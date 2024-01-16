Стоит поумерить пыл — любовный гороскоп на 17 января

Наш гороскоп поможет заглянуть в будущее одним глазком.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это хороший день для развития романтических симпатий — особенно, если любимый человек далеко, является носителем другой культуры или проживает в чужих краях. Стоит найти время для свидания или контакта даже в том случае, если у вас сейчас плотный рабочий график.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быстрее ловить хорошие шансы, не «зависать» надолго на предоставленном выборе и наслаждаться приятными моментами в своей личной жизни, не откладывая. Не стоит подгонять развитие событий под свои ожидания, лучше подстроиться к ситуации и довериться судьбе.
Близнецы
Сегодня у Близнецов деловитый или язвительный настрой смягчится. Они начнут чаще обращать внимание на привлекательность партнера, идти навстречу его вкусам и прощать ему его недостатки, найдут в его обществе поддержку. Свидание в этот день приоткроет им приятные варианты развития романа в будущем.
Рак
Сегодня Ракам не стоит занимать в общении с партнером воинственную позицию: силы неравны. Пытаясь в точности повторить его тактику, скопировать его тон или манеру поведения, они рискуют лишь накалить отношения. Им пригодится искусство смещать фокус внимания в паре на приятные или забавные мелочи.
Лев
Сегодня Львам день обещает нечто приятное и это вовсе не иллюзия: они могут надеяться именно на то, чего хотели. Возможно, им удастся примирить какие-то противоречия в своей личной жизни. Прекрасный момент для свидания, если только не подведет самочувствие или не окажется слишком много работы.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть гибкими и не держаться всеми силами за тактику, которая представляется им единственно верной: в сложившейся ситуации такой подход может стать самым сложным и энергозатратным. Возможно, будет лучше не драматизировать положение и свести все к шутке.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на взаимность романтических симпатий и на сглаживание любых противоречий в своих личных отношениях. Даже если психологическая атмосфера в паре остается напряженной, в этот день гораздо чаще подчеркиваются приятные, а не сложные стороны общения между влюбленными.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно обращать внимание на романтические ситуации этого дня и искренне радоваться им. Возможно, это не те события, которых вы ждете, но любовная история состоит не только из настойчивого движения к цели, порой бывает полезно остановиться, отступить от плана и насладиться моментом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит отказываться от романтического свидания: это отличная идея. Стрельцы, не уверенные в ответных чувствах или в своей природной привлекательности, смогут убедиться в обратном. Стрельцы, испытывающие симпатию к двум людям сразу, смогут найти в своей личной жизни баланс.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют дать волю скрытым чувствам, сбросить деловую маску и побыть влюбленными романтиками. Свидание требует атмосферы красоты и гармонии с нотой экзотики. Не стоит вести серьезные речи, проявлять инициативу, критиковать партнера или как-то иначе нагнетать напряженность.
Водолей
Сегодня Водолеям не придется прилагать слишком много усилий для того, чтобы очутиться в романтичной и эмоционально гармоничной обстановке. От возможности свидания или флирта им лучше не отказываться. В то же время, им пока не стоит форсировать события, например, открыто проявлять инициативу.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит ценить приятные минуты этого дня, но лучше не строить на такой основе долговременных планов. Доля скепсиса особенно пригодится Рыбам, которых внезапно посетила новая романтическая симпатия: не исключено, что она окажется лишь данью моменту и в ближайшие дни заметно ослабеет.