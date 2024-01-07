День лени – гороскоп на 8 января

7 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует провести последний день каникул лениво и легко.

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Гороскоп на сегодня говорит, что нам не стоит куда-либо торопиться – лежим весь день на диване и поглощаем снеки вместе с котом и приятным сериалом, конечно же. Но если все же мы решим активничать или поработать, готовимся разбивать преграды в пух и прах и вновь подниматься после подножки от конкурентов. Не стоит исполнять свои желания, пытаться воплотить в жизнь безумные планы – мы лишь наживем себе проблем, ничего не добившись. Шопинг лучше отложить – сейчас нам будут подворачиваться только некачественные вещи. Читайте личный гороскоп и будьте осторожнее с незнакомцами. Овен Сегодня Овны будут кайфовать – будет очень много интересных и необычных ситуаций. Но все придется держать в своих руках, не стоит полагаться на обстоятельства или звезды – сейчас будущее зависит только от вас. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует быть осторожнее на своем пути, ведь сейчас кто-то может подставить вам подножку. Постарайтесь устоять на своих двух. Телец Сегодня Тельцам будет непросто двигаться вперед – на их пути то и дело появляются тупики. Можно разбить их в пух и прах, если поломать голову. Так что напрягите мозги, и тогда все получится. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не стоить планы на этот день – они вряд ли осуществятся. Но в то же время не нужно унывать – вы сможете сориентироваться в ситуациях. Близнецы Сегодня Близнецам стоит провести этот день с любимыми или просто симпатичными людьми – они будут нести только позитив, а это сейчас очень важно. Не стоит доверять комплиментам незнакомцев – они хотят приблизиться к вам. Держите расстояние. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует в общении держаться спокойно, не отвечать на колкости собеседников. Рак Сегодня Ракам не стоит брать в помощники абы кого. Сначала нужно проверить кандидатов, ведь доверие в работе – важная вещь. Незнакомцы могут навешать вам лапшу на уши, обнаружить подвох с первого раза не получится. Так что относитесь к новостям критически. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует относиться к своему здоровью серьезно – возможно, вам нужно заглянуть к доктору. Лев Сегодня Львы будут блистать – вы выглядите просто шикарно и можете разбить сердце аж нескольким незнакомцем. Не стоит доверять им – лучше проверять все услышанное на факты, чтобы не попасться в ловушку лжи. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует отодвинуть подальше свои желания и цели – сейчас идти к ним будет очень непросто, вы лишь столкнетесь с целой охапкой проблем. Дева Сегодня Девам не стоит спорить – лучше увиливать от таких разговоров. Так что говорите на светские темы, берегите свои нервы. Стоит быть аккуратнее со своими чувствами – можно их раскрыть, но вот душить ими не нужно, иначе отпугнете от себя людей. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не подпускать к себе незнакомцев – они могут навешать вам лапшу на уши. Весы Сегодня Весы могут добраться до своих целей, но путь не будет легким – придется столкнуться с тупиками и неприятными личностями. Но все у вас получится, главное – не останавливаться и ничего не бояться. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует проверять все услышанное на факты – возможно, кто-то хочет навешать вам лапшу на уши. Подключайте критическое мышление. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть осторожнее с деньгами – не нужно никуда их вкладывать, да и взаймы давать тоже не стоит. Качество в этот день будет желать лучшего, так что тратить время на шопонг – не самая блестящая идея. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует проверять услышанное на факты – сейчас кто-то захочет навешать вам лапшу на уши. Стрелец Сегодня Стрельцы могут очаровывать своей харизмой и красотой – вы выглядите бесподобно. Будет немало разбитых сердец, но постарайтесь все же отказывать мягко, чтобы никого не обидеть. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует быть осторожнее с эмоциями – не душите ими близких вам людей. Шопинг сейчас противопоказан – можете купить что-то некачественное. Козерог Сегодня Козерогам стоит взять паузу в особо сложных и серьезных делах – это убережет вас от проблем. Но не откладывайте их в долгий ящик – вновь взяться за них получится завтра-послезавтра. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не доверять незнакомцам, ведь некоторые из них имеют корыстные цели. Лучше общаться только с проверенными людьми. Водолей Сегодня Водолеям нужно смотреть в будущее – оно будет действительно светлым. Отлично уже сейчас не просто строить планы, а воплощать их в жизнь – звезды помогут. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не раскидываться своими деньгами, их лучше отложить для серьезных и дорогих покупок или на черный день. Поверьте, позже вы себя за это похвалите. Рыбы Сегодня у Рыб в каждой бочке меда будет ложка дегтя, причем довольно большая. Так что настройтесь на непростой день. Легко совершить ошибки в это время, поэтому будьте внимательны ко всему. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует отложить шопинг на другие сутки – именно сейчас вам будут попадаться некачественные вещи. Не тратьте на них деньги.