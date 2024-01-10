Прошлое может настигнуть — любовный гороскоп на 11 января

Наш гороскоп отражает основные тенденции, рекомендации и советы по поведению, помогающие преодолеть препятствия и использовать потенциал дня наилучшим образом.
Овен
Сегодня Овнам день помешает предаваться нежным чувствам и проявлять в присутствии любимого человека свои хорошие качества. Многие Овны будут вынуждены заниматься срочными делами и отложат личную жизнь. Возможно, это к лучшему: усталость или нервозность могут сделать их не слишком приятными в общении.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства продолжают содействовать в их инициативах, сохраняют за ними определенные преимущества и дают им уверенность. Однако те или иные моменты подсказывают им, что близится новая эпоха, которая может повлиять на их личную жизнь самым непредсказуемым образом.
Близнецы
Сегодня Близнецам день способен подарить сильные переживания. Возможно, они будут связаны с их интимной жизнью или с каким-то сюжетом их романтического прошлого, подходящим к концу. Возможен любовный сюрприз, выбор или кризис. Не лучший момент для легкого флирта и случайных приключений.
Рак
Сегодня Раков может раздражать вызывающее поведение близкого человека, его манера ставить условия, навязывать собственные правила и единолично принимать важные решения. Не исключено, что они будут поставлены перед необходимостью перемен, жестким выбором или неприятным фактом.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отложить романтические контакты и мероприятия личного характера. Обстановка этих суток не располагает к подобным планам, свидание может оказаться неудачным или неуместным. Но любимый человек может прийти вам на помощь, если у вас неприятности или есть повод для грусти.
Дева
Сегодня у Дев в личной жизни не обязательно произойдут грустные события, но доля печали или неприятных переживаний на их долю все же выпадет. У многих Дев будет повод бросить взгляд назад, прежняя любовная биография может казаться им дорогой разочарований и потерь. Стоит чаще вспоминать фазы счастья.
Весы
Сегодня Весам лучше отказаться от идеи романтического свидания, не стремиться к новым знакомствам и не ждать гладкого хода событий в постоянных отношениях. Многие Весы рискуют столкнуться с плохим настроением любимого человека или его дурными привычками, к которым они так и не адаптировались.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют с благодарностью принимать поддержку судьбы, но не держаться за старое положение вещей, если планы рушатся. В силу уже вступают новые роковые обстоятельства, вносящие в отношения поправки и делающие бессмысленными некоторые прежние желания.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства этого дня мешают оставаться романтиками, верящими в любовь и бесконечную надежду. Некоторых Стрельцов эти сутки могут склонить к чрезмерному скепсису и утилитарному подходу к любви. Звезды советуют отложить свидание или приятный разговор, чтобы вернуться к нему завтра.
Козерог
Сегодня у Козерогов задача — не поддаваться приступам уныния, разочарования и неверия в себя. Также им не стоит быть консерваторами в делах сердечных: прежняя эпоха заканчивается, а новая меняет привычные акценты. Если прошлое не принесло счастья, может повезти в новых обстоятельствах.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить встречу с любимым человеком, так как их главная задача — слушать себя и свои внутренние ощущения. Они могут оказаться слишком серьезными или отрешенными для приятного и легкого романтического общения. Может быть неидеальным их телесное или моральное самочувствие.
Рыбы
Сегодня Рыб день способен сделать пессимистами и скептиками. Порой они будут сожалеть о прошлом, даже если оно не приносило им счастья, и с недоверием смотреть в будущее. Планируя свидание, им лучше избегать подобных настроений, иначе встреча пройдет в тяжелой эмоциональной атмосфере.