Ищем одну волну с партнером – любовный гороскоп на 10 января

Наш гороскоп включает в себя предсказания, касающиеся эмоционального состояния, отношений, карьеры и общего благополучия.
Овен
Сегодня для Овнов на первый план может выйти работа, поэтому от любимого человека многие из них будут ждать понимания, терпения или содействия своим занятиям. Овнам, не желающим отказываться от любви ради карьерных или иных забот, стоит заранее найти в своем деловом графике время для встречи.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют быть в любви пассивными и скромными, а также чересчур гибкими, бесхребетными и покладистыми. Удача придет, если проявить инициативу и ощущать себя в своем праве. Найти общий язык с партнером будет легче в режиме активных действий, например, ведя общий проект.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что в их личной жизни нет места легкомыслию. Либо ваши чувства сильны и вы отдаетесь им целиком, вплоть до готовности рисковать и бороться за счастье – либо вы вне игры. Для пребывания на одной волне важны сексуальная совместимость и общность практических целей.
Рак
Сегодня Ракам лучше смириться с ролью «второй скрипки». Отношениями будет рулить партнер. Именно у него есть право задавать тон, темп или градус эмоций, принимать решения или ревновать. Если вы думаете иначе, не показывайте этого и действуйте гибко: если вы хорошо знаете друг друга, это несложно.
Лев
Сегодня Львов обстоятельства этого дня сделают практичнее. В романтических отношениях многие из них начнут ценить не слова и лестные знаки симпатии, а конкретные шаги. Некоторые Львы будут вынуждены поставить личную жизнь на второе место, подчинив ее своему служебному графику или другим делам.
Дева
Сегодня Девам не стоит бояться проявить в делах сердечных инициативу. Любовные намерения должны выражаться в поступках, не в словах. Прежний формат личной жизни для многих Дев закончен, но у них еще есть время сделать важный шаг. Нежелательно демонстрировать слабость, уступчивость, колебания.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не рассчитывать на спокойное, мягкое и легкое общение с любимым человеком. Влюбленных сплотит общее дело, но оно же может иногда становиться причиной раздоров. Партнер может по привычке претендовать на безусловное лидерство в быту, в постели или в других ситуациях.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства не мешают проявлять инициативу, а иногда и подталкивают к ней. Предприимчивость будет сочетаться в их поведении со здравомыслием, а страстность с самообладанием. Если что-то пошло не так, сегодня у них есть шанс переломить ход событий в свою пользу.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день побудит срочно перейти от слов к действию или от намеков к конкретике, но многие Стрельцы попытаются остаться на приятной для себя волне романтичной неопределенности. У деловитых Стрельцов, погруженных в практические хлопоты, может не остаться времени на личную жизнь.
Козерог
Сегодня у Козерогов любовная инициатива дает положительную отдачу. Даже в неопределенных обстоятельствах им стоит верить в свои силы и в поддержку фортуны. Чтобы получить желаемое, им лучше отрешиться от всех сомнений и действовать так, будто они уже стали победителями и пришли забрать свой приз.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что на первом месте для них должна оставаться реальность. Действовать лучше на основе прежнего опыта. Выбирая формат романтической встречи, желательно использовать уже знакомые места и привычный порядок событий. Возможно, потребуется скрытность.
Рыбы
Сегодня для Рыб обстоятельства сложатся удачно и, при желании, они могут использовать этот положительный потенциал для развития своих личных отношений. Но для этого им потребуется хотя бы минимальное базовое взаимопонимание с любимым человеком, партнерам будет просто необходимо быть на одной волне.