к знакам водной стихии. Находясь рядом с любимым человеком, они готовы буквально раствориться в нем. Будучи разлученными с пассией, они будут украшать свое вынужденное одиночество воспоминаниями или эротическими мечтами.