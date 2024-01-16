Наслаждаемся каждой минутой — гороскоп на 17 января

Гороскоп на сегодня говорит, что на первом месте может оказаться романтическая любовь, красота и гармония. Там, где невозможна стабильность, удастся найти временный остроумный баланс. Возможны отдельные удачные эстетические и юридические решения. Может возрасти интерес к элементам чужой культуры. Будет несложно поладить с женщинами. Возникшее в эти сутки вдохновение скоротечно и хорошие идеи лучше реализовывать сразу, пока оно не остыло. День подходит для вечеринок, свиданий, быстрых обменных операций.
Овен
Сегодня Овны не добьются всех своих целей разом, но могут надеяться на приятный поворот событий, смягчающий ситуацию, например, на дополнительный вариант решения задачи. Если преследуют неудачи в бизнесе и карьере, отдушиной может стать любовь. Также в этот день может поднять дух финансовая удача, хорошая покупка или полезная находка, вкусное блюдо, соприкосновение с миром красоты и гармонии.
Телец
Сегодня Тельцам стоит ценить приятные моменты этого дня: они не только поднимают им настроение здесь и сейчас, но и намекают на какие-то полезные точки опоры, которые пригодятся им в обозримом будущем. Может найтись удачный выход из затруднительной истории, например, успешное решение финансовой заминки, получение некой выгоды или компенсации. Также день может принести яркие романтические переживания.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на более мягкий ход событий и на упрощение некоторых задач. Возможно, поддержка придет к ним в виде чьей-то материальной помощи, дружеской или романтической симпатии. Могут появиться приятные варианты развития сюжета на будущее. Но все же не стоит сейчас расслабляться до полной потери бдительности, утраты нужной деловой, интеллектуальной или физической формы.
Рак
Сегодня Раки будут удачливее, если не станут «зеркалить» чужое поведение и идти к своей цели напролом. Попытка отбить словесную атаку или превзойти в чем-то своего конкурента вряд даст им желаемый эффект, подобное упорство лишь затруднит им задачу. Звезды советуют быть дипломатичнее и стараться действовать обходными путями, проявляя к нужным людям знаки симпатии и оказывая им мелкие любезности.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на приятный случай, который улучшит им настроение или поднимет их дух в тупиковой ситуации. Для них возрастает вероятность получить материальную или моральную поддержку, найти источник творческого вдохновения или приблизиться к искомому идеалу. Не будут напрасными приложенные усилия, начатые хлопоты, разъезды, информационные поиски. Удача может прийти из-за рубежа.
Дева
Сегодня Девам важно вовремя увидеть легкое остроумное решение задачи, если они оказались в затруднительной для себя ситуации — в противном случае, они рискуют застрять на каком-то этапе своих дел и раздуть микроскопическую проблему до размеров кризиса, преодоление которого начнет отнимать у них неоправданно много сил. Возможно, помощь придет от кого-то из домочадцев или от человека издалека.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства этого дня помогают ладить со своим близким и деловым окружением, пуская в ход, при необходимости, свое природное обаяние или врожденную склонность к ловкому уравновешиванию интересов. В любой ситуации у них будет возможность выбора или запасной путь, позволяющий смягчить ситуацию или выиграть немного времени. Это подходящий момент для гармонизации отношений в любви и браке.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов остроту жизненных ситуаций смягчат какие-то мелочи, а иногда могут происходить и более значительные события с положительным подтекстом. Возможно, принесут отдачу хлопоты, не окажется напрасной суета, не будут потрачены зря те или иные ресурсы. Можно надеяться на улаживание противоречий в общении с помощниками или сервисами, на появление нужных лекарств или других мелочей.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов события этого дни станут источником хорошего настроения. Многие Стрельцы получат свидетельство своей привлекательности и взаимности романтических чувств. Также этот день может подарить им удачное творческое, финансовое или эстетическое решение, внести в их жизнь дополнительную долю красоты, гармонии и комфорта. Подходящий момент для перерыва в делах, приятной покупки или свидания.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что они могут сделать перерыв в своей напряженной деятельности или сбавить в ней темп. Этот день подходит для физического отдыха, ментальной перезагрузки и многих форм приятного свободного времяпрепровождения, позволяет обойтись без споров с домочадцами. Можно побыть на природе, отдать дань своим тайным романтическим переживаниям или творческим увлечениям.
Водолей
Сегодня Водолеям круто: обстановка вокруг окрашена в гармоничные тона. В зависимости от ситуации и личного восприятия, в ней могут преобладать романтические или забавные оттенки. Среди хороших сторон этого дня — шанс отвлечься на что-то приятное, возможность выбрать между равноценными вариантами или совместить их. Звезды советуют воспользоваться моментом и получить от жизни порцию положительных эмоций.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут надеяться на хорошие моменты в своих текущих делах. Этот день может принести им приятную покупку или выравнивание материального положения, подсказать остроумный ход во избежание финансового или иного кризиса. Обещает пройти успешно обмен или возврат покупки, отзыв платежа. Не лучшее время для важных стратегических шагов, лучше поддерживать баланс и лавировать в обстоятельствах.