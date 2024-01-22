Все получится — гороскоп на 23 января

22 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня продуктивный, но напряженный день.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны срочные дела, короткие совещания и командировки. Луна в Раке мотивирует на домашние работы и ведение семейного бизнеса, на заботу о семье, на решение задач, связанных с жильем и недвижимостью. В повестку дня могут войти бытовые услуги, уборка, ремонт жилья, охрана владений, вопросы, связанные с офисом, автопарком или складом. Аспекты Луны к Меркурию и Марсу подталкивают к активному быстрому взаимодействию, спору, критике, конкуренции, могут провоцировать вспыльчивость, импульсивность, мелкие травмы, метания, трудности с поиском компромисса. Овен Сегодня у Овнов заберут много сил деловые и домашние совещания, производственные и бытовые хлопоты. Могут стать важны темы, связанные с жильем или офисом, собственностью на недвижимость, машину или территорию. Может иметь место спор, аврал, обмен критикой, суета, срочная командировка. Некоторые Овны будут разрываться между домом и работой, ища подходящий компромисс и совершая хитроумные маневры. Телец Сегодня Тельцам день может принести горячие новости, открыть им нужные пути и порадовать их чем-то приятным. Им предстоит интенсивнее общаться с далекой или близкой родней, со своими земляками, соседями, коллегами, учениками или клиентами. Может появиться повод для срочной командировки по семейным делам или вопросам бизнеса. В дороге и в ходе общения вероятны приключения и двойственные ситуации. Близнецы Сегодня Близнецам стоит активнее включаться в работу: в любой сфере будут подвижки, в том числе, при решении взаимосвязанных задач. Виды на успех выше при наличии плана действий и ловкой координации, а также при явной материальной заинтересованности. Особенно хорошо заниматься семейными хлопотами, жизненно важными вопросами, налоговыми и кредитными темами, нюансами страхования жилья и имущества. Рак Сегодня Ракам не стоит уклоняться от диалога и сотрудничества, но лучше приготовиться при взаимодействии с другими людьми к напряженным моментам. В то же время, не стоит бояться споров и критики: разговор будет бурным, но вполне конструктивным, даже с раздражительным собеседником есть шанс договориться и скоординировать усилия. Оппонент или конкурент вполне может остаться партнером или другом. Лев Сегодня Львы быстрее добьются успеха, если готовы действовать за кулисами, хранить тайны и идти на мелкие жертвы. Многим Львам придется погрузиться в семейные заботы или жилищные хлопоты. В этот день могут оказаться актуальными темы удаленной работы, бытовых услуг, техподдержки, охраны, медицинского обслуживания. Возможны срочные поездки, интенсивные контакты с родней, помощниками или сервисами. Дева Сегодня Девам стоит быть предприимчивее, так как многие барьеры на своем пути они будут брать быстро и легко. Возможна поддержка от зарубежных знакомых и международных служб, от старших партнеров, а также от родственников, группы друзей или земляков. Деловыми подвижками картина дня не ограничится: есть надежда на приятные перемены в личной жизни, финансовой и творческой сферах, общении с детьми. Весы Сегодня Весам придется выйти из зоны комфорта, поскольку в их текущих делах назрел новый этап. Он может потребовать от них повышенной практичности и организованности, напомнить о семейном или служебном долге, заставить быстрее решать жилищные или другие насущные проблемы. Может стать необходимым совещание по координации усилий. Не исключается спор или двойственная ситуация, требующая компромисса. Скорпион Сегодня Скорпионам сопутствует удача. Многим из них предстоит узнать приятные новости. На дополнительный успех могут рассчитывать Скорпионы, имеющие системную влиятельную поддержку, например, юридическую или моральную. Это подходящий момент для активного общения и разъездов, для налаживания деловых, родственных и других связей за рубежом, для обращения за технической или юридической информацией. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют поставить в приоритет деликатные вопросы или жизненно важные задачи. День подходит для деловой и частной переписки, для обсуждения финансовых и налоговых вопросов, для реализации планов, связанных с жильем, наследством или занимаемой территорией. Удачный момент для установки охранной системы, подключения к комплексным услугам, проведения работ в доме и офисе. Козерог Сегодня Козерогам важно не отказываться от диалогов с нужными людьми и сотрудничества с ними: общение может стать продуктивным. День позволяет решить ряд взаимосвязанных задач, укрепить деловое партнерство. Но для этого потребуется доля дипломатичности и чуткости. Не стоит увлекаться критикой и напором. Резкость своих слов или решительность манер стоит уравновесить дипломатичностью и обаянием. Водолей Сегодня Водолеям звезды предлагают погрузиться в те или иные насущные хлопоты, которых требуют обстоятельства. Новая жизнь уже началась, но кое-где инерция прошлого еще тянет назад. Возможно, пора закрыть какой-то проект, обеспечить себе надежный тыл, позаботиться о близких, обустроить быт или заняться здоровьем, чтобы на новом жизненном этапе оно не стало препятствием к осуществлению желаний. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не лениться и планомерно заниматься своими делами по намеченной программе. День дает энергию, мотивацию и реальный шанс на везение, включает воображение и чутье, сулит подвижки в большинстве сфер, может принести новости, деньги, помощь или полезную идею. Можно использовать его для поездок, поисков, ведения бизнеса, творческих работ, тренировок, налаживания отношений.