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Занимаемся тем, что наполняет нас — гороскоп на 15 января

14 января 2024ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Рыб может добавить мечтательности, усилить потребность в расслаблении, уединении или соприкосновении с миром идеалов.

Занимаемся тем, что наполняет нас — гороскоп на 15 января
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что деловитый настрой может смениться романтическим, ностальгическим или творческим. Участятся проявления слабости, внушаемости, скрытности. Будет трудно избежать погружения в приятные фантазии. Может иметь место непостоянство симпатий и вкусов, не исключены траты на капризы. Не во всем стоит полагаться на женщин. Лучше отложить дела и перейти в режим отдыха. Темой дня может стать идеальная любовь, вера, красота, искусство, музыка, духовная жизнь.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют снизить темп и отказаться от лишних нагрузок. Если срочные дела улажены, не стоит браться за что-то новое. Если приходится выполнять свои обязанности, можно немного отступить от строгой дисциплины. Этот день может склонить к некоторой небрежности, рассеянности и мечтательности. Не исключено, что вместо работы на ум будут идти воспоминания или романтические грезы.

Телец

Сегодня Тельцы могут стать менее практичными и решительными, более мечтательными и внушаемыми. Приятные фантазии о будущем будут поднимать им настроение, но одновременно расслаблять их и лишать нужной бдительности, особенно в деловых и финансовых вопросах. Им не стоит принимать сегодня ответственные решения, делать инвестиции в будущее и доверять свои дела другим людям, даже если это друзья.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют сбавить темп и не увлекаться рискованными маневрами без веской причины. В этот день легко расслабиться и отойти от плана. Сбить с курса может старая иллюзия или чужое обаяние. Возможно искушение что-то скрыть или получить желаемое более легким путем. Стоит чаще сверяться с правилами и стандартами, сохранять профессиональный подход к делу и критическое мышление.

Рак

Сегодня Раки могут положиться на интуицию, она не подведет их в серьезные моменты. В то же время, она способна обмануть их в мелочах, например, исказить для них картину чужой культуры, ввести в заблуждение в делах, связанных с болезнями и лекарствами. Не исключены и отдельные любовные иллюзии. По возможности, в этот день лучше не заниматься деловыми вопросами и сделать акцент на духовной жизни.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что они могут стать более рассеянными, впечатлительными, сентиментальными и внушаемыми. Прежде всего, это может сыграть с ними шутку в любовных отношениях и в духовной сфере: не исключены сомнения, заблуждения, обольщения или искушения. Лучшие проявления этого дня - богатая творческая фантазия и проницательность, основанная на опыте. В делах желательно взять перерыв.

Дева

Сегодня Девам стоит учесть расслабляющее влияние этих суток, способное затруднить им продолжение эффективного сотрудничества. Ослабевают контроль и дисциплина, у нужных людей может возникнуть искушение прибегнуть к обману или проявить небрежность. Возможна нехватка ясности и в других сферах, например, может стать загадочным поведение близкого человека или партнера по браку. Важно держаться своей линии.

Весы

Сегодня Весам не стоит планировать активные внешние контакты, целевые утомительные поездки и выполнение трудоемких задач. Возможно снижение тонуса или появление симптомов недомоганий. Могут пропасть или проявить небрежность помощники. Не исключены ошибки при выборе и приеме лекарств. Обстоятельства могут требовать деликатности, соблюдения тайны, сочувствия к близким или заботы о подопечных.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут продолжать заниматься своими делами и поддерживать важные для себя связи, но для них также станет не самым плохим вариантом отдых. В отсутствие срочных хлопот им полезно сменить обстановку. Это подходящий день для того, чтобы уединиться для расслабления или размышлений, погрузиться в тайное творческое хобби или в приятные любовные фантазии. Лучше не делать важные покупки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны бежать от реальности. Они могут погружаться в романтические фантазии, искать одиночества или пытаться уйти от груза ответственности. Возможна тяга к виртуальным мирам, музыке, прошлому, подверженность иллюзиям, слабостям и вредным привычкам. Не самый удачный момент для ведения дел, распоряжения вещами и деньгами. Лучшие проявления дня - любовь, творчество, духовная жизнь.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит браться за новые задачи или стремиться любой ценой повторить свой вчерашний успех. В эмоциональной атмосфере этих суток легко расслабиться, потерять хватку и концентрацию на поставленной цели, поддаться искушению ленью, романтикой или расточительностью. По возможности, лучше сделать перерыв в любых делах. Если остались неотложные хлопоты, желательно заняться ими утром.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что этот день склоняет к романтичным капризам и прихотям, может подтолкнуть к случайным покупкам или хаотичному питанию. Возможны ошибки, странности, пропажи. Стоит отложить важные траты. Не время распоряжаться ключевыми ресурсами и ценностями, принимать финансовые решения, делать вложения. Повышенную эмоциональность этих суток лучше направить в любовь или творчество.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит отложить важные дела, поскольку дальнейший прогресс в них пока под вопросом. Этот день снизит дисциплину, ослабит волю, добавит рассеянности и внушаемости, усилит подверженность слабостям и старым иллюзиям. Возможны проблемы в отношениях с женщинами. Лучше поставить планы на паузу и насладиться чем-то приятным: оттенками романтических переживаний, музыкой, любимыми фантазиями.
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