Работаем отчаянно — финансовый гороскоп на 9 января

Сегодня нужно показать на работе настоящий класс.

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять энергетику дня и использовать ее в своих интересах для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют вести себя в профессиональной деятельности тихо и незаметно. Сегодня вам, возможно, будет дано право сыграть ключевую роль при урегулировании щепетильных и деликатных проблем. Можете рассчитывать на помощь и всяческое содействие влиятельного покровителя из числа начальства или представителей официальной власти. Поскольку деньги любят тишину, также хорошо решать финансовые вопросы.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться хороший день для подведения итогов и составления планов на будущее. Ваш личный авторитет среди друзей и единомышленников заметно вырастет. Многие из вас добьются этого за счет повышения уровня профессионального образования – сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Хорошо посещать научно-технические выставки, конференции. Лучшее время - утро.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , настроенных на активную деятельность, этот день может сложиться благоприятно. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности. Возможно, вас ожидают неожиданные изменения во внешних обстоятельствах, на которые придется реагировать в оперативном порядке. Можно проводите реформирование структуры управления. Самые важные дела запланируйте на утро.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться благоприятный день для начинаний вместе с деловыми партнерами. Звезды советуют обсуждать совместно с партнерами планы относительно расширения и экспансии вашего бизнеса, выхода на новые рынки сбыта и поставок. Можно делегировать партнеру часть своих обязанностей – от этого дела не пострадают. Хорошее время для преподавательской деятельности и публикации статей в интернете.

Лев

Сегодня у Львов хороший день для составления детального плана. Благодаря вниманию к деталям и трудолюбию вы сможете повысить производительность труда и качество выполняемой работы. Звезды советуют вам наращивать обороты до предельного уровня. Интенсификация труда – ключ к успеху всего дня. Также не пренебрегайте использованием имеющейся в вашем распоряжении техники и электроники.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать творческий взлет. Это особенно благоприятно может отразиться на тех, чья деятельность связана со сценическим искусством, шоу-бизнесом, индустрией моды, отдыха и развлечений. Успеха могут добиться парикмахеры, визажисты, стилисты, торговцы ювелирными украшениями. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику.

Весы

Сегодня Весы могут браться за работу с большим удовольствием и желанием. И это обстоятельство само по себе предполагает успешное решение актуальных вопросов. Однако это в основном касается тех видов работы, которые не слишком интенсивны и трудоемки. Работа пойдет гораздо быстрее и качественнее, когда вы сами для себя установите определенный объем, задание.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , выполняющих консультации и оказывающих посреднические услуги, день может сложиться удачно. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, и вы в состоянии с легкостью освоить сложную информацию и повысить тем самым свой профессиональный уровень. Также хорошо проявят себя торговцы, социальные работники и водители транспорта.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , возможно, необходимо помнить, что труд только тогда принесет вам моральное и материальное удовлетворение, когда он достигнет своего завершения. Обязательно доводите до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на работе. Успешно идет работа над отчетной документацией. Наиболее продуктивное время приходится на утренние часы.

Козерог

Сегодня от Козерогов день может потребовать несокрушимой уверенности в своем успехе и готовности идти на активное сотрудничество с другими людьми. Обязательно прислушивайтесь к советам и мнениям других людей. Информация, которая придет к вам сегодня, может оказаться далеко не случайной и может пригодиться вам в важном деле. Старайтесь просчитывать свои поступки на несколько шагов вперед.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют отступить от привычного графика работы и выполнять те дела, которые потребуют первоочередного реагирования. Для этого вам потребуется расположить дела по степени важности и приоритетности. При этом не забывайте о сроках, к которым работа должна быть выполнена. В этом случае вы сумеете добиться большей эффективности.

Рыбы