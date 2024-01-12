Внимательно слушаем советы — финансовый гороскоп на 13 января

С помощью нашего гороскопа вы откроете для себя, какие аспекты вашей жизни могут быть освещены звездами, и получите ценные советы.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих руководящие должности, этот день может сложиться наиболее удачно. Старайтесь быть на виду у вышестоящего руководства и активно беритесь за любую работу, какую только вам предложат. Вас обязательно заметят и оценят по достоинству. Те, кто занимают подчиненное положение, могут рассчитывать на поддержку начальства.
Телец
Сегодня у Тельцов могут открыться новые перспективные направления в бизнесе. Бизнесменам рекомендуется расширять географию бизнеса, открывать филиалы, выходить со своими услугами на новые рынки, в том числе заграничные. Рекламное объявление, опубликованное в СМИ, может многократно окупить ваши затраты. Хорошее время для обмена мнений с целью повышения профессиональной квалификации.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активнее браться за дела, имея в виду, что этот день благоприятен для любой деловой активности. Отдавайте предпочтение наиболее важным делам, сроки выполнения которых уже близки. Быстрого продвижения в делах добьются те, кто причастен к промышленности и ремонтным мастерским. Успешно решаются вопросы страхования и кредитования бизнеса.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться исключительно удачный день для урегулирования юридических вопросов и переговорного процесса с контрагентами. Ваши экономические возможности могут стать тем большими, чем выше уровень сотрудничества с деловыми партнерами. Те, кто работает с клиентскими услугами, могут почувствовать приток заказчиков. Можно предлагать новые виды услуг.
Лев
Сегодня у Львов эпицентром деловой жизни может стать трудовой коллектив и взаимоотношения с коллегами. Используйте этот день для урегулирования любых недоразумений и гармонизации отношений с коллегами. Вашей работоспособности в этот день могут позавидовать многие. Хорошо проявят себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Дева
Сегодня Девы могут найти подход к профессионалам в своем деле и договориться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Звезды советуют интенсивнее заниматься торговыми и обменными операциями. Оптовая партия товара, закупленная на складе, будет быстро реализована в розничной торговой сети. Можно пробовать свои силы в новых видах деятельности и в творческих конкурсах, кастингах.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться благоприятный день для роста доходов от недвижимости. Прежде всего, речь идет о выгодной работе в сельском хозяйстве, строительстве, при совершении сделок по купле-продаже недвижимости и заключении арендных договоров. Можно заниматься благоустройством рабочего места, ремонтом помещений. Успешно поработают офисные служащие над подготовкой отчетной документации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут добиться успехов в делах, если будут активно идти на деловые контакты и заниматься поиском необходимой информации. Ваши интеллектуальные способности и дипломатический такт могут находиться на столь высоком уровне, что вы легко завоевываете симпатии окружающих. Хорошо пойдут дела у торговцев, водителей транспорта, консультантов и социальных работников.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на получение компенсации от работодателя, в виде доплаты за проезд на работу или за обеды в рабочее время. Бизнесменам, возможно, удастся сэкономить на налоговых вычетах. Многим из вас могут предложить подработку на полставки или по совместительству. Уровень доходов может врасти. При наличии свободных денег используйте их на досрочное погашение кредитов.
Козерог
Сегодня Козероги могут почувствовать усиление интеллектуальной активности. Можно использовать этот день для обмена мнениями и повышения уровня квалификации. Активнее идите на сотрудничество с опытными профессионалами. Очень хорошо идет обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Замечательный день для тех, кто привык в любом деле брать ответственность на себя.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут произойти позитивные подвижки в карьере. Особенно это относится к тем, у кого есть влиятельные тайные покровители. Вам может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете принять эффективные управленческие решения. Хорошо выходить на контакт с вышестоящим начальством и вносить предложения по усовершенствованию тех или иных направлений в работе.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут преуспеть в делах, если настроятся на коллективное сотрудничество и обмен опытом. Благодаря особой чуткости и доброжелательности в общении с людьми, вы сможете значительно повысить свою популярность. Это особенно касается выполнения индивидуальных заказов в сфере услуг. Прекрасное время для переговоров о перспективном долгосрочном сотрудничестве.