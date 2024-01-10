Ставим дела на паузу — гороскоп на 11 января

Гороскоп на сегодня говорит, что желательно сбавить темп или поставить дела на паузу, но не забывая о контроле за наиболее критичными проектами. День может спровоцировать усталость, раздражительность, пессимизм, подтолкнуть к мучительному выбору или усилить желание «вскочить в уходящий поезд». Настроение зависит от сознания выполненного долга и готовности отпустить прошлое. Не исключен душевный кризис. Важно помнить о бессмысленности старых споров и запоздалой мести. Подходящий момент для избавления от старых вещей и целей, пусть даже ценой определенных жертв.
Овен
Сегодня Овнам желательно сохранять концентрацию на важных делах и доводить их до конца, незвирая на колебания. В то же время, лучше избегать начинаний. В течение дня энергия может падать, вероятны симптомы перегрузок и профессионального выгорания. На фоне усталости возможна раздражительность, конфликтность, травма. Не стоит вступать в новую должность и налаживать контакты с новым руководством.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не останавливаться на достигнутом, из сложившихся обстоятельств им желательно извлечь как можно больше выгод. Не стоит пренебрегать юридической, технической и моральной поддержкой издалека. День может напомнить про окончание какой-то жизненной полосы, частичную смену прежних взглядов или целей — тем больше оснований развивать и беречь проекты, которых не коснулись перемены.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит проявить смелость в сочетании с практичностью и бдительностью. В любом деле не будут лишними меры предосторожности. Новые начинания в эти сутки лучше исключить. В текущих делах не стоит поддаваться чувству страха и безнадежности: ситуация непростая, но в момент кризиса возможен счастливый случай или неожиданный поворот, может тайно поддержать друг или вдруг найтись ресурс.
Рак
Сегодня у Раков внимание направлено на поведение важного для них человека — возможно, того, кто долго был их партнером или недругом. День может стать рубежным для брачного или делового союза, для профессионального сотрудничества. Возможно, вторая сторона примет судьбоносное решение, после чего общение уже не будет прежним. Может нервировать двойственная ситуация, необходимость перемен или выбора.
Лев
Сегодня у Львов день удерживает внимание на работе или на каких-то личных обязанностях, делает их зависимыми от людей или обстоятельств, от состояния своего здоровья или от чужих услуг. Может стать очевидной необходимостью увольнение с прежней должности, перемена в штатном расписании, неприятное решение. Для некоторых Львов на первом месте окажется судьба их верного помощника или старого питомца.
Дева
Сегодня для Дев этот день объективно благоприятен, но многие из них будут игнорировать его хорошие моменты и острее реагировать на его психологически сложные грани. Он может подчеркнуть для них необратимость перемен в личной жизни, в старых увлечениях, в профессии или в отношениях с детьми, напомнить о необходимости нового взгляда на работу, дружбу или здоровье. Есть шанс найти утешение в любимом хобби.
Весы
Сегодня Весам лучше заниматься лишь необходимыми делами, стараясь доводить их до конца и вникая во все мелочи, особенно дома. Возможно, пора выбросить старые вещи или избавиться от других напоминаний о прошлом. За новые задачи браться не стоит: дело будет начато не в добрый час. День может спровоцировать усталость и раздражительность, усилить недомогания, ухудшить отношения с одним из родителей.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов события развиваются достаточно удачно для того, чтобы они могли не тревожиться о текущих делах. А вот общий фон и контекст ситуации могут внушать им определенные опасения пополам с любопытством. Их могут нервировать идущие перемены или настораживать мистические знаки судьбы. Многим Скорпионам придется прощаться с частью своего окружения или с привычным укладом в целом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть реалистами: это поможет им правильно вести свои дела, включая финансовые. Не тот момент, когда стоит приобретать что-то новое, а вот сброс балласта может оказаться вполне уместным. Также в этот день может найтись оригинальное решение для старых вещей, если вы не желаете с ними прощаться и надеетесь подыскать им полезное применение в новых обстоятельствах.
Козерог
Сегодня Козерогов день может подвести к некому рубежу. Возможно, им придется сделать выбор или попрощаться с частью своей прежней личности. Обстоятельства этих суток могут склонить к привычному пессимизму или обострить старые недомогания. Лучше свернуть активность и поберечь здоровье. Важно не обесценивать свои усилия, жертвы и достижения. Моральной опорой может стать любимое дело или надежный друг.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды настоятельно рекомендуют побыть в уединении или в защищенной обстановке. Лучше снизить суету и нагрузки, так как организм и психика могут быть уязвимы. Нежелательно начинать новые дела: сегодня есть риск остаться консерватором и по привычке применить устаревшие методы. Сомнения и опасения возможны совсем не в том направлении, которое является потенциально проблемным.
Рыбы
Сегодня Рыб природная чувствительность может сделать слишком восприимчивыми к плохим граням ситуации. Не исключено, что у них отчасти будет повод для уныния, например, в силу роковых обстоятельств распадется их прежняя группа по интересам. Им важно сохранять оптимизм и ценить единомышленников, оставшихся рядом. Поддерживая взаимодействие со старыми друзьями, в этот день лучше не заводить новых.